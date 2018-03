Im ausverkauften blauen Saal des Kasch präsentierten die Jugendlichen ihr Musical "The Choice of Achim". (Björn Hake)

Achim. Castingshows sind ein zweischneidiges Schwert. Einerseits erfreuen sich die Gesangswettbewerbe bei den Fernsehzuschauern großer Beliebtheit, andererseits stehen sie auch immer wieder in der Kritik, würden sie doch in erster Linie Voyeurismus und Schadenfreude des Publikums bedienen. In diesem Spannungsfeld bewegte sich der Bassener Jugendchor „Teen Spirit“, der jetzt im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) sein heiteres Castingshow-Musical „The Choice of Achim“ aufgeführt hat.

Nachdem die Premiere im vergangenen November in der Aula der Grundschule Bassen unter dem Titel „The Choice of Bassen“ stattgefunden hatte, präsentierte der Jugendchor unter Leitung von der Musiklehrerin Inga Lünzmann nun das selbst geschriebene Musical im ausverkauften blauen Saal. In dem Musiktheaterstück, bei dem es vor allem um die überzogene Darstellung stereotypischer Castingshowteilnehmer ging und deren Degradierung zu Produkten, befand die Jury bestehend aus „Gay Rarvey“, „Navier Xaidoo“ und „Rena“ über die Gesangsleistungen der Teilnehmer.

Und so wetteiferten etwa „Party-Michl“, „Depri-Kalle“ sowie „Schakkeline, Chantalle und Kevin“ um die Gunst der Juroren mit allerlei populären Songs: „Mädchen“ von Lucilectric gab es beispielsweise zu hören, „Mad World“ in der Version von Gary Jules, „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry und zum Beginn und zum Schluss „Perfect Life“ von Levina, dem letztjährigen deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest (der dann auf dem vorletzten Platz landete).

Für zusätzliche Abwechslung sorgte der Handlungsrahmen, bei dem das ganze Drumherum um die Castingshow humorvoll auf die Schippe genommen wurde, und der ebenfalls von Inga Lünzmann betreute Erwachsenenchor „Sunshine cHarmony“, der weitere Popsongs wie „Es geht mir gut“ von Marius Müller-Westernhagen und Klaus Lages „1000 und 1 Nacht“ zum Besten gab. Die 13 Mädchen und zwei Jungs des Jugendchors bemühten sich redlich, das Publikum mit Witz, Gesang und Choreografie zu unterhalten, und sie erhielten am Ende ihren wohlverdienten Applaus.

Für die Chormitglieder im Alter von zehn bis 17 Jahren war die Aufführung zweifelsfrei ein großes Highlight, zumal jedes einmal mit einem Gesangssolo im Mittelpunkt stehen durfte, was bei einem gewöhnlichen Chorauftritt freilich nicht der Fall ist. Dementsprechend stolz war Chorleiterin Inga Lünzmann, wie ihre Schützlinge im Rampenlicht sich trauten, auch mal aus sich raus zu kommen. Schwierigkeiten, die Chormitglieder alleine singen zu lassen, hatte sie allerdings nicht: „Solos singen sie alle recht gerne, und es wurde auch niemand dazu gezwungen“, sagte sie und lachte.

Bei „The Choice of Achim“ handelte es sich an diesem Abend quasi um eine Abschiedsvorstellung, nun wolle sich die Chorleiterin gemeinsam mit den Mitgliedern von „Teen Spirit“ Gedanken über ein neues Projekt machen. Inga Lünzmann betonte, wie wichtig es ihr sei, mit dem Jugendchor im Rahmen von Projekten zusammenzuarbeiten: „Die Jugendlichen haben lange Schule, andere Hobbys, einige stehen auch vor ihrer Abschlussprüfung. Wenn man dann Projekte hat, auf die man gezielt hinarbeitet, ist es einfacher, die jungen Leute daran zu binden.“ Freuen würde sich die Musiklehrerin über neue Chormitglieder, vor allem, was männliche Verstärkung angeht. „Damit unsere beiden Jungs nicht so alleine sind.“