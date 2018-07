Stefan Stoppok und Achim, das passt zusammen. Das konnte man nun beim Konzert im Kasch erleben. (Karsten Klama)

Achim. Ein alter Bekannter hatte am Freitagabend in Achim seinen großen Auftritt: Im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) fand das Solo-Konzert des Singer-Songwriters Stefan Stoppok statt. Für den gebürtigen Hamburger war es beinahe schon ein Heimspiel, war er doch bereits mehrfach im Kasch aufgetreten – das letzte Mal im Herbst 2015.

Der 62-jährige Liedermacher hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut: Trotz des sehr sommerlichen Wetters war der Große Saal fast ausverkauft. Mal folkig, wie beim Eröffnungslied „Den Anderen Weg“, mal erdig-bluesig, wie beim „Schieber Blues“ ging es in seinen Songs zu. Dazu begleitete sich der gebürtige Hamburger auf der Akustikgitarre und sang mit dem stoppok-typischen Nuscheln über die Probleme des Alltags, in „Sei nicht sauer“ über das Ende einer Beziehung und in „Zeit für ein Wunder“ über die kleinen und großen Herausforderungen dieser Welt.

Hintergründige, intelligente Texte mit schnoddrig-direktem Habitus zeichnen seine Lieder aus und lassen Stoppoks Musik nie langweilig werden. Häufiger wurde es auch mal gesellschaftskritisch, wie etwa bei „Weit weg, lange her“, der deutschsprachigen Version von Bob Dylans „Long Ago, Far Away“, bei der Stoppok dichtete: „Der Reiche sprach ganz ungeniert mit fettverschmiertem Maul: Was, ihr habt nichts zu fressen? Dann seid ihr halt zu faul!“

Ansonsten setzte Stoppok nie auf den ganz großen moralischen Zeigefinger, was zweifelsfrei ein Qualitätsmerkmal ist, andererseits möglicherweise für eine große Karriere im Musikbusiness eher hinderlich war – den Bekanntheitsgrad eines Herbert Grönemeyer oder Marius Müller-Westernhagen erreichte er nie. Dabei ist Stoppok in der deutschsprachigen Musiklandschaft keineswegs unbekannt, seit 25 Jahren ist er mit seinen Alben regelmäßig in den Charts vertreten.

Alles im grünen Bereich

Dass er nie einen großen Radiohit herausgebracht hat, nahm er beim Konzert mit Humor und brachte das Publikum mit Tipps zum Lachen, „wie man mit guten Songs nicht im Radio gespielt wird“. Insgesamt sparte der Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2015 nicht mit amüsanten Ansagen und Erzählungen, etwa über Thrombosegefahr, Stützstrümpfe und vor allem die Vergesslichkeit, ein charmanter Kunstgriff, mit dem er seine gelegentlichen Texthänger quasi zu Running Gags verwandelte.

Musikalisch war ebenfalls alles im grünen Bereich, der sehr routinierte Stoppok überzeugte auch ohne Band, zudem war das Publikum ungemein textsicher, bei „La Kompostella“ etwa sang beinahe der ganze Saal mit. Überhaupt lag er mit den Zuschauern schnell auf einer Wellenlänge und erfüllte am Ende des Konzerts spontan mit „Tage wie dieser“ und „Willie und Gerd“ unter großem Jubel zwei Publikumswünsche.

Mit den beiden Zugaben „Ärger“ und „Aus dem Beton“ ging das zweistündige Konzert unter stehenden Ovationen schließlich zu Ende. Das überaus zufriedene Publikum würde sich sicher freuen, wenn Stoppok beim nächsten Achimer Auftritt seine Band mitbringen würde.