Der Kirchenvorstand der Achimer St.-Laurentius-Kirchengemeinde hat beschlossen, dass aufgrund der Corona-Krise bis zum 19. April alle ihre Veranstaltungen ausfallen. Er schließt sich damit der Empfehlung der Landeskirche an. In der St.-Laurentius-Kirchengemeinde sind von der Absage alle Gottesdienste, Konzerte und sonstigen Veranstaltungen betroffen. Der Kindergarten und die Krippe sind geschlossen. Sämtliche Chorproben und Treffen von Gruppen finden nicht statt. „Wir bedauern, dass sehr wahrscheinlich zum ersten Mal seit Menschengedenken die Gottesdienste am Karfreitag und dem Osterfest in Achim ausfallen müssen. Es sind die höchsten christlichen Feiertage. Wir sehen aber vor allem unsere Verantwortung für die Gesundheit von Gemeindegliedern und Besuchern.“ Das Laurentius-Haus ist geschlossen. Die Kirchengemeinde ist über das Kirchenbüro (0 42 02 / 22 48), über die Pastoren Kortjohann, Maaß und Wilke sowie über Kantorin Popp telefonisch, per E-Mail und nach Absprache auch persönlich erreichbar. Die Kirche bleibt tagsüber geöffnet, es sei aber darauf zu achten, dass nicht zu viele Personen gleichzeitig im Gotteshaus sind.

Der DRK-Ortsverein Baden hat seinen für Mittwoch, 18. März, geplanten Kaffeenachmittag im DRK-Heim abgesagt. Außerdem fällt der Frühjahrsputz im Ortsteil Baden am 21. März „aufgrund der Herausforderung mit dem Coronavirus“ aus. Und der Schützenverein Embsen hat mitgeteilt, dass die Übungsabende nun vorerst bis zum 21. April ausfallen. Auch die Frühstücksrunde der Senioren am Dienstag, 17. März, fällt aus. Der Verein A-B-B-A (Achimer Bürger helfen Bürgern in Achim) lässt vorerst bis zum 19. April zum Schutz seiner ehrenamtlichen Helfer und aller hilfesuchenden Mitglieder sein Büro unbesetzt. „Hilfeleistungen durch unsere Helfer sind zur Zeit nicht möglich“, hat der Verein erklärt. Der Schützenverein Baden stellt seinen Schießbetrieb ab sofort ein – es finden vorerst bis zum 19. April keine sportlichen Schießveranstaltungen und keine Übungszeiten mehr statt. Auch die Auftaktveranstaltung für die Aktion „1000 Schritte für die Gesundheit“, die eigentlich vom TSV Achim, dem TV Baden und dem TSV Uesen für den 31. März geplant war, muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Die Kreis-FDP hat sich entschlossen, alle geplanten Veranstaltungen bis auf Weiteres abzusagen. „Die Gesundheit der Mitbürger geht vor“, entschied der Kreisvorsitzende der FDP, Christoph Pein.