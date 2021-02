Die CDU-Kreistagsfraktion und die CDU der Samtgemeinde Thedinghausen hatten im November des vergangenen Jahres eine Umfrage zum Thema „Straßenbahnanbindung von Thedinghausen über Riede und Weyhe nach Bremen“ umgesetzt (wir berichteten). Nun soll das Thema auf Kreisebene auch politisch angegangen werden. Die CDU-Fraktion im Kreistag unter dem Vorsitz von Wilhelm Hogrefe hat dazu einen entsprechenden Antrag gestellt, der im Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschuss am Mittwoch, 24. März, ab 17 Uhr im Kreistagssaal erstmalig diskutiert werden soll.

In dem Antrag der Christdemokraten, die Bahnstrecke der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE) für eine Anbindung der Orte Thedinghausen und Riede an das Bremer Straßenbahnnetz zu nutzen, heißt es unter anderem, dass die Kreisverwaltung gebeten wird, eine Analyse der Vorteile aus regionalplanerischer Sicht vorzunehmen und zudem mit dem VBN eine Zeitschiene hinsichtlich einer möglichen Realisierung zu erarbeiten. Die Verwaltung wird außerdem gebeten, die Gremien des Kreistages darüber zu unterrichten, wie eine sinnvolle Arbeitsteilung zur Realisierung des Vorhabens zwischen der gemeindlichen Ebene, der Kreisebene und den angrenzenden Gebietskörperschaften vorgenommen werden und die Finanzierung und die Einwerbung von Fördermitteln erfolgen könnte.

Frage nach der Realisierbarkeit

In der Begründung der CDU heißt es: „Nachdem die Straßenbahn von Bremen bis nach Weyhe fortgeführt wurde stellt sich in der Samtgemeinde Thedinghausen die Frage, ob ein weiterer Ausbau des Straßenbahnnetzes auf der vorhandenen BTE-Trasse bis nach Thedinghausen zu realisieren ist. Neben der Stärkung des ÖPNV und die Erreichbarkeit des Oberzentrums Bremen sowie der Gemeinde Weyhe geht es auch vor allem darum, den Pkw-Verkehr zu reduzieren. Eine erste Bürgerbefragung bestätigt großes Interesse aus dem Bereich der Samtgemeinde. Zunächst muss allerdings geklärt werden, wie konkret die weiteren Planungen voranzutreiben sind und welche Akteure zu beteiligen sind.“

Aus der Umfrage der CDU konnte tatsächlich ein Interesse der Bevölkerung abgelesen werden. Wie berichtet, wurde die Umfrage in der Zeit vom 13. bis 29. November 2020 genau 1451 mal ausgefüllt und übermittelt. Die zentrale Frage, ob Steuergeld für weitere Studien über die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Bahnbetriebs erfolgen soll, hatten 85 Prozent der Teilnehmer mit „Ja, das ist eine sinnvolle Ausgabe“ beantwortet. Das ging aus den Ergebnissen hervor. Seit Mitte der 1950er-Jahre gibt es den Personennahverkehr auf der Schiene zwischen Bremen und Thedinghausen nicht mehr. Die Gleisanlagen wurden jedoch in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und werden derzeit für den Güterverkehr genutzt.

Auf die Frage „Finden Sie es prinzipiell sinnvoll, dass die Samtgemeinde Steuergeld dafür aufwendet, um eine Machbarkeitsstudie zu erstellen?“ hatten 1447 Teilnehmer geantwortet. Davon 84,7 Prozent mit „Ja“ und 9,5 Prozent mit „Nein“. Die Antworten auf die Frage „Welche der Strecken legen Sie an welchem Wochentag regelmäßig zurück?“ lieferten einen ersten Eindruck für den Bedarf an den verschiedenen möglichen Haltepunkten in Thedinghausen, Riede, Weyhe und Bremen. Daran zeigte sich, dass eine Strecke „Thedinghausen - Bremen“ mit 59 Prozent Wochentags und 57 Prozent am Wochenende die am häufigsten genutzte ist.

Über 251 (17 Prozent) der Teilnehmer hatten sich die Mühe gemacht Anmerkungen zu senden, in denen sie Anregungen bezüglich einer Bahnstrecke äußern. So merkten einige Teilnehmer an, dass besser der vorhandene ÖPNV gestärkt werden solle. Auch negativer Einfluss auf das „dörfliche Leben“, Umwelt- und Naturschutz sowie Lärmbelästigungen wurden als Kritikpunkte gesammelt.