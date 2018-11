Moorexperte Jochen Bertzbach hat einen neuen Bildband über Landwirtschaft veröffentlicht. Der Autor ist ausgebildeter Landwirt. (Björn Hake)

Er kennt Fischerhude und das Quelkhorner Moor wie seine Westentasche. Als Ortsbürgermeister und Ratspolitiker hat sich Jochen Bertzbach auch politisch um das Bauern- und Künstlerdorf verdient gemacht. Doch auch als Buchautor ist der 83-Jährige kein Unbekannter in der Region. Passend zur derzeitigen Foto-Ausstellung „Augenblicke in Fischerhude“, die noch bis März 2019 in Buthmanns Hof läuft, hat der ausgebildete Landwirt jetzt seinen neuen Bildband „Fischerhude – Landwirtschaft früher“ auf den Markt gebracht. Auf 56 bebilderten und in Schwarzweiß gehaltenen Seiten gibt es Eindrücke vom Leben und Arbeiten der Fischerhuder in der Nachkriegszeit und ein Ausblick auf die Landwirtschaft von heute zu sehen.

Im Fokus des Bandes stehen dabei die Jahre 1945 bis 1970. „Das Buch ist in erster Linie für die ältere Generation aus Fischerhude und Quelkhorn gedacht“, erklärt Bertzbach, der bei der Auswahl der Fotos zwangsläufig auch oft an seine eigene Kindheit denken musste. Das aus den Kameras von Klaus Rohmeyer, Wolfgang Klee und Horst Vogeler stammende und im Ortsarchiv Fischerhude verwahrte Bildmaterial zeigt beispielsweise Schnappschüsse von der Milchviehhaltung im Sommer auf der Weide, Bäuerin Anna Blanken beim Melken oder auch Käthe Harjes mit vollen Milchkannen am Melkjoch. „Der Transport der vollen Milchkannen von der Weide nach Hause geschah mit dem Pferdefuhrwerk oder mit dem Fahrrad“, erinnert sich Jochen Bertzbach an seine Beobachtungen als Kind. Früher, weiß Bertzbach zu berichten, sei das Zusammenleben im Dorf durch ein starkes Gefühl der Gemeinsamkeit geprägt gewesen.

Zusammenhalt prägte das Dorf

So haben Nachbarschaftshilfe und persönliche Beziehungen den sozialen Zusammenhalt bestimmt in dem Dorf, dessen Gebiet damals zu 90 Prozent landwirtschaftlich genutzt worden war. Den größten Teil des Ackerlandes nutzten die Fischerhuder Bauern für Getreide. „Dabei überwog der Anbau von Roggen, der verfüttert oder als Brotgetreide verkauft worden war“, hat Jochen Bertzbach recherchiert. Runkelrüben und Kartoffeln seien derweil bei den Hackfrüchten die Anbau-Spitzenreiter gewesen.

Auch mit Zahlen und Fakten kann der Autor in seinem Bildband aufwarten. Der Statistik zufolge habe es 1945 in Fischerhude 115 landwirtschaftliche Betrieb mit mehr als fünf Hektar gegeben. Bis 1972 gab es jedoch einen Schwund, weil vorrangig kleine Anbauer aufgegeben hatten und aus wirtschaftlichen Gründen einer Nebentätigkeit nachgegangen waren. So sank die Zahl der Betriebe zu Beginn der 1970er-Jahre folgerichtig auf 48, heute sind es gar nur noch elf Vollerwerbsbetriebe. Die Haupteinnahmequellen aus der Landwirtschaft waren in der Nachkriegszeit die Milchwirtschaft und die Rindermast. Auch hier hat Bertzbach konkrete Zahlen: „Der durchschnittliche Milchviehbestand waren zehn bis 13 Kühe. Die Milchleistung der kontrollierten Kühe betrug 4600 Kilogramm jährlich.“

Mühsame Arbeit für Landwirte

Ein Schwerpunkt der sommerlichen Arbeiten auf den Feldern war indes die Heuernte. „Die Heugewinnung und das Heueinfahren waren mühsam“, erinnert sich Bertzbach an die Zeiten, als noch von Pferden gezogene Balkenmäher zum Einsatz kamen. Ganze Tage seien bei der Heuernte auf den Wiesen verbracht worden. Das nach den Heuwenden zusammengeharkte Heu musste mit Forken auf einen Leiterwagen hochgestakt und auf dem Wagen von einem Kollegen absturzsicher gepackt werden.

Zahlreiche weitere Anekdoten liefert der Bildband, der zum Preis von zehn Euro bei der Buchhandlung Froben in Ottersberg, bei Hahnenfeld in Quelkhorn sowie in Fischerhude bei Brünings Scheune und in der Galerie-Dorfbuchhandlung erhältlich ist.