Die Polizei hat Senioren über Gaunertricks und Straßenbetrüger informiert (von links): Karsten Döhrmann mit Puppe Horst Krause, Katja Brammer und Joachim Kopietz. (Björn Hake)

Gekippte Fenster, eine fehlende Türsperre und ein Mangel an gesundem Misstrauen. Immer wieder werden Senioren Opfer von Straftaten, fallen auf dreiste und skrupellose Täter herein. Und immer wieder warnt die Polizei vor Dieben und Kriminellen, die, als Handwerker verkleidet, an der Haustür klingeln oder mit dubiosen Gewinnversprechen am Telefon oder im Internet locken. Ihr Ziel: Wertgegenstände und das Ersparte älterer Menschen an sich zu bringen. Eine Informationsveranstaltung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz war daher jetzt Aufklärung und Prävention gewidmet, und das übergroße Interesse der Hundert Gäste im Achimer Rathaus zeugte von der Furcht älterer Menschen, selbst Opfer von Betrug oder sogar Gewalt zu werden.

In einem kurzweiligen Programm vermittelte Polizeikommissar Karsten Döhrmann den überwiegend betagten Zuschauern Anregungen, wie man sich davor schützen kann, selbst Opfer von Gaunereien durch „falsche Fuffziger“ zu werden. Marionetten, die auf die Namen „Wachtmeister Krause“, „Ortsbrandmeister Brand“ und „Professor a.D. Pütz“ hörten, unterstützten ihn nach Kräften; op Platt und auch auf Hochdeutsch erzählten sie ihre Geschichten von falschen Wasserwerkern, betrügerischen Polizisten und anderen Tricks, auf die immer noch zu viele Menschen hereinfallen. Joachim Kopietz, Kriminalhauptkommissar bei der Polizei in Verden, unterlegte die spielerischen Hinweise mit aktuellen Zahlen und warnte eindringlich vor Leichtsinn und Unachtsamkeit.

Ganz oben auf der Liste der zu vermeidenden Fehler steht nach Ansicht der Kriminalisten die Arglosigkeit vieler Bürger, die nur allzu schnell bereit sind, Dieben und Betrügern arglos ihre Türen zu öffnen. Jeweils falsche Wasserwerker, Angestellte von Energieversorgungsunternehmen, Monteure einer Telefongesellschaft, Gerichtsvollzieher und Mitarbeiter der Kirchen werden nach schlüssig klingender Ansprache ins Haus gelassen und verlassen die Wohnungen ihrer Opfer erst, wenn sie Bargeld und Schmuck aus Kleider- oder Küchenschränken erbeutet haben. Auch der sogenannte Enkeltrick verfängt immer noch, und nach Warnungen vor Einbruchsserien in der Nachbarschaft, händigen verängstigte Menschen falschen Polizisten oft große Vermögenswerte aus. Auch angebliche Bekannte aus früheren Zeiten oder Personen, die eine Notlage vortäuschen, gewinnen allzu schnell das Vertrauen potenzieller Opfer.

„Betrüger bauen großen Druck auf“, weiß Joachim Kopietz. Wer glaube, dass es sich dabei um kleine Ganoven handelt, täusche sich gewaltig. Von speziellen Teams geschult, sind die intelligenten Rhetoriker blitzschnell in der Lage, sich mit den Gewohnheiten ihrer Gesprächspartner vertraut zu machen und eventuelle Schwachstellen auszunutzen. Darüber hinaus drängten sie stets zur Eile, ließen keine Bedenkzeit, wenn es um heikle Entscheidungen ginge. Derart überrumpelt, verraten arglose Senioren oftmals Bankdaten und E-Mail-Adressen und bringen sich nicht selten um hohe Vermögenswerte und ihre Kinder um das Erbe. Auch Spendensammler, die auf der Straße oder an der Haustür um kleine Beträge bitten, erweisen sich oft als Gauner, die die ganze Geldbörse statt eines vielleicht nur einstelligen Euro-Betrages bevorzugen.

Nachdrücklich forderten die Beamten dazu auf, keinem unangemeldeten Besucher die Tür zu öffnen, Türsperren zu installieren und auf gekippte Fenster zu verzichten. Darüber hinaus lohne sich immer ein Anruf bei den Auftraggebern der angeblichen Handwerker oder bei der Polizei, die die Identität ihrer Beamten bestätigen und niemals Auskünfte über Bankguthaben oder Passwörter erfragen würden. Ein weiterer Tipp der erfahrenen Männer: Wer im Internet unterwegs ist und über Online-Dienste Bestellungen aufgibt, sollte Passwörter verwenden, die schwierig auszulesen sind. Buchstaben-, Zahlen- und Zeichenkombinationen seien ratsam, und der vollständige Name des Bestellers sollte nicht identisch sein mit der Bezeichnung der Mail-Adresse.

Problematischer als häufig angenommen, kann auch ein Eintrag im (Online-)Telefonbuch sein. Immerhin gibt man dort private Daten frei, auf die dann jeder zugreifen kann. Traditionelle Vornamen wie Elfriede oder Egon ließen zudem Schlüsse auf das Alter der Inserenten zu und rückten sie damit in den Fokus von Betrügern.