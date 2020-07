Marlon Bertzbach will am Sonntag für das Bergwerk laufen. Der Songwriter hat vor, rund 100 Kilometer auf heißen Sohlen zurückzulegen. (FR)

Er ist ein junger Mann vom Dorf, der seine Wahlheimat vor zehn Jahren in der Millionenmetropole Berlin gefunden hat. Dort arbeitet der Musiker Marlon Bertzbach unter dem Künstlernamen „Finn“ erfolgreich an seinen Liedern und Alben. Seine Wurzeln hat der 27-Jährige derweil nie vergessen. Und die liegen in Fischerhude, wo seine Familie lebt und in Quelkhorn, wo er musikalischer Stammgast in der seit Jahren etablierten Musikkneipe Bergwerk ist. Damit dies so bleibt, tauscht der Songwriter an diesem Sonntag, 12. Juli, das Mikrofon und die Gitarre gegen Jogginghose und Laufschuhe. Ungefähr 100 Kilometer will Bertzbach ab 8 Uhr in vier bis fünf Runden rund um Fischerhude laufen, um auf die prekäre Situation des Bergwerks aufmerksam zu machen.

Denn wie so vielen Pubs und Gastronomiebetrieben hat auch dem Bergwerk die Corona-Pandemie arg in den vergangenen Monaten zugesetzt. Ob angesagte Veranstaltungen wie TanzBerg, Jam Session und Fasching oder auch Konzerte, Hochzeiten, Privatfeiern und das gesellige Nachtleben – die Zukunft all dieser Events steht derzeit auf dem Spiel, wie die Bergwerk-Betreiber Ralf Eberhardt und Carsten Henke betonen. Um diesem Schicksal zu entfliehen, hat das Duo die Spendenaktion „Kein Schicht im Schacht“ ins Leben gerufen. Mit dem von Spendern gesammelten Geld soll das Bergwerk erhalten werden.

Hälfte des Ziels erreicht

25 000 Euro lautet derweil das erklärte Ziel, doch es gibt noch viel zu tun, obwohl auf dem Spendenkonto bereits mehr als 13 000 Euro eingegangen sind. „Die Ausmaße der Corona-Pandemie treffen uns leider immer härter. Fernab von Konjunkturprogrammen oder staatlichen Soforthilfen geht hier auf kurz oder lang das Licht aus. All die Jahre haben wir es neben wirtschaftlichen Interessen geschafft, auch ein Kulturprogramm ohne Kulturförderung oder sonstigen Hilfen, sondern mit viel Herzblut und Engagement unsererseits auf die Beine zu stellen. Um einen Treffpunkt für uns alle zu erschaffen, den es hier bis dato so noch nicht gab. Ab jetzt schaffen wir das alleine nicht mehr“, lautet der dramatische Appell des Betreiber-Duos.

Marlon Bertzbach hat diesen Hilferuf bis nach Berlin gehört und will nun auf seine Weise einen Beitrag zum Erhalt der Quelkhorner Location zu leisten. „Meine Familie und ich haben schon immer eine gute Verbindung zu den Eigentümern, daher war die Kommunikation und die Freude an der Aktion groß“, sagt Bertzbach, der betont, „schon viele tolle Abende im Bergwerk verbracht“ zu haben. Für ihn habe es zudem einen großen emotionalen Wert, auch weil er im Bergwerk schon seit zehn Jahren das Weihnachtskonzert mit seiner Familie veranstalte. „Es ist die einzige größere Konzert-Location in Fischerhude-Quelkhorn und da ich selbst Musiker bin, bin ich auf genau solche Räumlichkeiten und Veranstalter angewiesen“, kann Bertzbach die Not der Betreiber sehr gut verstehen.

Freie Zeit kreativ genutzt

Auch für „Finn“ ist die Corona-Krise mit ihren Auswirkungen allgegenwärtig. „Diese Zeit ist nicht leicht für mich und für alle meine Musiker-Kollegen. Alle Konzerte sind abgesagt, womit der größte Teil meiner Einnahmen wegfallen. Wenn jetzt noch Veranstalter und Locations schließen müssen, will ich mir nicht ausmalen, was in Zukunft kulturell alles wegbrechen wird“, malt Bertzbach ein düsteres Bild. Aber den Optimismus lässt sich der Songwriter auch von Corona nicht nehmen. Die freie Zeit während der Pandemie habe er mit kreativer Arbeit genutzt, „um mich musikalisch weiterzuentwickeln. Ich habe neue Musik in Arbeit und plane noch für dieses Jahr, etwas Neues zu veröffentlichen“, erzählt Bertzbach und fügt hinzu: „Mein zweites Album ist im Oktober 2019 erschienen. Die dafür geplante Tour ist natürlich auch weggefallen. Also, es kommt neue Musik, mein Optimismus bleibt und ich hoffe, dass es bald alles wieder anders weitergehen kann.“

Seit Freitag ist Marlon Bertzbach derweil wieder in Fischerhude, um seine Familie wiederzusehen und sich auf den Spendenlauf vorzubereiten. Wer möchte, kann den 27-Jährigen als Läufer oder Radfahrer begleiten oder ihn auf anderem Wege zum Durchhalten motivieren. Im Internet kann man Bertzbach auf der Plattform Strava live verfolgen und dann dazustoßen. „Mein Ziel ist es, das Bergwerk so gut es geht zu unterstützen, damit wir alle dort weiterhin das gute Essen und die dort stattfinden Konzerte genießen können“, hofft Bertzbach auf eine rundum gelungene Aktion. Aber auch andere Menschen können an der Aktion „Kein Schicht im Schacht“ und damit an der Rettung des Bergwerks teilhaben, indem sie im Internet unter www.betterplace.me/kein-schicht-im-schacht einen Spendenbetrag hinterlassen. Bertzbach appelliert zudem, über die gängigen Social-Media-Kanäle auf die Aktion aufmerksam zu machen. „Das gespendete Geld geht direkt ans Bergwerk“, versichert Bertzbach.