Eine "Mammutaufgabe" ist bewältigt, die Übereinkunft unterschrieben: Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt (links) und Sven Feht, Vorstandssprecher der Stadtwerke Achim, haben am Dienstag den Vertrag über die Gaskonzession unterzeichnet. (Viola Heinzen)

Langwedel/Achim. Es war eine „Mammutaufgabe“, wie Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt am Dienstagmittag in seinem Büro betont haben wollte. Vor ihm lag das dicke Vertragswerk, in dessen Fertigstellung in den vergangenen Monaten viel Arbeit gesteckt worden war. Ein Vertrag mit den Stadtwerken Achim über die Gaskonzession, die der Flecken dem kommunalen Versorger nach einem aufwendigen Verfahren für weitere 20 Jahre erteilt hat. Nun fehlten nur noch die Unterschriften, die Brandt und Stadtwerke-Vorstandssprecher Sven Feht sodann unter die Vereinbarung setzten.

Das Engagement der Stadtwerke Achim in Langwedel begann bereits 1983 zunächst noch in Kooperation mit dem Nachbar-Stadtwerk Verden. Dafür wurde seinerzeit eigens die Gasversorgung Langwedel GmbH (GVL) gegründet. Nachdem die Stadtwerke Achim 1993 die Anteile der Stadtwerke Verden für das Langwedeler Gemeindegebiet übernommen hatten, verschmolz die GVL 1999 mit der Stadtwerke Achim AG. Gleichzeitig wurde ein Gaskonzessionsvertrag mit einer 20-jährigen Laufzeit geschlossen, der nun Ende des Jahres ausläuft. Daher hatte der Flecken Langwedel vor einiger Zeit ein neues Vergabeverfahren eingeleitet, bei dem die Stadtwerke erneut den Zuschlag erhielten.

„Es gab mehrere Bewerber“, verriet Brandt. Letztlich haben die Stadtwerke die Ausschreibung gewonnen, weil sie bei den vom Flecken in Zusammenarbeit mit einer Anwaltskanzlei festgelegten Bewertungskriterien am besten abschnitten. Der Preis spielte dabei keine Rolle, denn der ist festgeschrieben. Vielmehr ging es bei der Bewertung um das Investitionsverhalten, die Entstörungsbereitschaft, die Erreichbarkeit sowie um Umweltfaktoren.

Bei den Stadtwerken zeigte man sich erleichtert, die Zusammenarbeit in Langwedel weiterführen zu können. „Wir haben uns besonders Mühe gegeben, die Konzession zu erhalten“, betonte Feht. Denn die Achimer Stadtwerke haben bereits viel in das Langwedeler Gasnetz investiert. Nach Unternehmensangaben sind seit Beginn des Engagements rund 184 Kilometer Gasleitungen inklusive mehr als 3000 Hausanschlüsse verlegt worden. Und dieses Netz ist auch Teil des Ringleitungssystems, das die Stadtwerke im Nordkreis Verden aufgebaut haben. Insgesamt betreiben sie in Achim, Ottersberg, Oyten und eben Langwedel 950 Kilometer Gasleitungen. Und das Ringsystem ermöglicht es laut Feth, Versorgungsunterbrechungen zu verhindern, auch im Falle eines Schadens oder wenn Reparaturen anstehen.

Hätten die Stadtwerke die Konzession für das Langwedeler Netz verloren, wäre auch das vorteilhafte Ringsystem für die Versorgung der restlichen Kommunen gefährdet gewesen. Durch den neuerlichen Vertragsabschluss konnten außerdem Arbeitsplätze in der Region gesichert werden, wie Feth betont haben wollte. Einige davon auch im Flecken Langwedel, führte der Vorstandssprecher weiter aus. Im Rathaus sind die mit der Gaskonzessionsvergabe beauftragten Mitarbeiter derweil froh, dieses Projekt hinter sich gebracht zu haben. „Nun kann sich hier wieder anderen Dingen gewidmet werden“, sagte Brandt.

Das Langwedeler Stromnetz wird weiter von der EWE betrieben, in einigen Jahren könnte der Flecken jedoch von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Interesse daran, in Langwedel zusätzlich zum Gasnetz auch das Stromnetz zu betreiben, wie es seit Kurzem in Oyten der Fall, gibt es bei den Stadtwerken aus personellen und finanziellen Gründen nicht. „Momentan gibt es keine Planungen dafür“, erklärte Feth.