Wolf Wendel von den Achimer Wanderfreunden empfiehlt eine Strecke durch Badenermoor, die sich zum Nachwandern lohnt. (FOCKE STRANGMANN)

Auch die Achimer Wanderfreunde, die sonntags stets interessierte Gäste auf ihre Wanderungen mitnehmen, müssen angesichts der Corona-Pandemie als Gruppe „die Füße stillhalten“, wie es Wolf Wendel senior beschreibt. Aber das hält den 78-Jährigen, der sich selbst gerne als Wanderwolf bezeichnet, nicht davon ab, auf eigene Faust zu Wanderungen aufzubrechen. Und für alle Menschen, die die kommenden Feiertage oder Wochenenden nutzen möchten, um eine schöne Wanderung durch Achim zu unternehmen, hat Wolf Wendel einen Vorschlag parat. Eine Wanderung „rund um die Roedenbeck Eiche“ hat er seine Routenempfehlung überschrieben, selbst gewandert ist er die Strecke neulich.

„Als Wandersmann los wandern und Leute in Gedanken mitnehmen, das geht immer“, sagt Wendel und liefert prompt eine Wanderbeschreibung zum einfachen Nachwandern, damit andere ebenfalls „Corona für einige Stunden hinter sich lassen können“, wie er sagt. Die Wanderung rund um die Roedenbeck Eiche in Badenermoor umfasse etwa 7,5 Kilometer, (Trink-) Pausen sind selbst zu wählen. Der Wanderstart wäre am Gedenkplatz mit der alten Eiche am Friedhof Badenermoor. Von dort aus geht es raus auf die Roedenbeckstraße, links sind das Wartehäuschen und die Einfahrt zum Waldweg zu erkennen.

„Schon da, wo der Waldweg in eine rechte Kurve weiterführt, ist geradeaus ein ausgetretener Wanderpfad zu sehen. Eine kleine Laubbaumschonung, dann gleich links, ein ,Dankeschönbaum' an die Männer, Erbauer von Badenermoor.“ Die Idee zur Ortsgründung sei von dem damaligen Landrat Josua Roedenbeck gekommen, erzählt Wendel, dieser Baum war eine Spende der Anwohner des Waldweges und der Gruppe „Achim blüht auf“.

Vorbei am Golfplatz

Schon bald ist der Golfplatz mit dem „Wachtelkönig“ in Sichtweite. Dann geht es an der Gaststätte vorbei, rechts befindet sich die blühende Fallobstwiese – mit einem Insektenhotel und Bienenkästen. Auf der Ausfahrt vom Golfplatz geht es weiter bis zur Kurve, da dann links ab. „Pferd und Reiter sind hier unerwünscht, ein Verbotsschild weist darauf hin“, betont Wolf Wendel. Links neben dem Wanderer befinden sich die Weiten des Golfplatzes, eine künstlich angelegte Hecke aus altem Strauchgut, ein größerer Wassertümpel. „So stelle ich wieder einmal mehr fest: Natur pur in jeder möglichen Ecke. Hier wird nicht nur Golf gespielt.“

Der Weg führt weiter zu einem Waldstück, dort ist rechts abzubiegen. Die Wanderstrecke überquert den asphaltierten Uesermoorweg. Das Badener Moor liegt vor einem und gleich rechts beginnt der acht Hektar umfassende „neue“ Lebensraum für den Klimaschutz. Vor zwei Jahren wurde die Wiedervernässung mit Baggern, Schredder und Schaufel in Angriff genommen. Und Wolf Wendel zeigt sich begeistert: „Heute staunen wir, wie schnell Wollgras, Wasser, Moos und Co. ein total neues, anderes Badener Moor entstehen lassen.“ Diese Rückbesinnung bedeute eine Kehrtwende vom Torfabbau, aber auch von der Trockenlegung zur Flächengewinnung für die Landwirtschaft.

Der Wanderweg führt am Ende der neu vernässten Fläche nach rechts, wieder hin zum Uesermoorweg. Links, in der Ferne, befindet sich die Roendenbeckstraße. Dort angekommen, biegt man rechts ab und überquert die viel befahrene Straße. Hinweisschilder zum Dorf-, Spiel- und Sportplatz weisen jetzt den weiteren Weg. An dem vor dem Wanderer liegenden Abzweig geht es nach rechts weiter. Dann nach links, um ins Etelser Moor zu gelangen. „In der nächsten Kurve aufgepasst: ein kleiner Pfad ins Moor. Diesen Abzweig kann man leicht übersehen“, betont der Wanderwolf.

Spätestens jetzt sei es an der Zeit, die Stille zu genießen, findet er. Dann geht es immer leicht rechts weiter – nur nicht von dem urigen, schmalen Pfad abkommen! Eine Aufforstung von Weihnachtsbäumen ist neben der Route rechts zu sehen. Die Grundwasserkontrollstelle taucht auf, jetzt gelangt man wieder auf einen festen Wirtschaftsweg, dem nach rechts zu folgen ist. Links in der Ferne ist der Autobahnlärm zu hören. „Die Häuser in der Ferne rechts weisen den richtigen Weg“, schildert Wolf Wendel. Nur noch einige Hundert Meter und er ist erreicht: der Parkplatz hinter dem Friedhof in Badenermoor.

Der generelle Wanderstart der Achimer Wanderfreude nach der Corona-Zwangspause ist noch nicht terminiert. Aktuelle Informationen dazu, finden sich auch online unter www.achimer-wanderfreunde.de sowie im Schaukasten in der Achimer Marktpassage.