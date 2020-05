DRK-Urgestein Heinz Günter Speckmann geht in den Ruhestand. (FR)

Für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat er sich 39 Jahre lang aufgeopfert, doch nun ist beim DRK-Kreisverband eine Ära zu Ende gegangen. Die Rede ist von Heinz Günter Speckmann, den Kreisverbandsgeschäftsführer Dirk Westermann jüngst „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ in den Ruhestand verabschiedet hat. „Er bleibt uns ehrenamtlich im DRK-Ortsverein Ottersberg erhalten und steht somit weiterhin als Sympathieträger für das Deutsche Rote Kreuz im Landkreis Verden“, stellte Westermann die positiven Aspekte in den Vordergrund.

Denn der Ausfall von Heinz Günter Speckmann, den alle nur „Specki“ nennen, lässt sich in den eigenen Reihen nicht so einfach kompensieren. Immerhin hat der DRK-Veteran dem DRK-Kreisverband fast vier Jahrzehnte lang in verschiedenen Stationen die Treue gehalten. Im Jahr 1981 begann die DRK-Laufbahn von Heinz Günter Speckmann mit dem Eintritt in den DRK-Ortsverein Ottersberg. Ehrenamtlich versteht sich, da der Fischerhuder damals noch in seinem Lehrberuf als Optiker tätig war. Der Fischerhuder gehört laut Westermann noch zu jener Generation, die „vermutlich die rasanteste Entwicklung im Rettungsdienst mitgemacht“ habe.

Über die klassische Weiterqualifizierung vom Rettungshelfer über den Rettungssanitäter bis hin zum Rettungsassistenten unterschrieb Heinz Günter Speckmann im Jahr 1991 seinen ersten Festvertrag beim Deutschen Roten Kreuz. „Die Liebe zum Menschen hat mir die Entscheidung leicht gemacht, den Beruf des Optikers gegen den Beruf des Rettungsdienstlers zu tauschen. In meiner Zeit im Internat und durch mein Elternhaus wurde ich sehr dahingehend geprägt, immer ein Stück weit Fürsorge für die Mitmenschen zu tragen und zu helfen, wo man helfen kann. Harmonisches menschliches Miteinander ist für mich das Größte, was es gibt. Und genau das habe ich im Deutschen Roten Kreuz gefunden“, erklärt Speckmann seine Entscheidung.

Dem Qualitätsmanagement gewidmet

In seiner bis 2017 reichenden aktiven Zeit im Rettungsdienst war Heinz Günter Speckmann stets auf den Rettungswachen im Nordkreis aktiv, sofern es diese gab. In seinen Anfängen stand der Rettungswagen noch ungeschützt auf einem Privatgrundstück und später in einer Scheune auf einem Bauernhof, bis er dann in Bassen in die erste richtige Rettungswache einzog. Darüber hinaus hat Speckmann seit 2010 die örtliche Einsatzleitung des Landkreises Verden geprägt, in der er als Organisatorischer Leiter tätig war. Die Entwicklung habe ihn motiviert, dass er im Jahr 2017 als stellvertretender Leiter Rettungsdienst in die Geschäftsstelle nach Verden wechselte, um sich dort als Mann der ersten Stunde dem Qualitätsmanagement zu widmen. Seine Kompetenz habe laut Westermann maßgeblich dazu geführt, dass der Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes Verden auf höchsten Niveau zertifiziert sei. „Das geht schon runter wie Öl, wenn die Auditorin lobt und ausdrücklich bemerkt, dass unsere Leistung im Rettungsdienst absolute Spitze ist“, freut sich Speckmann.

Dass aber auch ein "Held des Alltags" mitunter mal nicht ganz auf der Höhe sein kann, weiß Heinz Günther Speckmann anhand einer kleinen Anekdote amüsiert zu berichten. "Als ich bei einem Gefahrgutunfall auf der A1 bei Oyten mindestens 15 Minuten lang versucht habe, einen vermeintlichen Rettungshubschrauber zur Landung auf der Autobahn einzuweisen. Aufgrund der sich steigernden Heiterkeit bei den Kollegen habe ich dann auch gemerkt, dass es sich bei dem Hubschrauber nicht um Rettungshubschrauber handelte, sondern um eine Hubschrauber für Personenrundflüge. Da war sie wieder, meine Hilfsbereitschaft“, sagt "Specki" und lacht über seinen peinlichsten Moment.

In den Ruhestand möchte Speckmann derweil nicht ohne eine Botschaft gehen, die ihm immens wichtig ist: „Begegnet all euren Mitmenschen mit höchsten Respekt und mit Hilfsbereitschaft – auch denjenigen gegenüber, die euch Steine in den Weg legen. Denn aus den Steinen, die man euch in den Weg legt, könnt ihr immer etwas Schönes bauen.“