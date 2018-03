In Großstädten wie Berlin gehören vegetarische und vegane Essensangebote auf Festmeilen schon seit einiger Zeit mit dazu. Doch auch im Landkreis Verden nehmen einige Organisatoren von Märkten die fleischlose Kost mehr in den Blick. (Jens Kalaene)

Landkreis Verden. Laut einer aktuellen Studie von Planet Wissen leben inzwischen eine Milliarde Menschen auf der Welt, die auf Fleisch und Fisch auf ihrem Teller verzichten. Auch in Deutschland nimmt die Zahl der Veganer und Vegetarier stetig zu. Aktuell geht der Vegetarierbund Deutschland (Vebu) von rund acht Millionen Vegetariern in Deutschland aus. 1,3 Millionen Menschen ernähren sich rein pflanzlich, noch vor drei Jahren waren es 900 000 vegan lebende Menschen. Und auch wenn Niedersachsen nur auf dem sechsten Platz im Bundesländervergleich steht, kann man auf Großveranstaltungen trotzdem reichlich Veganer und Vegetarier antreffen. Doch wie sieht es mit dem Essensangebot für diese Menschen aus? Haben sich die Märkte und Stadtfeste hier im Landkreis schon auf den Trend eingestellt oder steckt dafür noch zu viel gastronomische Tradition in den Volksfesten?

In Verden beispielsweise blickt man nach vorne. Gerade erst hat der Marktausschuss für die Domweih 2019 dafür gestimmt, Lebensmittel in Bioqualität anzubieten. Außerdem war bereits im vergangenen Jahr mit der "Grünen Küche" ein vegetarisch-veganer Stand mit dabei. "Das Ganze befindet sich momentan noch im Anfangsstadium", sagt Marktmeister Rüdiger Nodorp. "Natürlich dauert es, bis so etwas dann wirklich umgesetzt wird." Für 2019 wurde zwar beschlossen, mehr auf diese Ernährungsformen zu achten, aber für 2018 käme der Beschluss schon zu spät. Momentan würde er sich aber dafür einsetzen, dass die Zukunft der Domweih noch ein bisschen "tierfreier" werde. "Ich betreibe aktive Akquise und versuche, Geschäfte zu gewinnen, die auch Biolebensmittel und pflanzliche Kost anbieten", sagt Nodorp. Da er ohnehin viel auf Märkten unterwegs sei, würde er seine Augen stets offen halten und Händler ansprechen. "Am Ende bleibt es aber natürlich jedem selbst überlassen, sich zu bewerben."

Branchenmix ist wichtig

Dabei müssten Stände mit veganem Angebot natürlich genauso überzeugen und die gleichen Qualitätsstandards erfüllen wie alle anderen auch. "Wir entscheiden jedes Jahr neu", verrät der Marktmeister, "und das in der Regel erst gegen Weihnachten. Da kann und will ich jetzt noch nicht zu weit vorgreifen." Man würde aber auf jeden Fall immer auf einen guten Branchenmix achten. Denn das Interesse an Verdens fünfter Jahreszeit sei nach wie vor groß. "Wir bekommen, alle Sparten inbegriffen, 850 Bewerbungen für nur 150 Standplätze", sagt Nodorp.

Beim Thänhuser Markt in Thedinghausen hatte man im vergangenen Jahr mit der ersten Biomeile schon einen Schritt in Richtung bewussterer Ernährung getätigt. "Da war einiges los, das war quasi ein Selbstläufer", sagt Manfred Masanek. Er ist nicht nur Marktmeister in Thedinghausen, sondern auch zuständig für das Frühjahrsfest, das Sommerfest und das Martinsfest in Oyten. Solche Projekte wie die Biomeile wolle er gerne wiederholen, und auch der pflanzlichen Ernährung gegenüber zeigt er sich nicht verschlossen. "Das ist nunmal die Zukunft, und da möchte keiner der Letzte sein", sagt Masanek. Schon jetzt habe er viele Projekte auf dem Tisch und will diese auch unter diesen Gesichtspunkten durchgehen. "Je größer das Angebot, desto besser." Bisher seien die Angebote pflanzlicher Leckereien aber wohl eher noch überschaubar gewesen. "Wir hatten noch keine wirklich reinen vegetarisch-veganen Stände, aber viel mit Obst und Gemüse", berichtet der Marktmeister. Am Ende läge es auch in Thedinghausen und Oyten daran, ob die Händler sich für die Märkte bewerben.

Beim Achimer Stadtfest ist man sogar schon einen Schritt weiter, was die Integration von pflanzlicher Kost angeht. "Da sind wir dran", verrät Projektleiter Marko Drews. "Allerdings stehen noch keine Stände definitv fest, weil wir noch auf Zusagen warten." Auch im vergangenen Jahr habe man bereits ein Augenmerk auf derlei Angebote gelegt, zum Beispiel mit einigen Kartoffel- und Pommesbuden sowie Foodtrucks, die sich ja auch immer für alternative Essensangebote eignen würden. Alles in allem sei das Thema in den vergangenen Jahren schon wichtiger geworden. "Auch entsprechende Standbetreiber zu finden, ist heute nicht mehr schwer", sagt Drews.

Dennoch hat natürlich auch die Größe einer Veranstaltung immense Auswirkung auf die Bandbreite an Essensmöglichkeiten vor Ort. "Ehrlich gesagt, hab ich noch nie auf so etwas Acht gegeben", gibt zum Beispiel Ralf Storjohann, Langwedeler Marktmeister, zu. Allerdings habe ihn auch noch nie jemand explizit auf vegane Kost angesprochen. "Vegetarisch kommt man bei uns gut durch – mit Pizza, Pommes, Gemüsepfannen oder Crêpes." Verschließen wolle man sich der Entwicklung auch beim Langwedeler Markt nicht.



Immer mehr Menschen in Deutschland ernähren sich vegetarisch oder sogar vegan. In unserer Serie "Fleischloser Genuss" gehen wir der Frage nach, inwieweit diese Entwicklung auch beim Angebot im Landkreis Verden spürbar ist.