Eine Eisrettung sollte den Profis überlassen werden, die das – wie hier zu sehen – regelmäßig üben. Wer nicht genau weiß, was er tut, bringt sich selbst ins Lebensgefahr. (Ingo MÖllers)

„Lebensgefahr beim Betreten von Eisflächen!“ So lautet die glasklare Warnung der Achimer Feuerwehr, die angesichts der derzeitigen Temperaturen befürchtet, dass sich die Menschen – ob mit oder ohne Schlittschuhe – auf Bäche, Tümpel und Seen trauen könnten. Aber: „Auch wenn die letzten Tage sich noch so kalt angefühlt haben, so waren die Tagestemperaturen bei Weitem noch nicht so, dass man gefahrlos Eisflächen betreten könnte.“ Insbesondere Kinder und Jugendliche sollten daher auf die Gefahr hingewiesen werden.

Denn selbst wenn ein ins Eis eingebrochener Mensch das Glück hat, dass ihn jemand vom Ufer aus sieht und sofort die Retter alarmieren kann, dauert es einige Zeit, bis diese am Ort des Geschehens eintreffen können. „Bemisst man sportlich eine Minute Notrufdauer, fünf Minuten Ausrückzeit (von zu Hause zum Feuerwehrhaus, umziehen und abfahren) und vier Minuten Anfahrt zum Einsatzort, dann sind bereits zehn Minuten vergangen“, rechnet die Achimer Feuerwehr vor. Diese Zeitspanne bedeute einen zehnminütigen Überlebenskampf im eisigen Wasser.

Und Dennis Köhler, Sprecher der Kreisfeuerwehr Verden, warnt auf Nachfrage eindringlich davor, selbst Rettungsversuche zu unternehmen. „Wenn man nicht genau weiß, was man tut, bringt man sich selbst in Lebensgefahr“, betont er. Schließlich seien die Rettungskräfte für diese Aufgabe ausgebildet, würden eine größtmögliche Fläche aufs Eis bringen, um das Gewicht zu verteilen und vor allem tragen sie Überlebensanzüge, die sie vor dem eisigen Wasser schützen. Trifft eine Alarmierung von einer Eisfläche aus ein, würden immer Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG gleichzeitig verständigt, sagt er. „Wichtig ist, dass die Person aus dem Eis während des Hilferufes nicht aus den Augen gelassen wird, damit die Retter sofort beim Eintreffen den genauen Aufenthaltsort kennen.“

DLRG und Nabu: Tierrettung unnötig

Wenn Seen so stark gefroren sind, dass ein Betreten gefahrlos möglich ist, würden sie offiziell freigegeben werden. Das dürfte nach Einschätzung Köhlers im Landkreis Verden aber eher selten der Fall sein, weil die hiesigen Temperaturen meist nicht ausreichten, damit die Eisdecke die benötigte Dicke erreicht. In den jüngsten Jahren habe es im Kreisgebiet seiner Kenntnis nach keine Eisrettung gegeben.

Die sollte im Übrigen auch nicht notwendig werden, wenn Spaziergänger auf die Idee kommen, Entenvögel von zugefrorenen Seen und Tümpeln retten zu wollen. Wie die DLRG Niedersachsen und der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen dazu mitgeteilt haben, frieren Entenvögel nicht fest und müssen daher auch nicht gerettet werden. Denn Entenvögel und Schwäne hätten kalte Füße – und gerade diese schützen sie im Winter davor, festzufrieren. Die Natur habe sich für die Vögel eigens ein „Wundernetz“ ausgedacht, das Retetibiotarsale. „Dieser Bereich fein verzweigter Adern im Bein dient dem Wärmeaustausch“, heißt es vom Nabu. Das fußwärts fließende Blut gibt Wärme an das körperwärts fließende Blut ab. Dabei sind die Füße gut durchblutet – allerdings mit relativ kaltem Blut – weshalb kaum Wärme verloren geht und auch das Eis unter den Füßen nicht wegschmilzt. „So bleiben die Füße kalt und es wird wertvolle Energie gespart.“

Lebensgefährlich werde es, wenn Laien wegen einer vermeintlichen Tierrettung auf das brüchige Eis gehen, um nach den Tieren zu schauen“, sagt Nico Reiners, Pressesprecher der DLRG. Da die Tiere auf dem Eis in der Regel also nicht festfrieren, sollten auch die Retter diesbezüglich nicht alarmiert werden. Denn: „Mit vollem Körpereinsatz müssen die Gewässer betreten werden, nur um dann mitanzusehen, wie sich der angeblich in Not befindliche Vogel genervt davonmacht.“ Es sei problematisch, wenn durch überflüssige Einsätze Helfer gebunden würden, die dann für echte Notfälle nicht mehr zur Verfügung stehen. Sollte ein krankes oder verwundetes Tier erkennbar tatsächlich festgefroren sein, würden die ehrenamtlich tätigen Einsatzkräfte den Tieren „dagegen sehr gerne helfen, wenn diese wirklich in Gefahr sind“.

Eislauf-Alternativen in der Region

Wer gerne unter freiem Himmel Eislaufen möchte, findet in der Region Alternativen: So könnte bereits an diesem Freitag, 25. Januar, im Bremer Blockland die Semkenfahrt – eine Fläche von rund 30 Hektar – freigegeben werden. Jedenfalls hatte der Bremer Eisverein dies angekündigt und öffnet die Tore, wenn wettertechnisch alles passt. Auf seiner Internetseite www.bremer-eisverein.de sind die Öffnungszeiten tagesaktuell aufgeführt, mal sollte vorher dort nachschauen, bevor man nach Bremen fährt. Aber auch wenn die Tore zur Semkenfahrt offenstehen, gilt: Wer dort läuft, läuft auf eigenes Risiko. Der Eisverein misst regelmäßig die Dicke der Eisschicht, die für eine Freigabe mindestens acht Zentimeter betragen muss. Die Semkenfahrt in Horn-Lehe ist etwa drei Kilometer lang. Sie liegt an der Blocklander Hemmstraße.

Eine weitere Alternative ist die 1000 Quadratmeter große Kunsteislaufbahn Bruchhausen-Vilsen (Am Bürgerpark 18), die voraussichtlich noch einen Monat geöffnet sein wird. Nähere Informationen über die Öffnungszeiten und die Preise sind im Internet auf der Seite www.bruchhausen-vilsen.de ersichtlich. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Bei extrem schlechter Witterung könnte die Bahn kurzfristig geschlossen werden.