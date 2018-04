Auf dem Areal rund ums Alte Amtsgericht wird sich einiges tun. Zuallererst steht aber der Ausbau des Weges auf der Agenda. (Björn Hake)

"Die Straße hin zum Vereinsheim ist in einem schlechten Zustand. Da sind unter anderem Schlaglöcher, die es Menschen mit Rollator oder Rollstuhl schwer machen, sich sicher zu bewegen", sagte Heiner Schröder (CDU) und sprach damit den Zustand des Weges am Alten Amtsgericht in Thedinghausen an. Dieser führt von der Braunschweiger Straße bis hin zum neuen Vereinsheim des TSV Thedinghausen und soll nun – das war am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderates Thedinghausen vorherrschende Meinung – erneuert werden.

Um den schlechten Zustand dieser Zuwegung hatte es zuletzt Diskussionen gegeben. Wie berichtet, würden dem Verein geplante Einnahmen durch neue Kursangebote verloren gehen, weil der Mehrzweckraum des Vereinsheims nicht genutzt werden könne, hatte Angela Humpich, Erste Vorsitzende des Vereins, mitgeteilt. Das ist auch der Verwaltung bekannt, die den Ausbau als "vordringlichstes Projekt" ansieht. Noch in diesem Jahr wolle man mit dem Ausbau beginnen, sagte Gemeindedirektor Harald Hesse und holte sich dafür am Donnerstagabend den Arbeitsauftrag des Gemeinderates.

Es soll aber noch mehr passieren auf dem Areal rund um das Alte Amtsgericht, wo sich neben dem Vereinsheim des TSV unter anderem auch noch das Jugendzentrum und der Kindergarten befinden. Drei Garten- und Landschaftsbüros hatte die Verwaltung damit beauftragt, eine Grobplanung mit Ideen zu entwerfen, wie das ganze Areal gestaltet und aufgewertet werden könnte – darin enthalten auch die Planung des Weges von der Braunschweiger Straße bis hin zum Vereinsheim. Diese Entwürfe wurden, wie berichtet, bereits im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde vorgestellt. Und schon im Fachausschuss deutete sich an, dass aus dem Dreikampf wohl ein Zweikampf werden würde.

Die Vorschläge der Firmen Leucht Gärten (Stuhr) und Rengstorf (Dörverden) hatten es den politischen Vertretern besonders angetan. In den Überlegungen von Leucht Gärten führt ein rund vier Meter breiter Weg von der Braunschweiger Straße auf ein Rondell zu. Der wird hin zum Vereinsheim schmaler und kann bepollert werden. Die Baumallee soll bei der Umsetzung erhalten bleiben. Entlang der Eyter soll ein kleiner Weg für Spaziergänger entstehen. Zudem ist ein kleiner Birkenwald eingeplant.

Aber auch den Plänen der Firma Rengstorf konnten die Ratsmitglieder einiges abgewinnen. "Mir gefällt die Klarheit und der geringe Eingriff in die Landschaft", sagte Daniel Strassner von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL). Der Weg hin zum Vereinsheim ist in dem Entwurf etwas schmaler eingeplant, aber immer noch breit genug, um dort ein Auto langfahren zu lassen. Für Fahrzeugverkehr ist der Weg, geht es nach der Verwaltung, aber sowieso nicht zwingend vorgesehen. Die möchte dort Poller aufstellen lassen, die dann für Anlieferungen oder Rettungswagen geöffnet werden können.

Mit deutlicher Mehrheit einigten sich der Rat schließlich darauf, dem Entwurf der Firma Leucht Gärten den Vorzug zu geben. "Das bedeutet aber nicht, dass dies nun eins zu eins so umgesetzt wird", sagte Gemeindedirektor Harald Hesse. Und auch der Zeitpunkt sei noch unklar. "Das kann jetzt nach und nach passieren." Mit einer Ausnahme: der Neubau des Weges. Dieses Projekt soll sofort realisiert werden. Der Gemeinderat einigte sich darauf, dass der Weg eine Breite von drei Metern haben soll. 80 000 Euro sind dafür im Haushalt 2018 eingeplant und Hesse hofft, dass die Arbeiten bereits im August dieses Jahres abgeschlossen sind.