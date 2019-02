Förster Michael Müller führte vor den Bürgern aus, was die Kennzeichnungen an den Bäumen im Stadtwald bedeuten. (fotos: Björn Hake)

Aus der Empörungswelle, die die nicht angekündigten und offenbar wenig fachmännisch ausgeführten Fällarbeiten im Achimer Stadtwald vor drei Jahren in der Stadt ausgelöst haben, hat die Stadtverwaltung gelernt – sie hat am Freitagnachmittag die interessierte Öffentlichkeit durch den Stadtwald geführt, um die dort anstehenden Baumarbeiten zu erklären. Die Schnitt- und Fällarbeiten laufen unter dem Begriff Verkehrssicherungspflicht, der die Stadt nachkommen muss, weil sie den Wald mit Einrichtungen wie dem Naturerlebnispfad, der Dirtbahn oder dem Waldkindergarten bewusst für Nutzer öffnet. Einige der Arbeiten, die nach Angaben der Verwaltung auch auf die Pflege und die Entwicklung sowie den Erhalt des grünen Kleinods abzielen, wurden bereits vor Weihnachten am Waldrand Am Oertel erledigt.

Mittlerweile sind auch die Baumkontrollen an den genannten Einrichtungen sowie an den Forst- und Rettungswegen und an den Waldrändern abgeschlossen. Einige der Bäume sind mit orangefarbenen Querstrichen markiert, andere mit dicken Punkten in derselben Farbe. „Orange ist die Farbe für 2018 und 2019“, erklärte Förster Michael Müller von den Niedersächsischen Landesforsten den rund 15 Bürgern, unter denen auch Vertreter des Naturschutzbundes (Nabu) waren. Mehr noch: „Die mit dem Strich kommen weg, die mit dem Punkt werden ausgeästet.“

Und es werden bis Ende Februar rund 200 Bäume sein, die dem Stadtwald entnommen werden müssen sowie rund 140 Bäume, aus denen Totholz geschnitten werden muss. Wie Jasmin Albertus, bei der Stadtverwaltung für den Stadtwald zuständig, ausführte, müssten eigentlich zehn weitere Bäume fallen, sie sollen aber nur eingekürzt werden, um die zu schweren Kronen zu verlieren. „Die bleiben als Habitatbäume stehen“, erklärte sie.

Lehrstunde am Naturerlebnispfad

Um den Anwesenden zu zeigen, wie und warum Bäume gefällt werden müssen, brauchte Förster Müller die Gruppe nur zum Naturerlebnispfad zu führen – eine der Einrichtungen im Stadtwald, „an der wir strengere Maßstäbe anlegen müssen“, wie er sagte. Ansonsten müsste sich jeder Mensch der Gefahr bewusst sein, was auf einen Waldspaziergang passieren kann, wenn man die offiziellen Pfade und Einrichtungen meidet.

Zwei Birken, die sich schräg in Richtung Naturerlebnispfad gelegt und sich in den Baumkronen der direkt am Pfad stehenden Bäume verheddert haben, sollen verschwinden, was wohl jedem der Anwesenden einleuchtete. Denn viel fehlt nicht mehr, und sie fallen auf den Pfad. Werden die Bäume nun gefällt, bleibt deren Holz nicht komplett im Wald, schilderte Michael Müller. „Dann würde es ja Jahr für Jahr mehr Holz werden, das wir hier lagern.“

Also sei es okay, wenn die Stadt Achim das Holz verkaufe und auf diese Weise einen Teil der Kosten für die Verkehrssicherungspflicht einspielen könne. „Darauf liegt aber nicht das Hauptaugenmerk“, betonte er und Stadtplanerin Monika Nadrowska fügte hinzu, dass der Stadtrat schließlich beschlossen habe, dass der Stadtwald nicht forstwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll. Geld, das mit dem Verkauf von Feuerholz eingenommen werden, lande in einem Topf und werde für Pflegemaßnahmen an der städtischen Flora benutzt. „Wir können aber organisatorisch nicht gewährleisten, dass das Geld für einen gefällten Baum aus dem Stadtwald auch exakt wieder in den Stadtwald fließt.“

Baumbestand positiv beeinflussen

Förster Michael Müller betonte, dass er sehr zurückhaltend mit den Markierungen gewesen sei, „damit es nicht auf einmal so heftig ist“, aber die Arbeiten könnten auch nach und nach über die Jahre geschehen. Und Bäume, die aufgrund ihrer Schräglage zu fallen drohen, aber weit weg von offiziellen Wegen ins Waldinnere kippen, wurden nicht gekennzeichnet. Anders als ein paar Birken am Parkplatz am Oertel, die verschwinden sollen, damit die anderen Birken dort sich besser entwickeln können. Letztlich gehe es darum, durch die Entnahme von Bäumen den Baumbestand positiv zu beeinflussen.