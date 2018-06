Mit einem umfassenden Bewertungsbogen machten sich die Teilnehmer daran, die Kühe zu beurteilen. (Sebi Berens)

Thedinghausen-Beppen. Jonas Töllner schaut noch einmal ganz genau hin. In der rechten Hand hat er seinen Beurteilungsbogen und geht einen Schritt auf die schwarz-weiße Milchkuh zu. Es sind diese entscheidenden Momente, die am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Jetzt bloß nichts falsch machen, ruhig bleiben, das Gesehene richtig einschätzen. Dann hat er sich entschieden und schreibt seine Bewertung nieder. "Ein schönes Tier", sagt er. "Sehr groß, das ist mir sofort aufgefallen", bemerkt der 19-Jährige aus Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch.

So wie Jonas Töllner versuchen sich am Donnerstag auch 64 andere Auszubildende zum Landwirt und Jungzüchter im Alter zwischen 17 und 25 Jahren in der Bewertung von Milchkühen auf dem Betrieb Wortmann in Beppen. Es ist der Landesentscheid in der Tier-Beurteilung, der an diesem Tag in dem Ortsteil von Thedinghausen ausgetragen wird. Aus ganz Niedersachsen sind die jungen Leute gekommen, um sich in dieser Disziplin zu messen.

"Es geht darum, die Tiere zu beurteilen und daraus dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen", sagt Ellen Padeken von der Landwirtschaftskammer, die dieses Event zusammen mit Masterrind organisiert. "Welches Tier passt in die Herde, mit welcher Kuh kann man züchten? Solche Wettkämpfe sollen dabei helfen, diese Entscheidungen treffen zu können." Und schaut man sich den Beurteilungsbogen an, den die Teilnehmer in den Händen halten, wird schnell klar: Ohne die entsprechende Vorbereitung und das nötige Wissen geht hier gar nichts. "Je öfter man sich damit beschäftigt und man die Tiere bewertet, desto sicherer wird man", versichert Ellen Padeken.

Viele Aspekte beachten

Insgesamt drei Tiere müssen die Nachwuchszüchter und zukünftigen Landwirte im ersten Teil bewerten, jeweils zehn Minuten haben sie pro Kuh Zeit. Eine Jury, die sich aus Vertretern der Zuchtverbände zusammensetzt, hat die Tiere bereits im Vorfeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit beurteilt. An diesen Zahlen richtet sich schließlich auch die Bewertung der Wettkampf-Teilnehmer. Also wer am Ende am nächsten an die Ergebnisse der Profis rankommt, gewinnt.

Und so macht sich auch Jonas Töllner ans Werk und schreitet zur zweiten Kuh. "Mit der Zeit komme ich gut aus. Zehn Minuten sollten auf jeden Fall reichen", sagt er selbstbewusst. Zwischen einem und neun Punkte muss er für verschiedene Körpermerkmale, zum Beispiel Beckenbreite und Eutertiefe, vergeben. "Wichtig sind vor allem auch die Klauen und die Hinterbeinstellungen. Die Tiere laufen und stehen viel, da muss alles in Ordnung sein", verrät er. Und Daniel Janßen aus Spols (Landkreis Leer) kann ihm da nur beipflichten. "Es geht auch um den Gesamteindruck. Wie steht das Tier, wie ist die Symmetrie. Es gibt so viele Aspekte, auf die wir achten müssen", sagt der 21-Jährige, der wie Jonas Töllner momentan eine Ausbildung zum Landwirt macht und zum ersten Mal an einem Landesentscheid teilnimmt.

Ellen Padeken erklärt, dass dieser Wettbewerb jedes Jahr ausgetragen wird. "Die Teilnehmer qualifizieren sich über Kreis- und Schulentscheide für diese Veranstaltung", sagt sie. "Es ist für die jungen Menschen natürlich auch interessant, zu sehen, wie die anderen beurteilen und wie nah man selbst ans Urteil der Fachjury rankommt."

Für die Teilnehmer steht an diesem Tag aber noch ein zweiter Teil auf der Tagesordnung. Jetzt werden zwei Gruppen zu je sechs Milchkühen begutachtet und in der Reihenfolge vom besten bis zum schlechtesten Tier rangiert. "Hier gilt es, die Stärken und Schwächen der Tiere gegeneinander abzuwägen und zu einem Gesamturteil zu kommen", verrät Ellen Padeken.

Und am Ende gab es dann natürlich auch Gewinner: In der Gruppe der jüngeren Teilnehmer (bis 19 Jahre) setzte sich Hanke Buck aus Kuerstedt durch. Auf Platz Zwei landete Marieke Petersen (Loxstedt) vor Michelle Krugmeier aus Buxtehude. In der Gruppe der Älteren (bis 25 Jahre) sicherte sich Jochen Bohn (Osten) den Sieg. Zweite wurde Ulrike Schulze (Ostercappeln) vor Laura Backsmann (Haselünne-Bückelte).