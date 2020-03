Der Erbhof in Thedinghausen ist in der Regel ein Ort mit vielen Veranstaltungen. Nicht aber in Zeiten von Corona. Viele Termine wurden abgesagt oder verschoben. (Björn Hake)

Aufgrund der Corono-Krise fallen in der Samtgemeinde Thedinghausen weiterhin zahlreiche Veranstaltungen aus. Der Kulturverein Thedinghausen hat das Konzert am Sonntag, 22. März, mit dem Bläserquintett „emBRASSment“ abgesagt. „Die Eintrittskarten können in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Eintrittspreis wird dann erstattet“, heißt es dazu vom Verein. Ansonsten besteht die Möglichkeit der Rückgabe am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr am Veranstaltungsort, der St. Cosmas und Damian Kirche zu Lunsen.

Auch der Förderkreis Erbhof hat Termine abgesagt oder verschoben. Die Vorführung des Films „Ihr Leibregiment“ am 20., 21. und 22. März, jeweils 20 Uhr, findet nicht statt. Nach dem derzeitigen Stand werden die Vorführungen des Films am Freitag, 30. Oktober, Sonnabend, 31. Oktober und Sonntag, 1. November, jeweils um 20 Uhr im Renaissesaal des Schlosses Erbhof nachgeholt. Die erworbenen Karten behalten daher ihre Gültigkeit und können dann an den auf den Karten verzeichneten gleichen Wochentagen eingelöst werden. Personen, die ihre Karten nicht behalten möchten, können diese gegen Erstattung des Eintrittspreises bei der Buchhandlung Lange und bei der Tourismus-Information der Samtgemeinde im Schloss Erbhof (nach der Wiedereröffnung) zurückgeben.

Der Klassische Liederabend mit Burkhard Kehring und Johann Kristinsson am Sonntag, 5. April, 17 Uhr, muss ersatzlos gestrichen werden. Bereits erworbene Karten können gegen Erstattung des Eintrittspreises bei der Buchhandlung Lange und bei der Tourist--Information der Samtgemeinde im Schloss Erbhof (nach Wiedereröffnung) zurückgegeben werden.

Das Diakonische Warenhaus Kramerei in Thedinghausen hat sich dazu entschieden entschieden, „aus Rücksicht auf Kunden und Team, den Laden vorerst geschlossen zu halten“. Sollten dringend Hilfe benötigen werden, besteht die telefonische Kontaktaufnahme am Montag von 8.30 bis 11.30 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr unter 0 42 04 / 3 08 oder 01 52 / 59 49 47 30. Sollten es um Warenabgabetermin gehen, besteht die Kontaktaufnahme montags und dienstags, 9.30 bis11.30 Uhr sowie donnerstags 16 bis 18 Uhr im Pfarrbüro gegenüber der Kramerei an der Braunschweiger Straße.

Der Coronavirus zwingt den TSV Thedinghausen den gesamten Sportbetrieb in allen Abteilungen einzustellen. Dies betrifft auch den Rehasport, also auch den Herzsport, Wirbelsäulensport, Diabetessport und die Wassergymnastikgruppen. „Wir wollen uns und unsere Mitglieder schützen und müssen deshalb auf das sportliche und soziale Miteinander im Verein verzichten“, teilt der Verein mit. Weitere Informationen gibt es unter 0 42 04 / 55 79.

In Absprache mit Bürgermeister Thomas Metz soll die Ratssitzung der Gemeinde Thedinghausen, die für den 24. März geplant war, ausfallen und eventuell auf den nächsten oder übernächsten festgelegten Termin am 23. April oder 19. Mai verschoben werden, hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt.