Blühstreifen – etwa an Straßen oder Ackerrändern – helfen der Wildbienenpopulation nur, wenn sie die richtigen Arten enthalten und nicht alljährlich ihren Standort wechseln. (Markus Scholz/dpa)

Sehr deutliche Worte hat jetzt Manfred Radtke, Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe Rotenburg gewählt, um in einer Stellungnahme die immer beliebter werdende Aussaat von Blühflächen zu kritisieren. Er bezeichnet es als „unzutreffend“, dass Blühflächen ein Mittel gegen das Insektensterben seien oder gar eine wirksame Maßnahme zur Förderung der Artenvielfalt.

Grundsätzlich sei es aus seiner Sicht zu begrüßen, wenn Menschen „unser Landschaftsbild bunter machen“ wollen, aber etwa die Verdener Imkermischung sei kein Mittel zur Förderung der biologischen Vielfalt, da sie auf Honigbienen zugeschnitten sei. „Honigbienen sind aber keine Wildtiere mehr, sondern vom Menschen züchterisch veränderte Nutztiere“, sagt Radtke. Von einer Gefährdung könne keine Rede sein, erfreulicherweise gäbe es immer mehr Imker, die sich um diese Tiere kümmern. Natürlich, betont er, fänden sich auf den Blühflächen „einige Allerwelts-Wildbienen“ ein. Aber den tatsächlich gefährdeten Wildbienen – laut Radtke „die allermeisten der in Niedersachsen vorkommenden 360 Arten“ – brächten die verwendeten Blühmischungen „praktisch nichts“.

Das möchte Antje Mahnke-Ritoff von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden so nicht stehen lassen, denn eine Pauschalisierung ist aus ihrer Sicht unangebracht. „Es kommt auf die Bestandteile der Saatmischungen an, die können sehr wohl etwas für Wildbienen und andere Wildinsekten sein“. Zwar ziele die Verdener Imkermischung auch laut Diplom-Biologin Mahnke-Ritoff in erster Linie auf Honigbienen ab, das gelte aber nicht für die so stark nachgefragte Wildblumensaat des Landkreises Verden (wir berichteten), für deren Verteilung sich auch die Kreistagspolitiker ausgesprochen hatten.

Wie BUND-Mann Radtke erläutert, sei der dramatische Rückgang an Insekten nur aufzuhalten, „wenn die verschwundenen Lebensräume wie Hecken und blühenden Wegraine wieder hergestellt werden“. Denn die dort vorkommenden Arten wie Rainfarn, Schafgarbe, Weg-Malve, Wilde Möhe und andere seien die Nahrungsgrundlage der heimischen Insekten. Allerdings: In der rund 40 Arten umfassenden Wildblumenmischung des Landkreises sind etwa Rainfarn, Wilde Möhre, Schafgarbe und zwei Malven-Varianten enthalten.

Die Wildblumenmischung für die Herbstaussaat wird der Landkreis nach Angaben seiner Mitarbeiterin noch ein bisschen verändern und er überlegt, sie künftig nur noch im Herbst auszugeben. „Denn aufgrund der Trockenheit macht es im Frühjahr keinen Sinn auf Flächen, die nicht regelmäßig bewässert werden können“, sagt Antje Mahnke-Ritoff.

Sie betont, dass im Vergleich zur mehrjährig blühenden Kreismischung auch die Verdener Imkermischung, die ein Jahr lang blüht, ihren Nutzen und ihre Berechtigung hat. Denn: „Jede Blüte hat einen Wert momentan.“ Sie appelliert daher an Privatleute im Kreis Verden, ihre Gärten ruhig mal etwas wilder und blühen zu lassen. „Vielleicht muss beim Rasenmähen nicht jedes Gänseblümchen wegkommen“, hofft sie. Allerdings eigne sich nicht jede Fläche als Wildblumenwiese. „Manchmal ist auch Brachland besser“, weiß Antje Mahnke-Ritoff. Schwierige Schatten- oder Bodenverhältnisse seien ebenso hinderlich wie bereits artenreiches Grünland, das nicht durch eine Wildblumensaat ersetzt werden sollte.

Der Landkreis Verden verwendet für seine Saatmischung regionaltypische Arten, was ab März 2020 auf Flächen freier Landschaft in Deutschland auch nur noch erlaubt ist, wie Manfred Radtke erklärt. Das Verwenden von Saatgut fremdländischer Arten sei dagegen „naturschutzfachlicher Unsinn“. Und da Wildbienen standorttreu seien, sind laut Radtke Blühflächen, die jedes Jahr ihren Standort wechseln, nicht sinnvoll. Die Saatmischung des Landkreises Verden bekommt, wer drei bis fünf Jahre die Blühfläche erhält.