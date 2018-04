Im Rahmen der Vortragsreihe geben die Mediziner einen Einblick in ihre Arbeit und klären auch über Therapiemöglichkeiten auf. (Björn Hake)

Achim/Verden. Gesundheitsthemen und Krankheitsbilder stehen im Mittelpunkt einer neuen Vortragsreihe, die unter dem Titel „Medizin aktuell“ von der Aller-Weser-Klinik (AWK) in ihren Häusern in Achim und Verden veranstaltet wird. Die Reihe startet im April, die Chef-, Ober- und Fachärzte der einzelnen Abteilungen werden laut AWK „laienverständliche Vorträge“ zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen und zahlreichen Krankheitsbildern halten.

Los geht es am Mittwoch, 18. April, im Krankenhaus Achim, wo der Leitende Arzt Henning Hovorka unter dem Motto „Ethikberatung – Der Wille des Patienten zählt“ über die Aufgaben und Unterstützungsmöglichkeiten des Ethikteams berichtet. Auch Technikinteressierte kommen laut der Klinik auf ihre Kosten: Der Technische Leiter im Achimer Krankenhaus, Reiner Schmidt, führt Interessierte hinter die Kulissen des Krankenhauses und zeigt dort die technischen Anlagen. Das wird er im Krankenhaus Achim tun und zwar am 5. September. Für diesen Termin ist eine Anmeldung unter 0 42 02 / 99 82 86 erforderlich.

Ebenfalls in Achim geht es um das Thema „Wenn die Füße schmerzen - Moderne Verfahren der Fußchirurgie“ am Mittwoch, 16. Mai. „Steinzeit in der Gallenblase - Was tun bei Gallensteinen?“ lautet die Frage, der Oberarzt Carsten Wauer am Mittwoch, 20. Juni, in Achim nachspürt, während sich am 19. September dort alles ums Hüftgelenk dreht. „Gefahr Herzinfarkt“ heißt es am 17. Oktober in Achim und am 21. November geht es ums Thema „Schmerzen nach der Operation - Muss das sein?“.

Im Krankenhaus Verden beginnen die Vorträge am 25. April, dabei geht es zunächst um Herzerkrankungen und darum, wie Bewegung und Ernährung die Gesundheit schützen. „Wenn der Bauch schmerzt – Zwerchfellbruch und Magendurchbruch“ lautet das Thema am 23. Mai, während am 22. August die Gebärmutter im Mittelpunkt des Vortrags steht. Außerdem werden die Themen „Darmträgheit und was Abhilfe schafft“ (26. September) sowie „Neues von Fraktur, Hüfte und Knie – Moderne OP-Methoden (24. Oktober) in Verden behandelt. Ein Aktionsabend rund um die Wiederbelebung schließt die diesjährige Vortragsreihe ab. Er findet am 28. November in Verden unter dem Motto „Prüfen – Rufen – Drücken“ statt.

„Mit unserer neuen Veranstaltungsreihe stehen wir Menschen auch in ,gesunden Zeiten‘ mit Informationen zur Seite“, sagt Katharina Tretzmüller, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und die Organisation der Veranstaltungsreihe übernommen hat. Die Aller-Weser-Klinik möchte in den Vorträgen auch über Therapiemöglichkeiten aufklären – ganz und gar losgelöst von einem Krankenhausaufenthalt oder gar einer Notfallsituation. „Unsere Referenten nehmen sich nach jedem Vortrag Zeit für Fragen und Diskussionen, sodass ein direkter Austausch mit den Experten stattfindet“, verspricht Katharina Tretzmüller.

Nachdem die Vortragsreihe im vergangenen Jahr erstmals im Verdener Krankenhaus stattgefunden hatte, werde sie nun aufgrund der hohen Nachfrage auf beide Standorte ausgedehnt. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19 Uhr. Die Veranstaltungsräume sind ab dem Haupteingang ausgeschildert. Der Eintritt ist kostenlos, die Vortragsräume barrierefrei zu erreichen.

Das vollständige Programm liegt in Kürze an öffentlichen Orten, in Apotheken und Arztpraxen aus. Auch unter www.aller-weser-klinik.de ist es zu finden. Nähere Infos zu einzelnen Veranstaltungen und Dozenten werden auch vor dem jeweiligen Termin auf der Homepage der Krankenhäuser Achim und Verden bekannt gegeben.