In der dunklen Jahreszeit nehmen die Einbruchszahlen regelmäßig zu – auch im Landkreis Verden. (Andreas Gebert)

Ein aufgehebeltes Fenster, aufgerissene Schubladen und umgestürzte Blumentöpfe: Ein Bild, das wohl niemand gerne vorfinden möchte, wenn er nach Hause kommt. Und genau aus diesem Grund haben der Achimer Präventionsrat und die Polizeiinspektion Verden/Osterholz dieses Foto auch auf den Flyer zum „Tag des Einbruchschutzes“ gedruckt. Denn die Informationsveranstaltung, die (wie berichtet) an diesem Sonntag, 21. Oktober, von 11 bis 17 Uhr im Achimer Rathaus stattfindet, soll dazu beitragen, dass möglichst wenige Menschen in eine solch unangenehme Situation kommen und Opfer von Einbrechern werden.

Bereits vor zwei Jahren fand eine ähnliche Veranstaltung in der Achimer Realschule statt. Nun soll es eine Wiederholung im Rathaus geben. „Wir versuchen, jedes Jahr abwechselnd im Landkreis Verden und Landkreis Osterholz eine solche Infoveranstaltung zu organisieren“, sagt Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizei Verden/Osterholz. Und im Landkreis Verden ist die Wahl nicht zufällig wieder auf die Weserstadt als Austragungsort gefallen. „Achim liegt in der Einbruchstatistik meist relativ weit oben“, weiß Kopietz.

Zahl der Einbrüche wird steigen

Zwar seien die Einbruchszahlen im gesamten Landkreis in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen und man befinde sich auch aktuell in einer „eher ruhigen Phase“, aber – so viel versichert Kopietz – „in der dunklen Jahreszeit wird die Zahl der Einbrüche wieder steigen. Das war bisher noch in jedem Jahr so“. Auf der Infoveranstaltung sollen die Besucher daher die Möglichkeit bekommen, sich darüber zu informieren, wie man sich und vor allem sein Haus bestmöglich gegen Einbrecher schützt.

So gibt es um 12 Uhr etwa einen Vortrag von Gina Rosa Wollinger, Professorin an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltungen Nordrhein-Westfalen, zum Thema „Reisende und zugereiste Täter des Wohnungseinbruchs“. Darüber hinaus sprich Kopietz selbst um 13.30 Uhr über effektiven Einbruchschutz und thematisiert dabei auch die neue „Smart Home Technik“. Auf die Besucher warten außerdem Informationsstände der Polizei selbst, der Opferhilfe Weißer Ring und des Präventionsrats der Stadt Achim. Darüber hinaus sind mehrere Fachhandwerker vor Ort, die über verschiedene Sicherheitstechniken wie etwa durchwurfhemmende Verglasung oder spezielle Türschlösser informieren. An den Ständen dürfen die Besucher auch selbst aktiv werden und beispielsweise versuchen, ein Fenster aufzuhebeln oder es einzuwerfen – laut Kopietz eine immer noch sehr beliebte Masche von Einbrechern.

Jeder zweite Versuch scheitert

„Als Polizei machen uns nach wie vor die Gelegenheitstäter am meisten zu schaffen“, sagt der Kriminalhauptkommissar. „Doch genau gegen die kann man sich als Bürger schützen.“ Wie, das können die Besucher beim Informationstag genauer erfahren. Fest steht auf jeden Fall: „Täter fühlen sich nur dort wohl, wo es eine anonymisierte Nachbarschaft gibt.“ Daher sei es auch für die Polizei wichtig, die Menschen immer wieder zu sensibilisieren. „Mittlerweile bliebt es im Landkreis bei rund der Hälfte der Einbrüche nur bei einem Versuch“, weiß Kopietz. Das liegt einerseits daran, dass Täter immer öfter an der Sicherheitstechnik scheitern, andererseits aber auch daran, dass die Leute sensibler geworden sind und bei verdächtigen Beobachtungen öfter die Polizei rufen würden.