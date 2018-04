Achim. Die Personalnot im Achimer Kitabereich ist groß. Und bald könnten unplanmäßig noch zwei neue Stellenausschreibungen hinzukommen. Dann nämlich, wenn der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung folgt, eine zusätzliche Leitungsstelle und damit auch eine stellvertretende Leitungsstelle in der Kita Uphuser Deichbande zu schaffen. Der Grund für diese Pläne sind „strukturelle und organisatorische Probleme“, wie es in der Vorlage der Verwaltung heißt. Am kommenden Montag, 19. Februar, sollen zunächst die Mitglieder des Planungsausschusses bei ihrer Sitzung im 17 Uhr im Rathaus über den Vorschlag diskutieren.

Das Problem liegt in Uphusen offenbar vor allem auch in der Größe der Einrichtung. Aktuell werden dort rund 170 Kinder in acht Gruppen betreut. So sei es nach dem Ausbau der Kindertagesstätte um drei Krippengruppen in einem eigenständigen Gebäude auf dem Grundstück offenbar nicht gelungen, die beiden Einrichtungen zu einer zusammenzuführen. Hinzu kam insbesondere im Sommer und Herbst vergangenen Jahres noch eine extrem angespannte Personalsituation. So mussten über mehrere Monate die Betreuungszeiten reduziert werden, weil nicht genügend Personal vorhanden war. Auch jetzt ist das in einer Gruppe noch immer der Fall. „Die Kita in Uphusen war durch eine besonders hohe Stellenvakanz und Fluktuation betroffen“, gibt auch die Verwaltung zu. Auch dies erschwerte teambildende Maßnahmen.

Bereits über Monate habe es Gespräche zwischen der Verwaltung und der Leitung der Kindertagesstätte gegeben, um eine Lösung für die Probleme zu finden. Die liegt nach Einschätzung beider Parteien darin, die beiden Häuser – also Krippe und Elementarbereich – voneinander zu trennen und jeweils mit einer separaten Leitungsstelle auszustatten. Damit wären beide Einrichtungen dann komplett eigenständig. Die Leiterin der Kita Uphuser Deichbande, Hannelore Lankenau, wollte sich am Montag nicht zu den neuen Planungen äußern.

Mehrere Varianten geprüft

Nach Angaben der Verwaltung habe man gemeinsam mehrere Optionen, wie beispielsweise auch eine Organisationsverbesserung durch ein externes Coaching oder eine interne Teilung der Führungsverantwortung diskutiert. Die Trennung habe sich jedoch als beste Lösung herauskristallisiert. Das Krippenhaus würde dann mit drei Gruppen, mit maximal 15 Kindern pro Gruppe, das Elementarhaus für die Drei- bis Sechsjährigen mit fünf Gruppen mit maximal 25 Kindern pro Gruppe geführt werden. Dadurch erreiche man nach Auffassung der Verwaltung eine direktere Führung der Mitarbeiter und eine effektivere konzeptionelle Arbeit in den einzelnen Einrichtungen. Den Bedürfnissen der Kinder unterschiedlichen Alters könne so besser Rechnung getragen werden.

Eine räumliche Umstrukturierung und Investitionen seitens der Stadt sind für diese Anpassungen nicht erforderlich. Beide Häuser verfügen demnach über die räumlichen Voraussetzungen, wie etwa einen Küchenbereich, ein Büro, Mitarbeiterraum und einen Bewegungsraum. Ganz ohne finanziellen Aufwand würde die Umstrukturierung aber natürlich trotzdem nicht funktionieren. Immerhin müssten dauerhaft sowohl eine zusätzliche Leitungsstelle als auch eine stellvertretende Leitungsstelle geschaffen werden.