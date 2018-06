Abschied nach vielen Jahren: Eine letzte Woche in der Gemeindebücherei Oyten liegt vor Jana Siegert. (Karsten Klama)

Oyten. Fast zwölf Jahre ist es her, dass die Oytener Gemeindebücherei im Erdgeschoss des Rathauses runderneuert Wiedereröffnung feiern konnte. Seit diesem Neuanfang hat Jana Siegert die Einrichtung, zu der seit 2012 auch die Bücherei im Schulzentrum/IGS als Zweigstelle gehört, geleitet und dafür gesorgt, dass Bücherwürmer und Leseratten in der Gemeinde Oyten immer gut versorgt waren. Doch zukünftig müssen die Mitglieder der Bücherei auf das vertraute Gesicht von Siegert beim Besuch verzichten. Denn ab dem 1. August arbeitet die 42-Jährige für die Stadtbibliothek Bremen.

"Es ging nun wirklich alles schnell", erzählt Siegert, die in den vergangenen Jahren berufsbegleitend Informationsmanagement studiert hatte. Erst im Februar war sie damit fertig geworden und dann entdeckte sie auch relativ zeitnah die Bremer Stellenausschreibung. Und da sie das Studium schließlich nicht nur für den Titel absolviert habe, folgte auch die Bewerbung – letztlich mit Erfolg. Nun folgt der berufliche Gang zurück nach Bremen. Vor ihrer Zeit bei der Oytener Gemeindebücherei hatte Siegert schon in der Zweigstelle Huchting der Stadtbibliothek der Weserstadt gearbeitet. Daher sei es beim Start in der Bremer Zentrale nun für sie nicht komplettes Neuland, aber schon eine große Umstellung.

Denn während es in Oyten etwa vergangenes Jahr rund 22 000 Ausleihen gab, liegt diese Zahl in Bremen bei drei Millionen. "In Bremen ist es natürlich alles anonymer." Die Aufgabe an sich wird für Siegert zudem eine ganz neue sein. Hat sie sich in Oyten in fast zwölf Jahren von Buchbestellungen bis zur Planung von Kinderveranstaltungen um alles gekümmert, wird die 42-Jährige in Bremen einen kleineren Verantwortungsbereich haben. Was aber nicht weniger Arbeit bedeuten wird, statt 35 Stunden wie bisher, wartet auf sie jetzt eine 39-Stunden-Stelle.

"Ich werde viel im Lektorat tätig sein", erklärt sie. Und zwar in den Themengebieten Naturwissenschaften, Landwirtschaft sowie EDV und Technik. Für diese Bereiche muss sie etwa entscheiden, welche neuen Bücher ins Sortiment aufgenommen werden sollen. Derzeit sind es rund 9000 und damit so viele wie in Oyten im Rathaus und in der IGS zusammen auch. "Diese Größenordnung bleibt also in gewisser Hinsicht gleich."

Sieben Stunden die Woche hat sie aber auch Infodienst und somit weiterhin Kundenkontakt. "Nur stumpf im Büro sitzen, wäre auch nichts für mich", sagt Siegert. Für die neue Aufgabe entschieden habe sie sich auch, um noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen. Ihr Wohnort werde aber weiterhin Oyten bleiben. Und ihren Ausweis der Gemeindebücherei wolle sie natürlich ebenfalls behalten. "Schließlich habe ich die Nummer eins", sagt sie mit einem Schmunzeln.

Mitglieder, die noch einmal ein Buch bei Siegert ausleihen möchten, sollten sich derweil beeilen. Kommenden Freitag hat sie bereits ihren letzten Arbeitstag in Oyten. Sie hofft inständig, dass sich ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin findet, die Stelle wurde von der Gemeinde schon vor einigen Wochen ausgeschrieben. "Es wäre wirklich sehr schade, wenn es nun kaputtgehen würde", findet die 42-Jährige und richtet auch einen Wunsch an alle Oytener Stammkunden und Gelegenheitsausleiher: "Sie sollen die Bücherei bitte trotzdem weiterhin besuchen."



Durch den Weggang von Leiterin Jana Siegert hat die Gemeindebücherei Oyten in den Sommerferien eingeschränkte Öffnungszeiten. In der Woche vom 9. bis 13. Juli ist ein Besuch am Dienstag von 14.30 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr sowie am Donnerstag von 14.30 bis 18 Uhr möglich. Danach bleibt die Bücherei bis zum 3. August komplett geschlossen.