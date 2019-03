Auch in diesem Jahr werden wieder nicht alle Achimer Kinder in den Kitas einen Platz bekommen. (Braunschädel)

Anfang März ist für viele Eltern der Zeitraum, in dem sie morgens noch einmal ganz genau in den Briefkasten schauen. Denn ab diesem Datum erhalten sie von der Stadt und den freien Trägern in der Regel eine Benachrichtigung, ob und in welchem Kindergarten ihre Sprösslinge einen Platz bekommen haben. Für einige Eltern in Achim blieb der Gang zum Briefkasten aber bisher ernüchternd. Von einer Zusage war keine Spur. Einige von ihnen machten daher ihrem Ärger bereits in den sozialen Netzwerken Luft. Denn auch in diesem Jahr können in Achim wieder nicht alle Kinder betreut werden.

Die Kritik der Eltern, die keine Post und damit vorerst keinen Platz für ihre Kinder bekommen haben, richtet sich vor allem gegen Politik und Verwaltung. „Ich gebe nicht den Kindergärten die Schuld, sondern denen, die nicht sehen, wie dringend man mehr machen muss“, schreibt etwa eine betroffene Mutter in der öffentlichen Facebook-Gruppe „Achimer und Nachbarn helfen Achimern und Nachbarn“.

Definitive Zusage an Eltern, die Post erhalten haben

Die Verwaltung selbst will sich aktuell noch nicht dazu äußern, wie viele Eltern zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich keinen Platz für ihr Kind bekommen haben. Es würden in den kommenden Wochen und Monaten „noch sehr viele Veränderungsfaktoren Einfluss auf diese Zahlen nehmen“ heißt es dazu von Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker auf Nachfrage. Eine gute Nachricht gibt es allerdings bereits: Die Stadt konnte den Eltern, die Post bekommen haben, eine definitive Zusage zusichern. Das sah im vergangenen Jahr noch ganz anders aus. Da hatte die Stadt Achim auch ihre Zusagen zunächst nur unter Vorbehalt an die Eltern schicken können. Damals sorgten nämlich, wie berichtet, extreme Personalengpässe dafür, dass die Verwaltung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen konnte, ob zum Start des Kitajahres genügend Personal vorhanden sein würde. Im Frühjahr 2018 waren noch ganze 18 Erzieherstellen unbesetzt. Von dieser Ungewissheit bleiben die Eltern dieses Mal allerdings verschont. „Es sind in diesem Jahr keine vorläufigen Zusagen rausgeschickt worden“, bestätigt Ysker.

Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass die Personalsituation in den Kindertagesstätten derzeit rosig aussieht. Nach wie vor fehlen in Achim – wie auch in vielen anderen Städten – Erzieher. Zurzeit sind vier Stellen noch unbesetzt. „Langzeiterkrankungen und verstärktes Krankheitsaufkommen in dieser Jahreszeit belasten die Situation außerdem“, gibt Ysker zu. Dass die personelle Situation aber bei Weitem nicht so düster aussieht wie im vergangenen Jahr, verdankt die Stadt offenbar auch der von ihr gestarteten Marketingoffensive, mit der Erzieher nach Achim gelockt werden sollten. „Die Anreize für Fachkräfte, wie zum Beispiel die Erhöhung der Vorbereitungszeiten, Supervision, Praktikantenentgelt und eine Werbekampagne, die der Rat der Stadt Achim beschlossen hat, zeigen die gewünschte Wirkung.“ All diese flankierenden Maßnahmen hat sich die Stadt rund 400 000 Euro kosten lassen. „Trotzdem bleibt die Akquise weiterer Mitarbeiter eine Herausforderung“, sagt Ysker.

Stadtelternrat ist pessimistisch

Gleiches gilt natürlich auch generell für die Versorgung der Kinder in der Stadt mit Kitaplätzen. Aus diesem Grund zeigt sich auch die Vorsitzende des Stadtelternrates, Ilka Engelberg, nicht besonders optimistisch, dass sich die Betreuungssituation für die Eltern in diesem Jahr bereits merklich verbessern wird. „Die neuen Kitas, die der Rat beschlossen hat, müssen schließlich erst einmal gebaut werden“, sagt sie. „Im Grunde haben wir also vermutlich die gleiche angespannte Situation wie im letzten Jahr.“