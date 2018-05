Diese Fischerhuder Bürger teilen die ablehnende Haltung der Unternehmer zur Einführung einer Gestaltungssatzung für den Ortskern. Doch wie wird die Politik entscheiden? (Lars Köppler)

Fischerhude. Wenige Tage vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung am 31. Mai haben rund 300 Fischerhuder Bürger ein Zeichen gegen die umstrittene Gestaltungssatzung für den Ortskern gesetzt und sich auf der Dorfwiese zu einem Foto-Shooting versammelt. Die hiesigen Unternehmer Volker Sammann, Arnd Brüning, Dirk Gieschen, Gerhard Meyer und Uwe Peper hatten die Aktion initiiert und zeigten sich als Gegner der Gestaltungssatzung angesichts der Resonanz in ihrer Haltung bestätigt. "Es geht uns nicht darum, eine Drohkulisse aufzubauen. Wir wollen Anerkennung und unsere Ängste äußern", erklärte Arnd Brüning.

Der Chef der Brüning-Gruppe zeigte sich optimistisch, dass vor der Ratssitzung im Gasthaus Bellmann noch mal ein Ruck durch das Dorf und die politischen Gremien gehen und die regulative Gestaltungssatzung doch noch verhindert werden könnte. Warum sich die Unternehmer so vehement gegen eine Satzung aussprechen und stattdessen die mittlerweile erarbeitete Gestaltungsfibel als unverbindlichen Leitfaden für künftige Bauherren bevorzugen, machten sie im Anschluss an das Gruppenfoto deutlich. "Die Diskussion um die Einführung einer Gestaltungssatzung lähmt die Investitionsbereitschaft in unserem Ort", sorgt sich das Quintett um "die Infrastruktur in unserem schönen Dorf". Bei einem Wegfall der gestalterischen Freiheit durch die Regulatorik in der Satzung befürchten die Unternehmer derweil eine Demotivation für Erhaltungsinvestitionen und Weiterentwicklung.

Besonders um den Fortbestand der bisher intakten und über viele Jahre aufgebauten Fischerhuder Infrastruktur mit der medizinischen Versorgung, dem Einzelhandel, der Gastronomie, dem Handwerk, der Landwirtschaft, dem Schulwesen und den lebendigen Vereinen sorgen sich die Unternehmer. "Wir brauchen Gestaltungsfreiheit", betonte Arnd Brüning. Ihm und seinen Unternehmerkollegen gehe es auch nicht um den eigenen Erfolg. "Wir sind alle Fischerhuder und bleiben auch hier, wenn die Gestaltungssatzung kommt", stellte derweil Volker Sammann fest und fügte sogleich hinzu: "Aber wir wollen uns als Unternehmer nicht alles gefallen lassen. Ein Dorf muss sich entwickeln können." Den großen Zuspruch auf der Dorfwiese wertete Sammann auch als Indiz dafür, dass "hier im Dorf nicht alles richtig läuft".

Uwe Peper, Chef vom Baugeschäft J. Holsten GmbH, geht es zudem darum, Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Dorf zu halten. "Wir müssen konstruktiv miteinander umgehen und keine Ängste schüren", forderten die Unternehmer mehr Sachlichkeit und weniger Ideologe von den Befürwortern der Gestaltungssatzung. Schließlich sei es jahrzehntelang auch ohne Gestaltungssatzung in Fischerhude gegangen. Ohnehin sei allein schon durch den seit 1987 gültigen Bebauungsplan geregelt, dass im Ortskern nicht wie wild gebaut werden könne. "Hier kann gar kein dreieckiges rosa Haus entstehen", formulierte es Lohnunternehmer Dirk Gieschen etwas überspitzt.

Mut machen statt Angst schüren, so lautet derweil die Devise von Arnd Brüning. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass den Menschen Mut gemacht werden müsse, zu investieren. "Dafür brauchen wir eine gestalterische Freiheit. Um zu leben und eigene Ideen zu verwirklichen." Sein Schreckensszenario bei Einführung einer Gestaltungssatzung: "Noch haben wir hier in Fischerhude alles, aber irgendwann wäre die Infrastruktur weg." Eine Spaltung im Dorf will der Brüning-Chef durch das streitbare Thema aber dennoch nicht erkannt haben. "Hier wurde schon immer diskutiert, und das ist auch gut so."

Ihre kurzfristige Aktion auf der Dorfwiese werteten Arnd Brüning, Volker Sammann, Dirk Gieschen, Gerhard Meyer und Uwe Peper derweil als vollen Erfolg. "Das Thema berührt die Menschen, wie man hier sieht", stellte Bäckermeister Sammann fest. Und was passiert, wenn die Satzung doch politisch beschlossen wird? "Dann will ich eine Garantie dafür, dass sich die Infrastruktur in Fischerhude nicht verschlechtert. Dafür will ich Sicherheiten von der Politik", erklärte Arnd Brüning. Von den Ratspolitikern wünscht sich der Unternehmer, dass sie Mut zeigen und damit Perspektiven schaffen.