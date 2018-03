Noch kann der Brückenzug über das Weserwehr in Intschede von Fahrzeugen genutzt werden. Der Countdown bis zur Sperrung aber läuft. Grund dafür sind starke Schäden des Bauwerks. (Björn Hake)

Die Verdener Kreisverwaltung hatte es im Vorfeld bereits geahnt und die Sitzung des Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschusses am Mittwoch ausnahmsweise in den großen Kreistagssaal verlegt. Mit gutem Grund: Auf der Tagesordnung stand der Neubau des Brückenzuges über das Weserwehr in Intschede, der Zuschauerandrang dementsprechend groß. Rund 50 Besucher waren ins Kreishaus gekommen, um sich den aktuellen Stand der Planung erklären zu lassen und Fragen an die Verwaltung sowie an das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Verden zu stellen. Es waren aber nicht nur Bürgerinnen und Bürger, die der öffentlichen Sitzung beiwohnten. So gehörten unter anderem auch Andreas Brandt (Bürgermeister Langwedel), Harald Hesse (Bürgermeister Samtgemeinde Thedinghausen) und Bernd Kettenburg (Erster Stadtrat Achim) zu den Gästen.

Fakt ist und bleibt, das wurde am Mittwoch sowohl von der Kreisverwaltung als auch vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Verden (WSA) noch einmal betont, dass es bei der Sperrung ab dem 1. Dezember 2018 bleibt (wir berichteten). Warum das so ist, erklärte Thomas Lippel vom WSA. "Der Brückenzug in Intschede weist zahlreiche Querrisse, Korrosionsschäden und frei liegende Spannköpfe auf. Der 1. Dezember ist das Maximum, was wir rausholen konnten", sagte er.

Fakt bleibt auch, dass mit Beginn der Sperrung nicht mit dem Neubau gestartet wird. "Wir haben versucht, dies möglich zu machen. Das scheitert aber an Prozessen im Verfahren und an Gutachten, unter anderem im Bereich Naturschutz." Baubeginn soll demnach Mitte 2019 sein. Geplant ist, dass die neue Brücke 2021 dann wieder freigegeben wird.

Politischer Druck

Eine lange Zeit, bedenkt man, dass damit eine Weserquerung im Landkreis Verden komplett wegfällt und so andere Kontenpunkte wie die Nordbrücke in Verden und die Ueser Brücke in Achim noch stärker belastet werden. Daher wurde bereits in den zurückliegenden politischen Debatten auch immer wieder über mögliche Provisorien während der Zeit der Sperrung diskutiert, die Ideen wurden aber immer wieder verworfen. Thematisiert wurden eine Pontonbrücke, eine Ersatzbrücke oder eine Fähre am Mittwoch aber erneut.

Werner Stadtlander, Fachdienstleiter Straßen beim Landkreis, bestätigte, dass man sich mit allen drei Möglichkeiten beschäftigt habe. "Eine Pontonbrücke ist vielleicht nicht unmöglich, aber dennoch schwierig umzusetzen", sagte er. Es kämen diverse Anforderungen auf solch eine Brücke zu. Als größtes Problem strich er die Länge heraus. "Die Brücke müsste eine Gesamtlänge von 150 Metern haben. Hier stellt sich dann die Frage, wer die Verkehrssicherung übernimmt. Wer ist verantwortlich, wenn etwas passiert?" Auch den Faktor Kosten nannte er und rechnete vor, dass für drei Jahre mit 3,5 bis 4 Millionen Euro zu rechnen sei, wenn man solch eine Pontonbrücke aufstellen würde. Eine Ersatzbrücke würde laut Stadtlander daran scheitern, dass sie bei Hochwasser abbaubar sein müsste. "Außerdem müsste die Zuwegung über Privatgrundstück führen."

Und die Möglichkeit, den Autoverkehr per Fähre über die Weser zu bringen? "Wenn man davon ausgeht, dass die Fähre von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr fahren würde, könnten 840 Pkw transportiert werden. Eine Wartezeit von 30 Minuten und länger wäre einzuplanen", sagte er Stadtlander. Die Kosten würden bei drei Jahren insgesamt ebenfalls bei rund 4 Millionen Euro liegen. Zudem könnten bei Weitem nicht alle Autos überführt werden. Laut Gutachten nutzen über 3000 Fahrzeuge täglich die Brücke in Intschede.

Nun stellt sich die Frage, wie Anwohnern, Autofahrern und anderen Betroffenen die Zeit der Sperrung erleichtert werden kann oder wie zumindest die Bauzeit verkürzt werden könnte. Christina Hartmann von der CDU brachte die Idee ein, dass an dem Neubau in einem Zweischichtbetrieb gearbeitet wird. Ein Vertreter der Fachstelle Brücken Mitte in Helmstedt, die für die Planung und Baudurchführung zuständig ist, bestätigte während der Sitzung, dass dies nicht der Standard sei, die Kosten steigen würden, es aber denkbar wäre. "Dafür bedarf es aber auch politischen Druck", hieß es von der Fachstelle. Wilhelm Hogrefe, Vorsitzender der CDU im Kreistag, kündigte an, nun den Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt (CDU) einzuschalten, um eventuell Gelder vom Bund zu generieren.

Landrat Peter Bohlmann machte am Mittwoch außerdem deutlich, dass man noch immer um eine mögliche Verbreiterung der Fahrbahn kämpfe. Es solle nun ausgelotet werden, was noch möglich ist. Momentan beträgt die Nutzbreite der Fahrbahn 3,65 Meter. Nach jetzigen Planungen wird sich das auch nach dem Neubau nicht ändern. Dennoch: Es gibt schon Überlegungen, beim Neubau das Geländer nach Außen zu setzen. Dadurch würden rund 20 Zentimeter gewonnen werden. Was zumindest ein kleiner Vorteil für Fahrradfahrer wäre, so Bohlmann.