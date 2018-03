Bereits um 12.30 Uhr treffen sich die Bogenschützen, um ihre Champions zu ermitteln. Die neuen Majestäten werden im Anschluss ausgeschossen, wofür sich alle anderen Mitglieder um 14.30 Uhr am Vereinsheim treffen. Meldeschluss für das Königsschießen ist um 16.30 Uhr. Um 17 Uhr treten die Vereinsmitglieder dann an, um gemeinsam mit dem Spielmannszug Baden die amtierenden Majestäten, Schützenkönig Mario Harms und Königin Anja Campen sowie Jugendkönig Marcel Rinn, abzuholen. Es nehmen auch Abordnungen der befreundeten Nachbarvereine Oyten, Sagehorn und Oberneuland teil.

Die Umzugsstrecke ist wie folgt vorgesehen: Vereinsheim – Mühlentor – Schaphuser Dorfstraße – Schulweg – Brinkweg – Auf dem Brink 26 (Abholen aller Majestäten, rund eine Stunde Aufenthalt) – Auf dem Brink – Sietmoor – Schaphuser Dorfstraße – Mühlentor – Versinsheim. „Eine geschmückte Wegstrecke erfreut alle Umzugsteilnehmer sowie die Besucher unserer Ortschaft und ist gleichzeitig ein Ausdruck des guten Zusammenhaltes in der Dorfgemeinschaft“, hofft Vorsitzender Johann Bollmann auf rege Teilnahme der Anwohner. Um 20 Uhr beginnt dann der Kommers im Schießsportzentrum in Mühlentor, unter musikalischer Begleitung durch die Event Disko „Starflyer“ mit DJ Thorsten Apmann.

Am Dienstag den 23. und Mittwoch den 24. Mai läuft jeweils ab 18.30 Uhr noch das große öffentliche Preis- und Pokalschießen für Jedermann mit attraktiven Geld- und Sachpreisen. Das Schützenfest findet dann am darauf folgenden Wochenende, am 3. und 4. Juni, statt.