Käthe Sophie Ingwersen (Mitte) begrüßte das Publikum und stellte die Aktivitäten und Projekte des Vereins vor. (Björn Hake)

Die Mitglieder des gemeinnützigen Ottersberger Vereins „Bahnhof – Initiative für neues Wohnen“ haben am vergangenen Sonntag interessierte Nachbarn und Bürger zu einer Informationsveranstaltung mit anschließender Fragestunde eingeladen. In den Fokus rückte die 1990 gegründete Initiative dabei ihre Projekte „Güterhalle“ und „Schönwedder“. Bei dem Nachbarschaftstreffen entwickelte sich ein konstruktiver Dialog mit gegenseitiger Wertschätzung.

Momentan bestehe die Gruppe, die im alten Ottersberger Bahnhof lebt, aus 17 jungen Erwachsenen und zwei Kindern, begrüßte Vereinsmitglied Käthe Sophie Ingwersen das Publikum. „Wir verwalten den Verein und das freigekaufte Haus und schaffen Räume für Kunst und Kultur“, fuhr sie fort und stellte anschließend die drei Säulen des Vereins vor. Diese würden aus Freikauf von Grund und Boden, der Förderung von Kunst und Kultur und dem „Geschwisterlichen Wohnen“ bestehen. „Wir wollen damit eine Alternative zu dem wirtschaftsorientierten Wohnungsmarkt bieten, Freiraum für ein kulturelles Miteinander schaffen und der zunehmenden Vereinzelung der Menschen entgegenwirken“, fasste Ingwersen die Intention des Vereins zusammen.

Kultur in der Güterhalle

Ein weiterer Programmpunkt der Informationsveranstaltung befasste sich mit dem Projekt „Güterhalle“. Die für dieses Thema verantwortlichen Bewohner berichteten über die Zweckbestimmung. Die Güterhalle solle als Veranstaltungsort für verschiedene Kulturaktionen dienen. Dies könnten Lesungen, Theateraufführungen, Ausstellungen und musikalische Auftritte sein. Hierfür seien bereits Kooperationspartner wie zum Beispiel die Hochschule für Künste im Sozialen (HKS), das Autonome Zentrum (AZO) und der Parzivalhof gefunden worden.

Aber auch Studierende, Dozenten und künstlerische Gruppen aus der Umgebung hätten bereits Interesse bekundet. Eine eigens eingebaute Küche und ausreichende Beleuchtungskörper würden die Nutzungsmöglichkeiten ergänzen. Die Bodenarbeiten seien allerdings noch nicht beendet, aber das Projektteam rechne mit einem Abschluss bis April dieses Jahres. Auch für den vorgeschriebenen Lärmschutz sei gesorgt. Extra dicke Fensterscheiben sowie eine Schallschleuse wären bereits verbaut worden. Finanziert wurde der erste Bauabschnitt unter anderem durch Fördergelder des Landes Niedersachsen, allerdings würden noch immer rund 25 000 Euro fehlen, um alle Kosten zu decken. Nach dieser Vorstellung hatten die Besucher der Veranstaltung die Möglichkeit, die Güterhalle persönlich in Augenschein zu nehmen. Im Schwerpunktthema dieses Nachbarschaftstreffens ging es nach einer Pause mit Kaffee und Kuchen um das bereits vor vier Jahren initiierte Projekt „Schönwedder“. Vorgestellt wurde es von Julia Becker und Leonard Hölmer. „Der ausgewählte Bereich soll als Sonderfläche für experimentelles Wohnen genutzt werden“, erklärten die beiden Arbeitsgruppenleiter. Bekanntlich solle auf einer nahe gelegenen Fläche an den Bahngleisen eine Wagenburg entstehen, in der Menschen eine alternative Lebensform realisieren können. Zurzeit würden hier Schafe und Ponys grasen, die auch dort verbleiben könnten. Zudem soll es einen Kinderspielplatz geben.

Probleme mit dem Lärmschutz

Allerdings gibt es laut Becker auch Probleme, die es zu lösen gilt. Während der letzten Jahre habe es Diskussionen gegeben, ob eine Fläche in der Nähe des Ottersberger Bahnhofs überhaupt für die Initiative in Betracht kommen könne. „Ein kürzlich erstelltes Lärmschutzgutachten spricht sich dagegen aus“, erklärten Becker und Hölmer und ergänzten: „Wir halten aber vorerst trotz erneuter Suche nach einem anderen Platz daran fest.“ Denn der Aufwand einer weiteren Standortsuche sei erheblich, da wieder neue Anträge gestellt und Gutachten in Auftrag gegeben werden müssten. Das Projekt „Schönwedder“ wird also weiterhin Bahnhofsbewohner, Nachbarn und den Ortsrat Ottersberg beschäftigen.