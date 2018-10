Nun gibt es die einheitliche Empfehlung, dass die Kinder direkt am Rewe-Markt über die Kreuzung gehen sollen, wenn sie zur Grundschule Uesen wollen. (Björn Hake)

Die Verwirrung ist offenbar beigelegt: An der Grundschule Uesen gab es in jüngster Zeit Irritationen über den besten und sichersten Schulweg, den die Grundschulkinder zurücklegen könnten. Könnten wohlgemerkt, denn letztlich entscheiden allein die Eltern darüber, welchen Weg ihre Kinder nehmen sollen. Um ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, hatte die Achimer Kontaktpolizistin Katja Brammer eine Schulwegempfehlung in der Bildungseinrichtung hinterlegt. Das Problem: Im Rahmen einer Schulbusdiskussion bekamen die Eltern vom Landkreis Verden einen Schulweg als sicher genannt, der von dem Vorschlag der Polizei an einer entscheidenden Stelle an der viel befahrenen Ueser Kreuzung abweicht. So wurden die Eltern verunsichert, mittlerweile aber kommuniziert auch die Kreisverwaltung die Empfehlung der Polizei, wie eine Mitarbeiterin des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport unserer Redaktion auf Nachfrage gesagt hat.

„Wie haben den Weg vermessen und den optimal kürzesten Weg vorgeschlagen. Und der führt aus unserer Sicht nicht über die Zufahrt des Rewe-Marktes. Die erschien uns zu gefährlich“, erklärte die Frau von der Kreisverwaltung. Sie hat sich aber eines Besseren belehren lassen. Denn Polizistin Katja Brammer sagt: „Die Rewe-Zufahrt stellt eine Gefahr dar, wie sie die Kinder meistern müssen und können. Es ist aber besser, sie sammeln sich vor Rewe an der Kreuzung als auf der Straßenseite gegenüber, weil dort einfach weniger Platz ist.“ Da die Grundschüler meist in kleineren Gruppen unterwegs sind, könne es auf der bisher vom Landkreis empfohlenen Straßenseite zu eng werden. Schließlich sammeln sich die Gruppen an der Kreuzung, um auf die Grünphase für Fußgänger zu warten. „Das können schon mal 30 bis 40 Kinder werden“, weiß Katja Brammer. Auch die Kontaktbeamtin weist nochmal deutlich daraufhin, dass der Schulweg Elternsache sei.

Ursprünglich war die Diskussion über den sichersten Schulweg entbrannt, weil diverse Eltern aus dem Stadtwaldviertel eine Busbeförderung zur Grundschule Uesen beantragt hatten. „Einige Kinder werden daraufhin seit Kurzem mit dem Taxi gefahren, weil ihr Schulweg länger als zwei Kilometer ist und ihnen daher ein Schulbus zustünde. Andere Anträge wurden abgelehnt, weil der Schulweg kürzer ist als zwei Kilometer“, schildert ein Vater die Sachlage. Der Landkreis Verden hatte Anträge auf ein sogenanntes Schülersammelzeitticket abgelehnt, weil nach dem Schulgesetz ein Schulweg von unter zwei Kilometern für Grundschüler als „zumutbar“ gilt.

Während Katja Brammer also die Rewe-Zufahrt für Grundschulkinder als machbar einstuft, hat sie eine andere Stelle inzwischen als neuralgisch gefährlichen Punkt für die Kinder ausgemacht: den Zebrastreifen auf der Obernstraße an der Einmündung Schifferstraße. „Die Autos fahren drüber, obwohl Passanten dort stehen“, hat sie mehrfach dort beobachtet. Kinder alleine sollten dort nicht die Straße passieren, sondern ein paar Meter bis zur Ueser Kreuzung gehen.