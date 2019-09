Nathael Neklay (vorne links) und Yaya Amadinho Kone (vorne rechts) bekommen von Manfred Cordes eine kleine Anerkennung. (Galian)

Hinter Natnael Teklay und Yaya Amadinho Kone liegen anstrengende Jahre. Sie gehören zu den jungen Männern, die in der Zeit der großen Flüchtlingsströme ab 2015 aus ihrer Heimat geflohen sind und nach Deutschland kamen – genauer gesagt nach Oyten. Nach den ersten Schritten der Integration begannen der Eritreer und der Ivorer auch schnell, sich eine berufliche Perspektive vor Ort aufzubauen. Nach drei Jahren der Ausbildung, die sie trotz der vor allem am Anfang noch vorhandenen großen Sprachbarrieren durchgezogen haben, bekamen sie nun in diesem Sommer ihre Gesellenbriefe überreicht. Damit sind sie die ersten Neubürger Oytens dieser Generation, die diesen Schritt erfolgreich abgeschlossen haben. Um dies zu würdigen, veranstaltete die Gemeinde am Montagabend einen kleinen Empfang im Rathaus, zu dem neben engagierten Ehrenamtlichen auch alle weiteren Bürger mit Migrationshintergrund, die sich derzeit in einer Ausbildung befinden, eingeladen waren.

„Ihr habt viel Mut bewiesen“, lobte Christa Junge, Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Teklay und Kone. Beide wurden in ihren Ausbildungsunternehmen übernommen – „mit Kusshand“ wie Junge ausführte. Der Mangel an Auszubildenden bei vielen Betrieben sei natürlich ein Türöffner für die Neubürger. Junge dankt dennoch allen Arbeitgebern der Region, die den Schritt gewagt haben, Menschen eine berufliche Chance zu geben, obwohl die Verständigung oftmals alles andere als einfach war. „Da war viel Geduld nötig“, betonte die Integrationsbeauftragte. Dass sich diese letztlich für beide Seiten auszahlen kann, zeigen die Beispiele der ersten Gesellen. Der 27-jährige Teklay hat die Prüfung zur Fachkraft Metalltechnik bei Doyma in Oyten bestanden, der 24-jährige Kone ließ sich bei der Harald Hustedt GmbH in Oyten zum Maler und Lackierer ausbilden.

Mit ihrem Abschluss sind sie Vorbilder für eine ganze Reihe weiterer Neubürger Oytens, die sich derzeit noch mitten in der Ausbildung befinden. 18 Männer zwischen 20 und 38 Jahren aus den Herkunftsländern Eritrea, Syrien, Elfenbeinküste und Afghanistan sind dies zurzeit. Viele von ihnen haben zunächst ein Praktikum in ihrem Betrieb absolviert, um zu sehen, „ob es menschlich und handwerklich passt“, wie Junge beschrieb. Dass es sich derzeit ausschließlich um männliche Azubis mit Migrationshintergrund handelt, sei der Tatsache geschuldet, dass am Anfang auch nur junge Männer nach Oyten gekommen seien. Die Quote, Neubürger in ein Arbeitsverhältnis zu bringen, sei in der Gemeinde im Übrigen sehr gut. „Im Niedersachsen-Vergleich sind wir sehr weit vorne“, sagte Junge. Viele andere der Geflüchteten arbeiten auch schon in Berufen, beispielsweise in der Altenpflege, der Gastronomie oder der Tiermedizin.

Wohnraumsituation bereitet Sorgen

Die anfängliche Sprachbarriere ist für viele schon längst kein Hindernis mehr, Sorgen macht der Gemeinde Oyten eher die Wohnraumsituation. „Wir haben große Probleme, passende Wohnungen zu finden“, erzählt Junge. Der Markt sei schlichtweg leer gefegt. Auch bei dieser Suche bekommen die Neubürger Hilfe von Ehrenamtlichen, etwa über den Verein Oyten hilft. „Ohne das Ehrenamt wäre das bisher alles nicht möglich gewesen“, wollte auch Bürgermeister Manfred Cordes nach der Auszeichnung der Gesellen mit Migrationshintergrund betont haben. In Oyten hatte sich eine Gruppe Forum Arbeit gegründet, die Kontakte zwischen Unternehmen und Geflüchteten hergestellt hat. „Im Team wurde immer geguckt, wer braucht was und passt wohin“, erzählte Junge.

Diese Unterstützung wissen auch die Männer aus Afrika und Asien zu schätzen, von Bekannten, die in anderen Kommunen in Deutschland untergekommen seien, wissen sie, dass diese nicht selbstverständlich sei, berichtete Medhanie Bekhit. „Alles braucht viel Geduld, aber zum Glück hatten wir viel Hilfe in Oyten“, sagte der 28-Jährige, der sich mit seiner Ausbildung zum Zahntechniker bei der Oytener Firma Eudent auf der Zielgerade befindet. Läuft alles nach Plan, wird er also schon bald ebenfalls seinen Gesellenbrief in den Händen halten können.