Riede. Das Gasthaus Schierloh in Felde ist bereits seit einigen Wochen geschlossen, aber dennoch könnte an gleicher Stelle bald wieder Leben einziehen. Denn wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht, mit der sich der Rat der Gemeinde Riede am Donnerstag, 6. Mai, in seiner Sitzung ab 19.30 Uhr in der Ilse-Lichtenstein-Rother-Grundschule Riede beschäftigt, soll aus der ehemaligen Gaststätte eine Kindertagesstätte werden.

Wie es in der Vorlage heißt, weist der Kindertagesstättenbedarfsplan für die Gemeinde Riede einen zusätzlichen Bedarf an Krippenplätzen und Kindergartenplätzen aus. Dies haben die Anmeldezahlen für das Kindergartenjahr 2021/2022 bestätigt. „Bereits im Sommer 2021 fehlen in Riede drei Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren und elf Betreuungsplätze für Kinder über drei Jahren“, heißt es dazu erklärend von der Verwaltung. Und weiter: „Bauplätze in Riede sind bei jungen Familien begehrt. Der Rat der Gemeinde Riede hatte sich deshalb bereits im Herbst des vergangenen Jahres mit dem Thema befasst und nach geeigneten Bestandsimmobilien Ausschau gehalten. Nun konnte mit der ehemaligen Gaststätte Schierloh in Felde ein geeignetes Objekt gefunden werden.“

Die Familie Grashoff, Betreiber der ehemaligen Gaststätte Schierloh, ist laut Vorlage bereit, die Räume der Gaststätte so umzubauen, dass eine Zwei-Gruppen-Kindertagesstätte mit 25 Betreuungsplätzen für Kinder über drei Jahren und 15 Betreuungsplätzen für Kinder von eins bis drei Jahren entsteht. Die Entwurfsplanung wurde mit der Landesschulbehörde bereits abgestimmt. „Eine Betriebserlaubnis wurde in Aussicht gestellt.“

Gemeinde Riede ist Mieter

Die Familie Grashoff ist Bauherr und trägt laut Beschlussvorlage die Kosten der Umbaumaßnahme. Ein Bauantrag ist bereits gestellt. Stellplätze für Mitarbeiter und Eltern entstehen seitlich der Kindertagesstätte. Im Eingangsbereich erhält das Grundstück zur Straße eine Einzäunung. Im Rahmen der Verkehrssicherheit wird für die Landesstraße (Felder Dorfstraße) im Bereich der Kita ein Antrag auf Ausweisung einer 30er-Zone gestellt.

Die spezifischen Umbaukosten für die Kindertageseinrichtung (Sanitäreinrichtung, die Ausstattung der Kindertagesstätte und die Architektenleistungen) sind gemeinsam von der Gemeinde Riede und der Samtgemeinde Thedinghausen zu tragen. Diese Kosten wurden vom Architekten auf insgesamt 155.700 Euro geschätzt. Davon entfallen etwa 100.000 Euro für die Kindergartengruppe auf die Gemeinde Riede. Die Gemeinde kann aber mit einer Förderung aus dem 5. Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung bis zu einer Höhe von etwa 89.000 Euro rechnen. Die Gemeinde Riede soll dann künftig Mieter und Betreiber der Kindertagesstätte sein. Die Konditionen hierfür werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Zur Sache

Kneipensterben in der Samtgemeinde

Mit Schierlohs Gasthaus hat die Samtgemeinde Thedinghausen eine weitere Lokalität verloren. Wie bereits berichtet, hat seit Anfang 2020 bereits der Gasthof Niedersachsen in Thedinghausen geschlossen. Mittlerweile ist ein Großteil abgerissen. Entstehen sollen hier Wohnungen. Ähnliches gilt für die Gaststätte Scholvin-Ortmann in Riede. Hier ist ebenfalls seit 2020 klar, dass der Betrieb nicht wieder aufgenommen wird. Entstehen sollen an gleicher Stelle Mehrfamilienhäuser.