Farben haben bei der Verschönerung der Grundschule am Paulsberg eine große Rolle gespielt. Emmy, Mohammad, Evin und Daris (von links) haben bei den Arbeiten geholfen. (Marvin Ibo Güngör)

Achim. Zu eng, zu dunkel, ohne Farbharmonie. Als sie vor drei Jahren die Leitung der Grundschule am Paulsberg übernommen hatte, sei sie von den Gegebenheiten in der alten Zigarrenfabrik grundsätzlich angetan gewesen, erklärte Charlotte Philine Myburgh. „Richtig wohlgefühlt haben sich die Kinder und auch wir Lehrkräfte uns in teilweise dunklen Klassenzimmern jedoch nicht. Besonders der im Untergeschoss gelegene Toilettenbereich bedurfte dringend einer Veränderung." Im Rahmen des Projektes „Gesund leben lernen“ habe man gemeinsam alle Gegebenheiten in den Blick genommen und überlegt, mit welchen Mitteln die Schule in eine gesunde und freundliche Lebenswelt verwandelt werden könnte. Diese Überlegungen wurden nun binnen weniger Tage in die Tat umgesetzt.

„Sabine Liegle hat an dem farbenfrohen Bild, das sich uns allen nach nur einer Woche konzentrierter Arbeit bietet, entscheidenden Anteil“, zeigte sich die Schulleiterin begeistert von den Entwürfen der in Lüneburg ansässigen Innenraum-Designerin. Die Motive, die sie für die Bemalung der Wände und Türbögen erarbeitet hat, unterliegen einem einheitlichen Farb- und Formenkonzept, geometrische Körper und ausgewählte Pastelltöne sind wiederkehrend und unterstreichen die Zusammengehörigkeit aller Räume im Hause.

Viel Freude beim ganzen Prozess

„Sie glauben gar nicht, wie viel Freude wir an Diskussionen, Überlegungen und später an der Umsetzung der vielfältigen Arbeiten hatten“, schilderte Myburgh den Prozess, an dem sich vom Erstklässler über die Lehrkräfte bis hin zu Eltern alle diejenigen beteiligt hatten, die in der Grundschule lernen, arbeiten oder sich ihr verbunden fühlen. Nicht nur Farbe war vonnöten, um den Erfordernissen gerecht zu werden, die nicht zuletzt durch die intensiv gelebte Inklusion am Paulsberg entstanden sind. „Uns fehlten zum Beispiel Differenzierungsräume für unsere Kinder mit Förderbedarf“, informierte Myburgh. So sei das warmkolorierte Sonnenscheinzimmer entstanden, das zum Lernen geradezu einlade.

Eine bislang nicht genutzte Ecke im Flur wartet nun mit bunt lackierten Sitzmöbeln um einen runden Tisch auf. Besonders auffällig ist die Veränderung, die der Gang zu den Waschräumen im Keller des Gebäudes erfahren hat. Gelb gestrichene Wände ersetzen den finsteren Bereich. Weiße Mosaiksteinchen unterstreichen die Leichtigkeit der Räume. Großen Anteil an der Verwirklichung hatte dort unter anderem ein Vater, der für großflächige Malerarbeiten lediglich den Materialpreis in Rechnung gestellt hatte.

„Die Eltern insgesamt waren eine Riesenhilfe“, zeigte sich das Kollegium erfreut. Großzügige finanzielle Hilfe wurde der Schule darüber hinaus durch Spenden zuteil, die der Förderverein bei Unternehmen und Institutionen in der Umgebung einwerben konnte. Auch Jonah Luka Dobaga ist mit Begeisterung bei der Sache gewesen. Im Schulhof strich der Erstklässler Zaunlatten an, die zum Wochenbeginn wieder montiert werden sollen. Auch hier kommt die bewährte Farbauswahl zum Einsatz, der auch Inge Jackwerth folgt. Wegen einer Allergie trug die SoFa-Pädagogin eine Atemschutzmaske, die bei der Wärme natürlich stört, wie sie sagte. Trotzdem beteiligte sie sich gerne an der kreativen Aktion, um dem Ganzen damit zum verdienten Erfolg zu verhelfen.