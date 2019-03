Autorin Claudia Koppert ist gerne draußen in der Natur, liebt das Leben mit Tieren und betreibt mit ihrer Freundin einen großen Garten. Das ist für sie ein wohltuender Ausgleich zur Arbeit am Bildschirm und Schreibtisch. (Björn Hake)

Irgendwann hatte Claudia Koppert offenbar genug vom Großstadtleben. Das Studium der Sozialarbeit absolviert, danach als Lektorin bei Verlagen in ihrer Geburtsstadt Heidelberg und in Berlin tätig, fand die freischaffende Autorin ihr Glück vor Jahren in einem norddeutschen Kleinod zwischen Bremen und Hamburg. Genauer gesagt in Stapel in der Gemeinde Horstedt, fernab von Straßenlärm und Menschenmassen. Die sie umgebende Natur hat Koppert nun wohl auch dazu animiert, ihr drittes Werk mit dem Titel „Im Vogelgarten – Erzählungen“ zu schreiben.

Auszüge aus ihrem neuen Werk wird die 1958 in Heidelberg geborene Autorin am Donnerstag, 4. April, ab 19.30 Uhr in der Galerie und Dorfbuchhandlung Fischerhude beim Verleger Wolf-Dietmar Stock präsentieren. Der Eintritt kostet fünf Euro. Musikalisch wird Koppert von Brigitte Borchers begleitet. Für ihre Recherchen brauchte Koppert derweil nur ihren Fuß vor die Haustür setzen, die Ohren spitzen und ihre Arbeitsmaterialien bereit halten.

Erstaunliche Entdeckungsreisen

„Leben die Vögel bei uns oder wohnen wir doch eher bei ihnen? Die Vögel waren jedenfalls schon da, als wir vor Jahren das Haus inmitten des großen, eingewachsenen Gartens bezogen haben“, erzählt die Autorin, die im Jahr 2003 ihr literarisches Debüt mit dem Roman „Allmendpfad“ gab, und fügt hinzu: „Es war uns angenehm, dass immerzu Vögel zu hören waren und oft genug zu sehen. Nicht damit gerechnet hatten wir, wie nah uns die Vögel mit der Zeit kommen würden.“

Entstanden ist ein Buch über erstaunliche Entdeckungsreisen vor der eigenen Haustür: zu 50 Nistkästen und ihren Nutzern, den Wildvögeln eines norddeutschen Bauerngartens. Zum Geflügel im Dorf und den Zugvögeln am Himmeln. „Eine Welt tut sich auf, die man ungern wieder verlässt“, weiß Koppert zu berichten, deren Erzählungen auf präzisen Beobachtungen der heimischen Vogelwelt beruhen. Wenn sie etwa eine ihrer Erzählungen mit „Er ist ein Star“ betitelt, dann meint sie damit keinen Sänger und auch keinen Sportler, sondern vielmehr den Vogel des Jahres 2018, dem sie zehn Seiten ihres Buches widmet. „Sich auf dem Rand der Dachrinne festhaltend, reddelt und klappert er in einem fort, zwischendrin verfällt er kurz in ein energisches Zwitschern“, beschreibt die Autorin poetisch eine morgendliche Begegnung mit dem talentierten Vogel.

Viele Fragen, verblüffende Antworten

Die ersten Notizen von Beobachtungen rund um ihre Nistkästen habe sie 2009 gemacht, erinnert sich Koppert. „Damals hatte ich eine Einladung zu einer Lesung in die Schweiz. Ich wollte dort Texte über die unterschiedlichen Beziehungen, die Menschen zur umgebenden Natur haben, vorstellen“, erklärt die Autorin und fügt hinzu: „Mein Roman Allmendpfad erzählt von einer Gemüsegärtnerfamilie, den gab es schon. Jetzt fing ich an, auf die Nistkästen zu achten. Das erwies sich als unglaublich ergiebig.“ Koppert stellte sich die Frage, was sie eigentlich für ein Verhältnis zu den Vögeln in ihrem Garten und überhaupt zu nichtmenschlichen Lebewesen habe. „Die Antworten verblüfften mich. Und schon die Lesung aus den allerersten Texten kam erstaunlich gut an. Das war natürlich eine Motivation für mich zum Weitermachen.“

Am Schreiben fasziniert sie vor allem der damit verbundene Zwang, die eigene Wahrnehmung zu intensivieren. „Die Recherche gehört selbstverständlich auch dazu. Nachlesen, gucken, was andere zu dem Thema schreiben und wie sie das tun, die richtige Form für den Text entwickeln, die passende Erzählperspektive“, zählt Koppert weitere Schritte ihrer täglichen Arbeit auf. „Die Recherche und die Arbeit am Text verändern wiederum meine Wahrnehmung. Wenn man mehr weiß, sieht man auch mehr“, lautet ihre Philosophie. Das Schreiben sei für sie zudem das Durchdringen und sprachliche Gestalten von Erfahrungen. Auch Schwieriges, Schmerzliches wie in den Erzählungen über die Vögel – wie sie bedroht sind durch natürliche Feinde oder menschliche Maßnahmen – werde im Schreibprozess verwandelt in Literatur. „Das bedeutet große Nähe und Intensität und gleichzeitig einen gelassenen Abstand.“

Das 164 Seiten starke Buch „Im Vogelgarten – Erzählungen“ kann überall im Buchhandel unter der ISBN 978-3-96045-025-2 zum Preis von 16,80 Euro bestellt werden. Der Band ist mit 16 farbigen Illustrationen des jungen, bereits prämierten Grafikerpaares Viola Konrad und Tilman Koppert ausgestattet.