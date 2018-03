Töpferin Silvia Flamisch gewährt einen Einblick in ihren Beruf. Am Tag der offenen Tür möchte sie den Besuchern das Handwerk näher bringen. (Björn Hake)

Thedinghausen-Eißel. Rustikal, gemütlich und auch etwas urig: Der Arbeitsplatz von Silvia Flamisch in Eißel wirkt fast schon ein wenig kitschig und passt so gar nicht in die immer schneller werdende und mit Technik voll gepackte Arbeitswelt. Vor einem kleinen Ofen, der eine wohlige Wärme ausstrahlt, hat es sich eine schwarze Katze bequem gemacht, die ihrer Umwelt kaum Beachtung schenkt. Ungestört faulenzen kann der Stubentiger dort aber nicht immer, denn der Lieblingsplatz des Tieres befindet sich auch in unmittelbarer Nähe zu dem Ort, an dem die Hauptarbeit in dieser Werkstatt stattfindet. Dieser wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Ein Hocker, eine Drehscheibe – viel mehr braucht Silvia Flamisch nicht. Nur eine Zutat fehlt noch: Ton.

Silvia Flamisch eröffnete 1994 ihre eigene Keramikwerkstatt in Eißel – und zwar in direkter Nachbarschaft zur Mosterei in der Eißeler Finkenburg. Nun will sie der Öffentlichkeit zeigen, was es mit dem Beruf Töpfern auf sich hat. Deshalb nimmt sie am bundesweit veranstalteten „Tag der offenen Töpferei“ teil, der an diesem Sonntag, 11. März, stattfindet. Sie ist, wie sie selbst sagt, die einzige Töpferin aus dem Landkreis Verden, die sich an dieser Aktion beteiligt. „Der Beruf stirbt leider aus. Das muss man so klar sagen“, verrät sie mit einem Bedauern. „Das ist aber auch ein Grund, warum ich am Sonntag die Türen öffne. Ich will das Handwerk vorstellen und in den Fokus rücken.“

Es ist vor allem die Arbeit mit dem Grundmaterial Ton, die sie immer wieder aufs Neue begeistert. „Durch das Töpfern an der Drehscheibe wird dieser formlose Klumpen in eine dynamische Form gebracht“, schwärmt sie. Eine Form, die dann vom Verbraucher auch im Alltag genutzt wird. Denn nur schön aussehen sollen die Erzeugnisse nicht. „Es sind vor allem Gebrauchsgegenstände, die ich herstelle“, sagt sie. Das sind unter anderem Teekannen, Tassen, Teller und auch Schüsseln.

Ist der Ton dann soweit in Form gebracht, dass die Handwerkerin damit zufrieden ist, wird das Werk glasiert und schließlich in den Ofen befördert, wo es bei bis zu 1280 Grad Celsius gebrannt wird. Momentan arbeitet Silvia Flamisch mit Hochdruck, darauf zumindest lassen die vollen Regale schließen. „Ich setze mich allerdings nicht unter Druck. Ich gebe mir nicht vor, dass ich am Tag eine bestimmte Anzahl an Gegenständen produzieren muss.“

In unmittelbarer Nähe zur Werkstatt befindet sich ihr Ausstellungsraum, den sie 2000 eröffnet hat. In dem Jahr machte sie sich auch als Keramikerin selbstständig. Eng aneinandergereiht stehen dort die Keramikstücke und warten darauf, einen Abnehmer zu finden. „Man entwickelt bei der Arbeit mit Ton seinen eigenen Stil. Natürliche Farben, lebendige Formen und ein erdiges Wesen sind die Eigenschaften, mit denen ich meine Arbeiten charakterisiere“, sagt sie.

Ins Leben gerufen wurde der bundesweite Aktionstag „Tag der offenen Töpferei“ 2006 mit rund 100 Teilnehmern in zuerst drei Bundesländern. Seit zehn Jahren findet er auch in Niedersachsen statt, wo in diesem Jahr insgesamt 35 Betriebe vertreten sind. Die mit Abstand größte Anzahl an Teilnehmern weist auch in diesem Jahr wieder Mecklenburg auf, wo 93 Töpfereien ihre Türen öffnen. Für Silvia Flamisch nicht ungewöhnlich. „Ich bin dort auch oft auf Märkten. Dort ist das Interesse an solchen Dingen noch immer sehr groß“, berichtet sie. „Viele Kunde erzählen mir, dass die von mir gekaufte Tasse inzwischen ihre Lieblingstasse ist, aus der sie jeden Morgen ihren Tee oder Kaffee genießen“, sagt die Keramikerin.



Die Keramikwerkstatt von Silvia Flamisch öffnet am Sonntag, 11. März, im Rahmen des bundesweiten Aktionstags „Tag der offenen Töpferei“ von 10 bis 18 Uhr ihre Türen. Zu finden ist die Werkstatt in der Eißeler Finkenburg 1 in Thedinghausen-Eißel. Neben einer Ausstellung gibt es auch Kindertöpfern, Kaffee und Kuchen sowie eine Powerpoint-Präsentation.