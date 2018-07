Als sie das erste Mal die Zubereitung der Suppe sah, war Maren Knüppel skeptisch. Das sollte sich nach dem Probieren ändern. (Braunschädel)

Karkassen, eine Handvoll Gemüse und etwas Geduld: Viel mehr brauche man nicht, um eine herzhafte und wirklich leckere Fischsuppe herzustellen, erklärt Maren Knüppel. Anlässlich der Aktion „Achim kocht“ hat die Badenerin ihrer aus Tschechien stammenden Schwiegermutter ein geheimes Familienrezept entlockt, das diese Mitte der Neunzigerjahre während eines Schweden-Urlaubs der Familie auf den Tisch gebracht hat. „Während unserer Ferien an der See wollte die Mutter meines damaligen Freundes nichts vom Fang der Männer umkommen lassen und setzte mit Gräten und Köpfen von Kabeljau und Co. einen Sud an, während die ,Jungs' die Filets zur Seite legten", erinnert sich Maren Knüppel.

Überzeugt war sie von diesem Vorgehen zunächst nicht. „Igitt, das wird doch nichts“, mutmaßte sie damals angesichts des leise köchelnden Topfinhalts. Der erste Eindruck sollte jedoch täuschen. „Was zunächst gewöhnungsbedürftig schien, entpuppte sich später als leckere Suppe, die bis heute von uns allen geliebt wird", sagt Knüppel.

Nähe durchs Kochen

Gemeinsames Kochen schafft menschliche Nähe: Diese Erkenntnis hatte sich Anneke Luig zunutze gemacht und im Frühjahr die Aktion „Achim kocht“ ins Leben gerufen. „Damit soll Achim von Baden bis Bierden zum Kochen und die Bürger einander nähergebracht werden“, informierte die Stadtmarketing-Chefin im April. Die Anzahl der Rezepte, die bis jetzt auf verschiedenen Wegen eingegangen sind, rechtfertigen inzwischen den Optimismus, wie Anneke Luig sagt. Sie sieht das Projekt mittlerweile auf einem guten Weg. Gesammelt und nachgekocht, werden die Kompositionen der Achimer Bürger zusammengefasst und sollen zum Ende des Jahres in einem gemeinsamen Kochbuch veröffentlicht werden.

Innerhalb der Stadt näher zusammenzurücken, das wünscht sich auch Maren Knüppel, die lange Jahre in der City beschäftigt war und die landläufige Meinung, dass in Achim so gar nichts los sei, in der Form nicht gelten lassen möchte. „Ich erinnere mich zum Beispiel noch an die Weinwanderung im vergangenen Jahr“, blickt die Zweifachmutter auf ein Ereignis zurück, das die Geschäftsleute in Eigenregie initiiert hatten. Mit einem Glas Rebensaft in der Hand sei man von Laden zu Laden geschlendert, wobei sich so manches persönliche Gespräch ergeben habe. „Weiter so“, habe sie damals gedacht und sehe auch in „Achim kocht“ eine Maßnahme, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger zu stärken.

Während Maren Knüppel nebenbei von ihren Kindern erzählt, versuchte sie, die Zutaten – zunächst nur für die Brühe – im Kopf zu ordnen. „Eine konkrete Anweisung gibt es nicht“, erinnert sie sich an die Kochkünste der Schwiegermutter. Basis seien Fischköpfe, aus denen auf jeden Fall vorab die Augen herausgelöst werden müssten, und die Karkassen, also sämtliche Gräten. Alles zusammen gelte es in einem Topf mit ausreichend Wasser sieden zu lassen. Als Geschmacksträger fungierten zusätzlich angedrückte Knoblauchzehen, Piment, Pfeffer und Salz.

„Nach einer knappen halben Stunde wandert die Einlage erst in ein Sieb und danach in den Müll“, erklärt Knüppel den nächsten Arbeitsschritt, dem das Schnippeln von Suppengemüse folge. „Ein Bund, in kleine Würfel zerteilt, ist in etwas Fett glasig zu dünsten." Parallel dazu werde eine sämige Mehlschwitze aus 100 Gramm Butter, drei Esslöffeln Mehl und Wasser benötigt. „Fond, Mehlschwitze und Gemüse köcheln dann gemeinsam noch ein wenig vor sich hin, einige Zweige Majoran runden das Geschmackserlebnis schließlich ab." Genaue Mengenangaben seien bei so einem Rezept nicht erforderlich, resümiert die Badenerin.