Rund 1,5 Millionen Euro will der Kreis Verden in den Naturschutz und somit auch in die Wümmeniederung investieren. (Focke Strangmann)

Landkreis Verden. In den vergangenen zehn Jahren ist es dem Landkreis Verden gelungen, seinen Schuldenstand zu halbieren – von knapp 62 Millionen Euro auf rund 30 Millionen Euro. So betrug die Investitionsverschuldung des Kreises laut Verwaltung zum Rechnungsabschluss 2018 etwa 30,5 Millionen Euro, wobei noch im laufenden Jahr 5,4 Millionen Euro an Krediten getilgt werden sowie im Haushaltsjahr 2020 weitere 3,7 Millionen Euro. Bedeutet unterm Strich: Bis Ende kommenden Jahres wird der Schuldenstand auf knapp 21 Millionen Euro geschrumpft sein – und dafür soll der Haushaltsplanentwurf 2020 sorgen, mit dem sich die Kreispolitiker fortan in den diversen Fachausschüssen beschäftigen werden. Die Haushaltssatzung und den Etatplan für das Haushaltsjahr 2020 soll der Kreistag dann am 13. Dezember beschließen.

Den Auftakt der Haushaltsberatungen auf Kreisebene macht an diesem Mittwoch, 30. Oktober, der Finanz- und Personalausschuss, dessen Mitglieder bereits der Beschlussvorlage der Kreisverwaltung entnehmen können, dass im Jahr 2020 keine Kreditbedarfe eingeplant sind – ebenso wenig für die Folgejahre. So könne „die eingeplante Tilgung vollständig zum Schuldenabbau genutzt und dieser stetig vorangetrieben werden“, hält die Kreisverwaltung fest. Sie prognostiziert, dass der Schuldenstand auch wegen der sinkenden Zinsbelastung bereits Ende 2023 knapp elf Millionen Euro betragen dürfte.

Und doch mahnt die Kreisverwaltung: „Der Landkreis Verden hat im eigenen Interesse darauf zu achten, dass seine Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage weiter stabil bleibt.“ Das sei verwaltungsseitig in der Haushaltsplanung für 2020 berücksichtigt worden – und zwar mit „intensiven Bemühungen um Bedarfsbeschränkung in den Fachbudgets“. Dennoch steige der Deckungsbedarf der Fachbudgets gegenüber dem Vorjahr um 460 000 Euro auf 109,4 Millionen Euro. Ende des Haushaltsjahres 2018 lag das Volumen noch bei rund 92 Millionen Euro.

Höhere Personalkosten

So geht fürs kommende Haushaltsjahr unter anderem der Deckungsbedarf für das Fachbudget „Soziales“ um rund 2,5 Millionen Euro zurück, auch weil Asylbewerber zunehmend in den Arbeitsmarkt integriert werden können und keine Sammelunterkünfte mehr benötigt werden. Die Personalkosten dagegen steigen weiter, auch weil es weitere Tariferhöhungen gibt. Lagen sie Ende 2018 noch bei rund 51 Millionen Euro, werden sie 2020 bei knapp 56 Millionen Euro ankommen. Insgesamt sollen im Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr 19,2 Stellen hinzukommen.

Die Investitionstätigkeit des Landkreises Verden im Jahr 2020 soll ein Volumen von rund 28 Millionen Euro haben, wobei davon knapp acht Millionen Euro für Investitionsfördermaßnahmen und Darlehen verwendet werden – vorausgesetzt die Politik nickt den Etat-Entwurf ab. Für den Umbau (Aufstockung) der ehemaligen Stadtwaldschule in Achim muss der Kreis noch eine Million Euro aufbringen (Gesamtausgabe: 2,8 Millionen Euro), eine ähnliche Größenordnung hat der Anbau am Gymnasium am Wall in Verden. 1,3 Millionen Euro sollen in den Ausbau des Abfallhofes Beppen sowie 1,5 Millionen Euro in die Müllumladestation Langwedel fließen, fünf Millionen Euro als Kapitalzuführung plus eine Million Euro sollen für sonstige Investitionen an die Aller-Weser-Klinik gehen. Rund 1,7 Millionen Euro will der Kreis 2020 in die Breitbandförderung pumpen und etwa 1,3 Millionen Euro in Gerätschaften für den Rettungsdienst sowie 1,5 Millionen Euro für Naturschutzvorhaben – vor allem für die FFH-Gebiete Wümmeniederung und Allerniederung – aufbringen.

2020 weist der Ergebnishaushalt im Planungsansatz einen Jahresüberschuss von rund neun Millionen Euro aus, das Ergebnis zum Vorjahr würde sich so um knapp drei Millionen Euro verbessern. Vorgesehen ist, die Hebesätze für die Kreisumlage um 0,5 Prozent zu senken, sodass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rund 880 000 Euro entlastet würden. Die Betriebskostenförderung für Krippen und sonstige Kindertagesstätten der Kreiskommunen soll im Vergleich zum Vorjahr um zwei Millionen Euro auf sieben Millionen Euro jährlich aufgestockt werden. „In der Summe entlastet der Landkreis Verden die Städte und Gemeinden um insgesamt rund 2,9 Millionen Euro“, rechnet der Landkreis vor.