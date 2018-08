Ein einziges Mal wird der Feierabendmarkt noch stattfinden – am Montag, 20. August. (Björn Hake)

Achim. Er wurde ausprobiert, für mehrere Wochen unterbrochen, wiederbelebt, an einen anderen Standort verlegt, schöngeredet und jetzt ist doch Schluss: Der Feierabendmarkt endet. Am kommenden Montag, 20. August, findet er letztmals statt – in der Zeit von 14.30 bis 18.30 Uhr. Das hat Anneke Luig vom Stadtmarketing am Donnerstag mitgeteilt. Danach ist Schluss mit dem Angebot, das aufgrund der späten Öffnungszeiten vor allem Berufstätige anlocken sollte, zuletzt aber ein eher trostloses Bild abgab.

"Trotz intensiver Bemühungen ist es leider nicht gelungen, das Angebot über die Testphase hinaus dauerhaft zu etablieren", sagte Anneke Luig. Die Anzahl der Stände und auch die Zahl der Besucher blieben auch nach einer Verlegung des Standortes vom Alten Markt auf den Bibliotheksplatz deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Das plötzliche Aus kommt nun doch überraschend: Denn gerade mal vor vier Wochen hatte auf Nachfrage unserer Zeitung Achims Wirtschaftsförderer Martin Balkausky erklärt, dass der "Versuchsballon Feierabendmarkt" vorerst nicht platzen soll. "Dass aktuell so wenige Stände vor Ort sind, ist vor allem der Urlaubszeit geschuldet", sagte Martin Balkausky und erklärte, aufgrund von Anfragen, die es immer wieder gäbe, das Angebot eventuell sogar ausbauen zu wollen. Balkausky hatte sogar betont, dass die Testphase "noch bis in den Herbst hinein" verlängert werde. Dann sollte vor der Winterpause noch Bilanz gezogen werden. Dazu kommt es nun offenkundig nicht mehr.