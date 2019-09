Buchautor Reinhard Meier wohnt mit seiner Frau Inge seit 2012 in Achim, wo er sich auch ums Schützenwesen kümmert. (Björn Hake)

Reinhard Meier hat sich auf die Spurensuche im eigenen Stammbaum begeben und eine Familiensaga seiner Vorfahren verfasst, die fünfhundert Jahre zurückreicht. Er erzählt in „Achterbahn oder Zettels Auferstehung“ von deren alter Landwirtstradition, über gefährliche Erlebnisse aus den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts, der Vertreibung aus dem Sudetenland bis zum Wiederaufbau und der einhergehenden Aufbruchstimmung im Land. Mit lustigen Geschichten und witzigen Erlebnissen aus des Autors Kindheit zeigt dieses Buch aber auch eine heitere und unterhaltsame Seite. Neben Deutschland wird das Werk vom Verlag künftig auch in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien vertrieben.

„Mein beruflicher Werdegang nahm seinen Anfang in Hannover“, erzählt Meier und berichtet weiter: „Nach Abschluss der Handelsschule absolvierte ich dort eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker, arbeitete anschließend im Fahrradgeschäft meines Vaters und übernahm im Jahr 1970 die Geschäftsleitung.“ Zwölf Jahre später gründete Meier ein eigenes Geschäft für Vertrieb und Reparatur von Gartengeräten und Gartenbaumaschinen. Aufgrund einer folgenschweren Herzerkrankung musste der Betrieb 2004 allerdings wieder verkauft werden.

Daraufhin erfolgte ein Umzug nach Südfrankreich. Dort lebte er in einem über 400 Jahre alten Haus einer ehemaligen Ritterburg. „Dies war der richtige Platz, um mich zu erholen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen“, rekapituliert der heutige Schriftsteller. Dort begann er dann seine auf lose Zettel geschriebenen Notizen der letzten Jahrzehnte über die unterschiedlichsten Begebenheiten und Eindrücke seines Lebens zu sortieren und zu bearbeiten. Daraus ist dann das soeben erschienene Buch entstanden.

Ein Leben für das Schützenwesen

Geboren wurde Meier 1946 in Celle, seit 2012 wohnt der ehemalige Freiberufler mit seiner Frau Inge in Achim. In der Freizeit setzte er schon früh seine künstlerische Schaffenskraft für das Schreiben von Chroniken sowie Erzählungen und das traditionelle Schützenwesen ein. Denn das Leben des Achimer Schriftstellers ist fest mit dem Schützenwesen verbunden. „Schon in frühen Jahren erzählte mir mein Großvater, dass die Familie bereits in der achten Generation Mitglied in der Celler Schützengesellschaft Neustadt-Altenhäusen von 1620 sei“, erinnert sich Meier.

Viele Geschichten über historische Ereignisse und die Verbundenheit des Vereins mit dem Welfenhaus, beginnend mit König Georg V. und später Herzog Ernst-August III. von Hannover, mit dem sein Großvater zusammen im Ersten Weltkrieg gedient hatte, weckten das Interesse des jungen Reinhard. So war es eine Ehrensache für ihn, die lange Familientradition fortzusetzen und aktives Mitglied zu werden. „Mein kurz darauf geschriebener Schulaufsatz über die Geschichte des örtlichen Schützenlebens fand so viel Anklang, dass er sogar im Celler Stadtteiljahrbuch veröffentlicht wurde“, weiß Meier zu berichten.

Im Jahr 1995 verfasste der Autor auch noch eine in Buchform herausgegebene Chronik zum 375. Bestehen seines Vereins. Das Werk umfasste nicht nur in umfangreicher Kleinarbeit erhobene Fakten und humoristische Begebenheiten, sondern auch viele historisch bedeutsame Bilder. Einige Geschichten daraus finden sich auch in dem vorgenannten Buch wieder. Insgesamt mehr als dreißig Jahre hatte er sich im Vorstand um das Beitragswesen, den Vorsitz und die traditionelle Festorganisation gekümmert. Heute ist Meier Ehrenmitglied.

Seit 2014 wohnhaft in Achim

Im Jahr 2011 lernte der Schriftsteller seine jetzige Ehefrau Inge in Bremen kennen. „Die Liebe war so groß, dass wir bereits nach kurzer Zeit geheiratet und im Jahr 2014 ein gemeinsames Haus in Achim bezogen haben“, erzählt der Autor schmunzelnd und ergänzt: „Mein Berufsleben hatte inzwischen ein Ende gefunden und so entstand wieder mehr Raum für schöpferische Tätigkeiten.“

Nach dem Motto „einmal Schütze, immer Schütze“ nahm Meier Kontakt zu den Achimer Schützenvereinen auf und berichtete über seine umfangreichen Erfahrungen. Im Vordergrund stand dabei eine engere Zusammenarbeit der sechs örtlichen Vereine zwecks Organisation gemeinsamer Aktionen. So wurden bereits Vorschläge fürs Veranstalten von Konzerten, dem Ausschießen eines gemeinsamen Achimer Hauptschützenkönigs sowie die Durchführung eines Fackelzuges mit anschließenden Ehrungen diskutiert.

Zahlreiche Ideen

Zwecks Einbindung der örtlichen Politik könnte sich Meier auch das jährliche Ausschießen eines Rathauskönigs und einer Rathauskönigin vorstellen. „Diese unterschiedlichen Maßnahmen sollen das Achimer Schützenwesen einem breiten Publikum öffnen und somit einen kulturellen Beitrag leisten“, begründet der Traditionalist sein Engagement und ergänzt: „Eine mögliche Umsetzung ist zurzeit aber noch in der Planungsphase.“

Ein weiteres Projekt hat er dagegen bereits begonnen. Seit diesem Jahr arbeitet der Autor an einem weiteren Buch. Dies wird sich mit Meiers Erlebnissen während seiner Zeit in Frankreich, wo er auch verschiedene ereignisreiche Bootstouren auf Flüssen und Kanälen absolviert hat, befassen. Es ist davon auszugehen, dass der Ideenreichtum von Reinhard F. Meier damit noch nicht erschöpft ist und weitere Unternehmungen folgen werden.



Das Taschenbuch „Achterbahn oder Zettels Auferstehung“ ist 248 Seiten stark und im Verlag BoD (Books on Demand) erschienen. Die ISBN lautet: 978-3748119463.