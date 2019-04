Seit einem Jahr am Sichten, Sortieren und Schreiben (von links): Ursel Arndt, Klaus Fricke, Lars Lorenzen, Gerhard Röge, Sigrid Meyer-Klein und Eckhard Behrmann. (Jonas Kako)

Das große Jubiläum beim TSV Daverden wirft seine Schatten voraus. Im kommenden Jahr wird der Verein, der am 5. Mai 1920 unter dem Namen MTV Daverden gegründet wurde, 100 Jahre alt. Das ist natürlich nicht nur Anlass genug für eine große Feier, sondern auch dafür, die lange Historie noch einmal in Form einer Chronik zusammenzufassen. Dieser Aufgabe widmet sich bereits seit einem Jahr eine siebenköpfige Arbeitsgruppe des Vereins. „Wenn wir es jetzt nicht machen, dann sind die Informationen irgendwann verschwunden“, erklärt Eckhard Behrmann aus der Arbeitsgruppe. Und Klaus Fricke nennt die „Verantwortung gegenüber den Jüngeren“ als Teil der Motivation für die zeitraubende Arbeit.

Zeitraubend auch deshalb, weil aus dem Septett niemand Erfahrung mit dem Erstellen eines solchen Werkes besaß. „Keiner hatte eine Vorstellung, wie das vonstatten geht“, sagt Gerhard Röge. Denn, als zum 75-jährigen Vereinsjubiläum die letzte Chronik erstellt worden war, hatte sich der inzwischen verstorbene Ehrenvorsitzende Heinz Kleinschmidt ganz alleine darum gekümmert. Auch danach hatte er bis zu seinem Tod 2015 noch fleißig alles über seinen TSV gesammelt und archiviert, sodass die Gruppe auch für die jetzige Chronik noch von seinen Aufzeichnungen profitiert. „Wir haben ihn ja oft wegen seiner Sammelwut belächelt, aber wir können froh sein, dass er das so gemacht hat“, sagt Röge, der sich selbst durch die Archivberge von Kleinschmidt gekämpft hat.

Höhepunkte aus allen Abteilungen

Unterstützung bekam die Gruppe auch – mal mehr, mal weniger groß – von den Abteilungen des Vereins, die darum gebeten wurden, die Höhepunkte der vergangenen 25 Jahre einmal als Textgrundlage aufzuschreiben. Und Sparten gibt es beim TSV Daverden, der momentan fast 1000 Mitglieder hat, wahrlich eine ganze Menge: von Gesundheitssport und Tanzen, über Handball und Tennis, bis hin zur Freilichtbühne und Blasmusik. Und jede der mehr als ein Dutzend Abteilungen soll auch Platz in der Chronik finden. Die Bereiche wurden unter den Arbeitsgruppenmitgliedern aufgeteilt, sodass jedes auch selbst Texte zur Chronik beisteuert – im natürlich ganz eigenen Stil.

Doch diesbezügliche Unterschiede nimmt man laut Behrmann gerne in Kauf. Dass nicht alles gleich klingt, ergebe sich ja ohnehin auch schon daraus, dass die Texte zu den ersten 75 Jahren des Vereins, die in alten Chroniken – auch zum 30- und 50-Jährigen gab es schon welche – veröffentlicht wurden, natürlich nur zu gewissen Teilen übernommen werden. „Wobei wir schon versuchen, sie von der Sprache ins 21. Jahrhundert zu holen“, erzählt Lars Lorenzen. Über manch alte Anekdote aus dem Vereinsleben, die noch in keiner Chronik festgehalten ist, können sich Interessierte aber auch freuen. Über die Geschichte von der Fußballabteilung etwa, die Anfang der 1950er Jahre nur ein Jahr existierte und dann direkt wieder von der Bildfläche verschwand, gibt es bisher keine veröffentlichten Aufzeichnungen.

Kaum jüngere Fotos

Anders als man es vielleicht denken könnte, sei es ohnehin keineswegs einfacher, aus der jüngeren Vergangenheit an brauchbares Material zu kommen als von früher, wie Lorenzen erzählt. Das gelte besonders für Bilder. „Fotos hatten früher einen ganz anderen Wert und wurden häufig gut sortiert aufbewahrt“, erzählt er. Heute hingegen, wo die Aufnahmen in vielen Fällen nur noch als Dateien und im Überfluss vorhanden sind, gehe vieles schon einmal verloren oder sei in der Masse nicht mehr auffindbar. Auch im Vereinsleben habe sich vieles verändert, wie die Mitglieder der Arbeitsgruppe aus eigener Erfahrung wissen und durch die Auseinandersetzung mit der Historie noch einmal verdeutlicht bekommen haben. „Das Gesellschaftliche hat früher eine viel größere Rolle gespielt“, führt Fricke als ein Beispiel an.

Bis das Werk vollendet ist, wird es noch einige Zeit dauern. Die ersten erstellten Texte sollen nun Korrektur gelesen werden. Die Gruppe werde nicht darum herumkommen, sich nun noch häufiger als bisher, alle vier bis sechs Wochen, zu treffen. Aber es gibt deutlich unangenehmere Arbeit. „Ich finde es auch persönlich spannend“, betont Sigrid Meyer-Klein. Wenn alles gut läuft, sollen bereits zum Daverdener Weihnachtsmarkt die ersten Chroniken zu erwerben sein.