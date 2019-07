Die band Anima Mundi macht progressiven Rock und gastiert im Achimer Kasch. (ANGEL VAZQUEZ)

Zunächst ist da nur eine Idee. Und mag sie sich im eigenen Kopf noch so verrückt anhören, wird sie ausgesprochen, sodass auch die anderen darauf herumdenken können. Nicht immer kommt am Ende etwas dabei heraus, aber zumindest immer öfter. Und: Die Ideen werden größer. Daher haben die Achimer Veranstaltungsagenturen Im Orbit (Mathias Seidel) und So Light (Ulrik Borcherdt und Kevin Marks) nun eine Reihe von größeren Livemusikveranstaltungen auf die Beine gestellt. „Wir folgen keinem festen Zeitplan und keiner Stilrichtung“, sagt Borcherdt. So wie es passt, passt es eben. „Wir führen unsere Ideen zusammen und probieren etwas zu realisieren“, beschreibt Seidel das Vorhaben, das Achim und in einem Fall Verden nun in den nächsten Monaten spannende Auftritte beschert.

Dabei hat das Trio aus der Not eine Tugend gemacht, denn Achim besitzt nun mal keine Stadthalle, in der man hochwertige Live-Konzerte präsentieren könnte. So finden die von Seidel und Borcherdt/Marks organisierten Auftritte im Kasch, in der Cato-Aula, in der St. Laurentiuskirche und in der Stadthalle Verden statt. „Ein eigenes Veranstaltungszentrum der Stadt wäre schon eine feine Sache, so ist die Vorbereitung mit einigem Aufwand verbunden“, wiederholt Borcherdt einen alten, aber bisher unerfüllten Wunsch.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte das Trio mit Auftritten der Tribute-Bands Echoes (Pink Floyd) und Century‘s Crime (Supertramp) die Schiene der kleinen Club-Konzerte verlassen und in ähnlichen Größenordnungen soll es nun weitergehen. Dabei helfen die bestehenden Kontakte, aber – wie Borcherdt ausführt – auch das Renommee, das Achim etwa durch die Stadtfeste bei Bands und Managements hinzugewonnen habe. „Wir wollen die Leute begeistern“, sagt Seidel, der an die Macht der Musik glaubt, die er als „größte Errungenschaft der Menschheit“ bezeichnet und die Menschen verbinde.

„Die Leute begeistern“

Geselligkeit, Zusammengehörigkeitsgefühl, Erlebnis – das sind die Schlagworte, mit denen die Veranstalter jonglieren und mit denen sie die „regionalen Kulturveranstaltungen“ – auch für die Stadt Achim und deren Image – auf die Beine stellen. Zwar verdienen sie auch ihren Lebensunterhalt damit, aber es gehe in erster Linie darum, den Besuchern etwas zu geben, was die Drei selbst gut finden. „Coverband ist nicht gleich Coverband“, bringt es Borcherdt auf den Punkt und mittlerweile hätte das Trio ein ganz gutes Gespür für die hochwertigen Interpretationen bekannter Bands. Dabei helfen die langjährige Erfahrung, das Dabeisein bei den Konzerten und die Meinung der Besucher.

Den Auftakt der So Light/Im Orbit-Kooperation macht nun am Sonnabend, 17. August, die kubanische Band Anima Mundi. „Die machen progressiven Rock“, weiß Seidel, der die Band während ihrer Europatour nach Achim lotsen kann. Einige Kompositionen von Anima Mundi werden von verschiedenen Arten des Jazz beeinflusst (Modal, Fusion, Cool), andere auch von elektroakustischer Musik, Space Rock, Metal und anderem. „Hört sich schräg an, ist aber total geil“, meint Borcherdt. Anima Mundi hat dreimal – mit den Alben The Way, The Lamplighter und I me myself – den Preis für das beste Rockalbum des Jahres von Cubadisco (Kubanischer Grammy) gewonnen. Die Band tritt ab 20 Uhr im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) auf, der Eintritt kostet 28,90 Euro.

Wie schon 2017 wird die Supertramp-Tribute-Band Century‘s Crime erneut in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymansiums spielen – am Sonnabend, 26. Oktober, ab 20 Uhr. 350 Besucher hatten ihren jüngsten Auftritt in Achim verfolgt, um die originalgetreuen Lieder der Band Supertramp zu hören und an deren goldene Zeiten erinnert zu werden. Supertramps unverwechselbare Lieder lässt Century’s Crime demnach auf der Bühne wieder aufleben, dank der langjährigen Erfahrung der einzelnen Bandmitglieder, einem intensiven Studium des Originals sowie einer umfangreichen Analyse von zahlreichen Fernseh- und Videomitschnitten.

Musik in anderer Verpackung

Ein außergewöhnliches Ereignis steht Achim dann am Sonnabend, 16. November, ins Haus, wenn Melanie Mau und Martin Schnella unter dem Motto „Licht ins Herz“ die St. Laurentiuskirche zum Leuchten bringen sollen. Das Akustik-Duo besteht laut Seidel aus „hochkarätigen Musikern“, die unter anderem von der Bass-Legende Lars Lehmann begleitet werden. Das Konzept sieht eine von außen und innen wohlig beleuchtete Kirche vor, in der es gedeckte, besinnliche Live-Musik zu vernehmen geben wird. Coversongs von Toto oder Genesis sollen in „mal ganz anderer Verpackung“ (Borcherdt) daherkommen. Die beiden Vollblutmusiker spielen Lieder im Bereich des Folk Rock mit progressiven Einflüssen.

Deutlich voluminöser und größer wird das Konzert mit Europas größter Santana-Show namens „The Magic of Santana“, die am Mittwoch, 20. November, in der Verdener Stadthalle auftreten werden – mit den original Sängern Alex Ligertwood (Gesang und Gitarre, Santana 1979 bis 1994) und Tony Lindsay (Gesang, Santana 1994 bis 2015). „Die reisen extra aus den USA an“, sagt Mathias Seidel und freut sich auf den Auftritt einer Santana-Tribute-Band, die sich als einzige so nennen dürfe. Sie will den musikalischen Spirit, mit dem Carlos Santana seit Woodstock das Publikum in seinen Bann zieht, weitergeben.

Die neun Musiker von The Magic of Santana aus Hamburg bringen laut eigener Darstellung „das weltberühmte Santana-Feeling absolut authentisch auf die Bühne“. Der unverkennbare Gitarrenton von Carlos werde dem Vorbild entsprechend – und doch mit eigener Note – dargeboten. Die Karten kosten je nach Kategorie bis zu 42,20 Euro.

Für die gute Sache

Damit nicht genug: Noch in diesem Jahr, am 23. November, bringen So Light/Im Orbit noch eine Reihe von Musikern zusammen, die für die gute Sache – den Achimer Verein Sterneneltern – auf eine Gage verzichten. In der Cato-Aula wird Matthias T. Marquardt einen Abend moderieren, an dem Pure Invention, Koala, Jette Reihe (bekannt aus The Voice of Germany Kids) und die Achimer Nachwuchskünstlerin Morlin auftreten. „Es wäre fantastisch, wenn am Ende alle gemeinsam auf der Bühne stehen und ein Lied performen könnten“, schwärmt Bocherdt schon jetzt von einem möglichen Szenario.

Bereits fürs kommende Jahr kündigt Mathias Seidel die Band Grobschnitt an, die als Trio am 18. Januar 2020 in Achim ihre Akustik-Versionen präsentieren wird. Grobschnitt gilt als eine der wichtigsten deutschen Kraut-Rock-Bands. „Da warten alle Fans schon drauf“, sagt Seidel, ebenfalls ein großer Sympathisant. Die Band hat von 1972 bis 1989 insgesamt 14 Alben veröffentlicht und hat als eine der ersten Rock-Bands in Deutschland spektakuläre Feuer- und Nebelshows abgebrannt.

Karten für alle genannten Konzerte gibt es bei Nordwestticket und somit auch beim ACHIMER KURIER.