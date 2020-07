Die selbe Location, die selben Künstler und doch ist dieses Mal alles anders als zuvor. Nachdem Sängerin Sara Dähn und Entertainer Thomas Blaeschke von „Voice over Piano“ im November vergangenen Jahres das erste Mal ein Konzert bei Meyer-Bierden in Achim gegeben hatten, kommen sie nun Ende August ein weiteres Mal für einen Auftritt in die Weserstadt. Doch zwischen den beiden Auftritten der Musiker liegen nicht nur gut neun Monate, sondern eben auch die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen und Einschränkungen.

Und die Pandemie hat in den vergangenen Monaten natürlich auch bei den beiden Künstlern, die sonst regelmäßig im Ausland auftreten, ihre Spuren hinterlassen. „Innerhalb weniger Tage mussten wir von 100 auf 0 schalten und standen ohne Auftritte da“, berichtet Blaeschke. Da galt es kreativ zu werden. Die Musiker machten Online-Konzerte und versuchten die Zwangspause auf diese Weise so gut wie möglich zu überbrücken. „Wir haben im Grunde fast mehr gearbeitet als vor der Krise, einfach aus der Sorge heraus, was noch passieren wird“, erinnert sich Blaeschke. Doch die Live-Auftritte fehlten den beiden Musikern. „All die Online-Konzerte waren natürlich kein Vergleich zu einem Auftritt vor Live-Publikum“, sagt Sängerin Sara Dähn.

Als dann nach den Lockerungen der Beschränkungen irgendwann auch Open-Air-Auftritte wieder erlaubt waren, war für die beiden schnell klar, dass sie so bald wie möglich wieder auftreten wollen. Entstanden ist aus diesem Vorhaben die Veranstaltungsreihe „Kultursommer Open Airs in der Metropolregion Nordwest mit Voice Over Piano“. An insgesamt acht verschiedenen Orten in den Landkreisen Verden, Rotenburg, Osterholz und Diepholz und in Bremen geben die beiden Künstler und ihre Band immer in unterschiedlicher Besetzung und mit einem angepassten Programm zwischen neun und elf Konzerte.

Am 20. August steht im Rahmen des Kultursommers ein Open-Air-Konzert im Garten von Meyer-Bierden auf dem Programm. Mit im Gepäck haben Dähn und Blaeschke ihr Programm „Musical meets Rock und Pop“. „Wir vereinen darin verschiedene Musikstile – von Abba über Queen bis hin zu Udo Jürgens oder Stücke aus dem Musical Cats wird alles zu hören sein“, kündigt Dähn an. Auch die vierköpfige Band wird bei dem Auftritt in Achim mit dabei sein. „Und wenn der Vorverkauf gut läuft, können wir vielleicht auch noch unsere Backgroundsänger mitbringen“, kündigt Dähn an. Die ersten 40 Karten seien immerhin bereits verkauft.

Kapazitäten für 150 bis 200 Gäste im Garten

Doch ein „normales“ Konzert wird es natürlich nicht werden. Denn nach wie vor gelten wegen der Corona-Pandemie noch Hygieneregeln. „Und die nehmen wir natürlich auch sehr ernst“, sagt Blaeschke. So wird es bei Meyer-Bierden für die Zuschauer feste Sitzplätze geben und es können maximal bis zu zehn Personen zusammen platziert werden. „Wir haben hier im Garten Kapazität für 150 bis 200 Gäste“, sagt Claus Meyer, Geschäftsführer des Gasthofes. „Der Einlass wird nur durch den Gasthof möglich sein und der Ausgang erfolgt über den Deich.“ Beim Verlassen des zugewiesenen Platzes müssen die Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Trotz der besonderen Bedingungen sind Blaeschke und Dähn nach eigenen Angaben froh, dass sie endlich wieder vor Publikum auftreten dürfen. „Die letzten Monate haben mir noch einmal deutlich gezeigt, wie sehr ich es liebe, Live-Musikerin zu sein und wie sehr ich von der Reaktion des Publikums und der Interaktion zehre“, sagt Dähn. Natürlich sei sie aufgeregt, wie das Konzert angenommen wird, „aber ich bin auch voller Vorfreude.“

Das letzte Konzert in Achim gaben Voice over Piano zu Gunsten der Achimer Bürgerstiftung. „Dieses Mal können wir leider keine Einnahmen spenden, weil wir wegen der Ausfälle der letzten Monate selbst schauen müssen, wie wir über die Runden kommen“, bedauert Blaeschke. Der Förderverein Achimer Bäder ist jedoch als Kooperationspartner mit im Boot und bekommt die Gelegenheit, sich bei dem Konzert mit Flyern und einem Banner zu präsentieren. „So können wir wenigstens dazu beitragen, dass der Verein noch etwas Aufmerksamkeit bekommt“, sagt Sara Dähn, die selbst früher Leistungsschwimmerin war und sich auch deshalb stark dafür einsetzt, dass Kinder und auch Erwachsene die Möglichkeit bekommen, Schwimmen zu lernen.

Karten für das Konzert von Voice over Piano am Donnerstag, 20. August, gibt es ab sofort über Nordwest-Ticket (www.nordwest-ticket.de) und beim Gasthof Meyer-Bierden für 25 Euro, Schüler zahlen 20 Euro. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits eine Stunde vorher. Nach dem Ticketkauf, bei dem die Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen, ist telefonisch unter 0 42 02 / 23 64 noch eine Sitzplatzreservierung bei Meyer-Bierden erforderlich. Im Vorfeld des Konzertes haben die Zuschauer auch die Möglichkeit, draußen im Garten des Gasthofes zu essen. In der Pause werden dann nur Getränke ausgeschenkt.