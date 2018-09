Kerstin Vöge von der Verwaltung steht inmitten der vielen Regalmeter Dokumente, die nun digitalisiert werden sollen. (Fotos: Sebi Berens)

Achim. Mit der Regionalhistorie Achims und deren Bewahrung beschäftigen sich nun die Ratsfraktionen, denn sowohl fürs Stadtarchiv als auch für die Stadtbücherei gilt es, wegweisende Entscheidungen zu treffen. Beide zielen darauf ab, Informationen für jüngere Generationen zu sichern und zu erhalten und sie erlebbar zu machen. Das soll in erster Linie in der Stadtbücherei geschehen – durch die Implementierung eines interaktiven Moduls zur Achimer Regionalgeschichte. Dafür müsste die Ratspolitik für die nächsten beiden Jahre 10 000 Euro an Eigenmitteln bereitstellen, heißt es in der Beschlussvorlage. Dazu kämen weitere finanziellen Förderungen anderer Stellen.

Die interaktive Plattform, so beschreibt es Stephan Leenen aus dem Fachbereich Kultur, soll zunächst begrenzt auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sein. „Sie soll den gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen und kann zu einem Alleinstellungsmerkmal in der Region werden“, erklärt er. Die Plattform besteht aus einem großen Bildschirm, der per Berührung (Touch-Funktion) bedient werden kann, ergänzend dazu sollen Tablet-PCs aufgebaut werden. So könnten sich, insbesondere jüngere, Nutzer interaktiv mit der jüngeren Achimer Geschichte auseinandersetzen, selbst dazu recherchieren und sogar „mit historischen Personen in einen medial aufbereiteten Kontakt treten“. Hintergrund der Idee: Die Generation der Zeitzeugen stirbt nach und nach aus und so verblasst die Erinnerung an Ereignisse, „die unserer für die Jugend wie selbstverständlich wirkenden, freien Gesellschaft vorausgegangen sind".

Die entsprechende Software und deren externe Betreuung würden laut Leenen allein zwischen 65 000 und 75 000 Euro kosten, die Kulturstiftung des Bundes aber ein derartiges Projekt mit 90 Prozent fördern. Mit 10 000 Euro aus dem neuen Doppelhaushalt und, bereits beantragten, Förderungen in Höhe von rund 10 000 Euro, sei die Gesamtfinanzierung gesichert. Mittelfristig sollen dann auch weitere historische Phasen der Regionalgeschichte hinzukommen. In einer interaktiven Karte werden Archivmaterial, Dokumente, Fotos, Zeitzeugenberichte und Filmmaterial hinterlegt werden. Damit sollen auch die Archivalien des Heimatvereins, der Geschichtswerkstatt und des Stadtarchivs „zugänglich(er) gemacht werden“.

Apropos Stadtarchiv: Die Verwaltung hat sich nun explizit dafür ausgesprochen, diese freiwillige Aufgabe beizubehalten und das Archiv weiter in den Räumen des Rathauses zu belassen. Grundsätzlich wäre zwar auch eine Übertragung der Aufgabe ans Archiv des Landkreises Verden möglich, aber dafür müsse die Stadt nachweisen, „dass sie nicht in der Lage ist, ein eigenes Archiv zu führen“, wie es in der Vorlage heißt. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile, möchte die Stadtverwaltung sich als „serviceorientierte Dienstleistungseinrichtung“ stärken.

Auch mithilfe einer qualifizierten Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der aktuellen Stadtarchivare Günter Schnakenberg und Helmut Köhler „die beide die 70 bereits überschritten haben“, wie die Stadtverwaltung anmerkt. Daher spricht sie sich für eine halbe Stelle fürs Stadtarchiv aus, die mit dem Jahresbeginn 2019 neu geschaffen werden soll. Diese halbe Stelle mache im Haushalt dann Bruttolohnkosten in Höhe von rund 32 000 Euro jährlich aus.

Allein im Stadtarchiv befinden sich bemerkenswerte Bestände an Dokumenten, Bänden, Zeitungen, Vereinsprotokollen, Gesetzesniederschriften und Besonderheiten wie ein Jugendschutzbrief aus dem Jahr 1785 sowie die Urkundenedition des Erpold Linenborg aus dem Jahr 1607, „die auch die Urkunde des Erzbischofs Liemar mit der ersten urkundlichen Erwähnung Achims aus dem Jahre 1091 enthält“.

Dazu kommt das Verwaltungsarchiv, in dem sich rund 120 Regalmeter Aktenstücke befinden, die zum Teil bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Und dieser Bestand ist derzeit stark wachsend, wie die Verwaltung festhält. Außerdem möchte die Verwaltung die Digitalisierung der Grundsteuer- und Gewerbeakten in den nächsten beiden Jahren umsetzen. Dafür soll die Politik in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils 10 000 Euro bereitstellen. Digitalisiert werden sollen im kommenden Jahr rund 12 500 Hängeregisterordner, 2020 stünden dann rund 6000 Gewerbeakten zur Digitalisierung an.

Beide Themen sowie der künftige Umgang mit dem Emil-Kritzky-Nachlass werden im Ausschuss für Sport und Kultur an diesem Dienstag, 25. September, öffentlich besprochen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Ratssaal. Bürger haben die Möglichkeit, zu Beginn und am Ende Fragen zu stellen.



Zur Sache

Das Stadtarchiv

Das Stadtarchiv Achim erfasst und bewertet das bei der Stadt Achim entstandene Schriftgut und übernimmt es, falls es archivwürdig ist. Dabei ist die Zuständigkeit auf das Schriftgut beschränkt, das sich auf das Stadtgebiet Achim bezieht – inklusive der ehemaligen selbstständigen Gemeinden Borstel (bis 1929), Baden, Bierden, Bollen, Embsen, Uesen und Uphusen (bis 1972). Nur bereits geschlossene Akten dürfen nach einer Ruhezeit von 30 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine Zusatzaufgabe des Stadtarchivs besteht in der Sammlung bedeutender Exponate der Regionalgeschichte. Die Anfänge der Geschichtsschreibung für Achim begannen nach Angaben der Stadtverwaltung im Jahr 1754 mit J.H. Pratjes Nachrichten von der Gowgräfenschaft Achim. 1838 und 1846 verfasste der Achimer Arzt Dr. Windel ausführliche Beschreibungen über Land und Leute der Region. Ihm folgte 1892 der Journalist und Schriftsteller August Freudenthal mit ausführlichen Schilderungen in seinem Buch „Heidefahrten II“. Zur weiteren Aufarbeitung der Ortsgeschichte bestellte die Gemeinde Achim 1937 den Rektor der Volksschule, Ernst Richter, zum Ortschronisten. Nach dessen Tod übernahm 1966 Mittelschullehrer Horst Korte dieses Amt. Er begann mit der systematischen Auflistung der städtischen Altakten und dem Aufbau des Stadtarchivs. Dafür stand ihm seit Anfang 1967 zwei Räume im alten Landratshaus zur Verfügung. Später wurde das Archiv in die Kellerräume des ehemaligen Finanzamtes, der heutigen Kindertagesstätte Achim-Mitte, verlegt und Horst Korte wurde zum ehrenamtlichen Stadtarchivar ernannt. Seit 1993 befindet sich das Stadtarchiv in repräsentativen Räumen im neuen Rathaus. Horst Korte verstarb im Jahr 1995. Ihm folgten als ehrenamtliche Stadtarchivare Karlheinz Gerhold (Geschichtswerkstatt Achim) und Günter Schnakenberg (Heimatverein Achim). Karlheinz Gerhold ist 2016 gestorben. Als sein Nachfolger wurde Helmut Köhler berufen.