Der im Dezember 2014 verstorbene österreichische Sänger und Komponist Udo Jürgens ist noch immer unvergessen. Im Rahmen der Kulturreihe des Schlossparkvereins Etelsen blickte die Chansonsängerin Anna Haentjens vergangenen Sonnabend auf seine Karriere zurück. Bei ihrer Hommage an Udo Jürgens, einem der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger der Gegenwart, wurde Haentjens von Ulrich Stolpmann am Klavier begleitet.

Das Duo bot akustische Interpretationen ausgesuchter Songs im Chanson-Stil, daneben trug Haentjens Rezitationen aus den Udo-Jürgens-Autobiografien „Smoking und Blue Jeans“, „Unterm Smoking Gänsehaut“ und „Der Mann mit dem Fagott“ vor. Der Künstler Udo Jürgens, der in seiner langjährigen Karriere über 1000 Lieder schrieb, lässt sich musikalisch keineswegs ausschließlich im Schlagerbereich verorten. Die Stilrichtungen Pop, Jazz und Chanson sind in seinen Kompositionen mindestens eben so häufig vorzufinden, was der ausgebildeten Chansonnière Anna Haentjens ziemlich entgegenkommt. Diese hatte sich unter anderem einen Namen gemacht als Interpretin von Chansons Marlene Dietrichs und Edith Piafs. Wohl fühlte sich die im niedersächsischen Sarstedt geborene Sängerin bei Balladen wie „Mercie, Chérie“, dem Gewinnerlied des Eurovision Song Contest 1966. Hier konnte sie ihre ganze Routine ausspielen und harmonierte sehr schön mit ihrem Pianisten Ulrich Stolpmann.

Bei gesellschaftskritischen und politischen Songs wie „Lieb Vaterland“ und „Was ist das für ein Land“ bewegte sich Haentjens ebenfalls in ihrer Komfortzone und überzeugte mit stimmlichem Feingefühl und authentischer Emotionalität. Doch ausgerechnet bei den bekanntesten Hits blieb der positive Eindruck nicht bestehen: Ausgesprochen wenig leichtfüßig trug sie die Gassenhauer „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“ und „Mit 66 Jahren“ vor und zeigte, wie fremd ihr dieses Terrain eigentlich ist. Auch ihr immer wieder unsauberes Intonieren der Tonhöhe, das sogenannte „Reinschmieren“ in die Töne, sorgte für wenig Vergnügen. Ärgerlich wurde es, wenn die studierte Gesangslehrerin mit pompöser Stimme „Ich war noch niemals in New York“ zum Besten gab und wirklich überhaupt nichts von der nachdenklich-beschwingten Stimmung erkennen ließ, die dieses Lied so populär machte.

Gerne hätte das Publikum im nahezu ausverkauften Großen Saal des Schlosses Etelsen mitgeklatscht und mitgesungen, leider lud das Arrangement der Lieder nicht dazu ein, was vermuten ließ, dass Künstlerin und Zuhörer möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen von einer Hommage an Udo Jürgens gehabt haben. Zumindest waren die Geschichten und Anekdoten über Udo Jürgens‘ Leben, die Haentjens rezitierte, durchaus interessant und abwechslungsreich, wenn auch ein bisschen zu ausführlich. Weniger Rezitation und mehr Musik wäre passender gewesen. Das Publikum hätte sich sicher gefreut, auch die Evergreens „Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Zeig mir den Platz an der Sonne“ oder das beliebte „Vielen Dank für die Blumen“ zu hören zu bekommen.

Dieser Abend hinterließ häufiger den Eindruck, dass sich manche Ecken und Enden nicht ganz zusammenfügten. Zu einer solchen Chanson-Aufführung wäre eine gedämpft ausgeleuchtete Bühne schöner gewesen als das kalte LED-Licht eines Riesen-Kronleuchters. Bezeichnend war auch, dass Haentjens Kompaktlautsprecher anfing zu scheppern, wenn sie in bestimmten Tonlagen sang und das Konzert damit bedenklich in die Nähe einer Kleinkunstveranstaltung rückte. Ambitioniert war die Udo-Jürgens-Hommage allemal, nur leider nicht immer stimmig.