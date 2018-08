Die Thänhuser Kita – ehemals Taka Tuka – wird derzeit erweitert: Julia Feigel, Doris Jakimowicz, Harald Hesse, Sönke Haverich und Antje Jordan (von links) sind mit dem aktuellen Stand der Arbeiten zufrieden. (Björn Hake)

Thedinghausen. Die Lebenshilfe-Kita in Thedinghausen steht vor einer positiven Zäsur. Bis zum 17. September sollen im Zuge der Erweiterung insgesamt 38 Plätze geschaffen werden. Durch den Umbau im Altbau an der Schulstraße und den damit bedingten Raumwechsel erhöhen sich die Kapazitäten in der Kindertagesstätte um eine weitere Krippengruppe mit 15 Plätzen und eine neue Kindergartengruppe mit 23 Plätzen. Und auch der Name wird sich ändern: Aus dem bisherigen Taka Tuka wird die Thänhuser Kita. Einzelheiten zu dem 324 400 Euro teuren Umbau haben Einrichtungsleiterin Julia Feigel, Antje Jordan als Geschäftsführerin der Lebenshilfe im Landkreis Verden sowie Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse und Ordnungsamtsleiter Sönke Haverich aus dem Thedinghauser Rathaus am Freitag bekannt gegeben.

Rathauschef Harald Hesse sieht Julia Feigel als Ideengeberin und Motor dieses Projektes. "Als ich hier noch vor einiger Zeit stand, habe ich mich gefragt, was wir bloß aus diesen Räumen machen sollen", gab Hesse beim Rundgang durch die fast fertigen Räume zu. Aus der ehemals sehr dunklen Flüchtlingsunterkunft entsteht in diesen Tagen nunmehr ein farbenfroher Komplex mit hellen Räumen, in denen die Farben grün als Bodenbelag und himmelblau an den Wänden dominieren. "Sie ist wirklich sehr kompetent und hilfsbereit", lobte Hesse die Einrichtungsleiterin, die seit dreieinhalb Jahren bei der Lebenshilfe beschäftigt ist und seitdem viel frischen Wind und kreative Ideen in die Kooperative Tagesstätte gebracht hat.

Im Juni 2017 hatte die Gemeinde Thedinghausen der Lebenshilfe den Auftrag erteilt, in dem damals wieder leer stehenden Schulgebäude an der Schulstraße 5 die so dringend benötigten Kita- und Krippenplätze zu schaffen. "Der Umbau der Schulräume berücksichtigt die Vielfalt der Bedarfe von Kita-Kindern und zielt darauf, Lern-, Spiel-, Erfahrungs- und Erlebnisräume mit hohem Aufforderungscharakter zu schaffen", erklärte Julia Feigel. Denn "Raum" sei laut der 38-jährigen Diplom-Sonderpädagogin, die selbst zwei Töchter im Alter von fünf und sieben Jahren hat, in der inklusiven Thänhuser Kita nicht nur als Aufenthaltsraum zu verstehen, sondern auch als fester Bestandteil des pädagogischen Konzepts. Dieses beziehe neben den Bildungs- auch die Sozialräume ein. "Das macht die Kita zu einem Ort der Begegnung. Partizipation hört bei uns nicht vor der Küche auf", betonte Feigel, die zu den Schwerpunkten der pädagogischen Arbeit in der inklusiven Kindertagesstätte die "Umsetzung der Inklusion" zählt.

Insgesamt wird die Thänhuser Kita der Lebenshilfe in ihrer Kapazität von drei auf fünf Gruppen auf 86 Plätze für Kinder mit oder ohne Behinderung im Alter von einem bis sechs Jahren erweitert. Neben zwei Gruppenräumen werden derzeit ein Differenzierungsraum sowie Schlaf-, Sanitär- und Begegnungsräume aus den großzügigen alten Klassenräumen geschaffen. Für die Lütten wird alles getan, damit sie sich auf Anhieb wohlfühlen. So ist der Krippenraum mit bodentiefen Fenstern ausgestattet, der den Kindern den Blick auf das Außengelände ermöglicht. Zudem wird es eine Leseecke, ein Kasperletheater, einen Kaufmannsladen und sogar ein Podest geben, auf dem die Minis die Verabschiedung von ihren Eltern zelebrieren können.

Der Lebenshilfe geht es laut Geschäftsführerin Antje Jordan bei dieser Erweiterung nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität, zumal sie sich seit 55 Jahren für die größtmögliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung einsetze. "Deshalb ist die Umsetzung der Inklusion ein wichtiges Qualitätsmerkmal unserer Kitas", betonte Jordan, die zudem die guten und vertrauensvollen Vertragsgespräche mit der Samtgemeinde herausstellte. Dies bedeute für die Mitarbeiter der Kita auch, mit einer Pädagogik der Vielfalt den unterschiedlichen Bedarfen der Kinder und ihrer Familien gerecht zu werden und eine größtmögliche Teilhabe aller Kinder zu ermöglichen.

Die Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens und der Krippe durch die Lebenshilfe betragen nach Schätzungen der Verwaltung derweil rund 248 000 Euro. Für die Erstausstattung sind 71 100 Euro veranschlagt. Die Landesförderung beträgt nach Angaben von Harald Hesse 180 000 Euro, danach verbleibt eine Eigenbeteiligung in Höhe von 144 400 Euro. Die Gemeinde Thedinghausen erstattet der Samtgemeinde die im Zusammenhang mit dem Umbau die Kindergartengruppe entstandenen Investitionskosten.

Mit dem Umbau einhergeht indes auch die Namensänderung der Lebenshilfe-Einrichtung. "Unser Ziel ist, mit dem Namen Thänhuser Kita die Identifikation mit dem örtlichen Sozialraum zu stärken und unser Profil zu schärfen, auch wenn der Anlass urheberrechtliche Gründe hatte", erklärte Julia Feigel. Am Beispiel der Namensänderung werde zudem deutlich, wie ein weiteres Qualitätsmerkmal – die Einbeziehung des Sozialraumes sowie die Beteiligung der Eltern – umgesetzt werden könne.

Und während derzeit noch fieberhaft an den neuen Räumen der Schulstraße 5 gearbeitet wird, laufen die Planungen für zwei weitere Veranstaltungen bereits an. So ist für Sonnabend, 1. September, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Kita-Gebäude an der Schulstraße 7 die nächste Kleiderbörse geplant. Weitere Informationen gibt es bei Julia Feigel telefonisch unter 0 42 04 / 1 74 36 00 oder per E-Mail an j.feigel@lebenshilfe-verden.de. Die Vorstellung der neuen Gruppen findet am 24. November von 14 bis 17 Uhr beim "Tag der offenen Tür" statt.