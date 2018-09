Langwedel. Seit 2013 bieten Eva Skrzypczinski und Daniela Kruse in Langwedel in den Sommerferien einwöchige Seminare an, die Kindern dabei helfen sollen, mit erlebten Gewalterfahrungen besser zurecht zu kommen. Bei der Kunst- und Reittherapie sollen sie Lernen, ihre eigenen Belange durchzusetzen, Selbstvertrauen zu entwickeln und den traumatischen Erfahrungen positive Erlebnisse entgegensetzen. „Die Kinder sollen für sich eine seelische grüne Wiese finden“, drückt es Skrzypczinski metaphorisch aus. Dabei arbeiten die beiden mit dem Verdener Verein „Frauen helfen Frauen“ sowie anderen sozialen Einrichtungen der Region zusammen.

Dieses besondere Engagement hat den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nun dazu bewogen, das Projekt von Skrzypczinski und Kruse beim diesjährigen bundesweiten Wettbewerb „Starke Netze gegen Gewalt“ mit dem Sonderpreis auszuzeichnen. Im Gesamtranking reichte es unter Hunderten an Bewerben zudem für den vierten Platz. Die Preise wurde ihnen nun im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin verliehen.

Auszeichnungen, die als Beleg dafür dienen, wie erfolgreich der Versuch der beiden Frauen ist, Therapieformen mit Pferden und Kunst zu verbinden. „Es hat sich so ergeben, dass wir das kombiniert haben“, erinnert sich Skrzypczinski, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Partner Pferd aus Langwedel, an den eher zufälligen Ursprung der Kooperation. Bei den Seminartagen kümmert sie sich zunächst um die therapeutische Arbeit der Kinder mit den Pferden. Dabei wird nicht etwa geritten, sondern es geht um den Umgang mit den Tieren – sich zu kümmern, aber auch Grenzen zu ziehen. Im Anschluss lässt Kunsttherapeutin Kruse die Mädchen und Jungen auf der Pferdewiese das zuvor Erlebte künstlerisch festhalten. Von einer „Doppel-Wirkung“ spricht die Ottersbergerin, die dort die Firma „art-approach“ gegründet hat, diesbezüglich. „Auf eine spezielle Art ist das eine sehr effektive Arbeit“, betont Skrzypczinski.

Eine Art, die so bisher kaum praktiziert wird. „Deutschlandweit gibt es ganz wenige solcher Kombinationen, die auch nicht so in die Tiefe gehen. Und hier in der Region gibt es so etwas schonmal gar nicht“, erzählt Skrzypczinski, die in den bisherigen Kursen schon viele positive Erfahrungen sammeln konnte. Die verschütteten Fähigkeiten der Kinder werden wiederentdeckt, berichtet die Pferdetherapeutin von Kindern, die durch das zuvor Erlebte wie paralysiert gewesen seien und sich während der Tage auf und neben dem Reitplatz in Langwedel immer mehr geöffnet haben. „Wir waren wirklich überrascht über die schnellen sichtbaren Erfolge“, sagt Kruse. Zudem habe sich bei den Kindern – die bisher zwischen drei und 18 Jahren alt gewesen sind – auch das Verhalten untereinander entwickelt.

Fortbildungen denkbar

Bei der Preisverleihung des DOGB waren die beiden Frauen mit ihrem Projekt ein echter Sonderfall. „Ansonsten waren es nur Kampfsportvereine, die ausgezeichnet wurden“, berichtet Skrzypczinski. Ziel des Wettbewerbes ist es laut dem DOGB gewesen, sich mit Partnern zu vernetzen und gemeinsam über die Ursachen von Gewalt an Frauen informieren, auf notwendige Hilfe- und Präventionsmaßnahmen aufmerksam machen und ein starkes Bündnis gegen Gewalt knüpfen. Dabei will Kruse betont haben: „Das Besondere ist, dass wir auch eine Menge kleiner Jungs mit Gewalterfahrungen haben.“

Eine solche Preisverleihung, bei der eine Ärztin der Charité extra eine Laudatio auf die Arbeit der beiden Frauen hielt, bietet natürlich die Möglichkeit, diese doppelte Therapieform bekannter zu machen. „Es ist eine Tür, die sich öffnet und wir nehmen solche Multiplikatoren gerne mit“, sagt Skrzypczinski. In jedem Falle wolle man für den kommenden Sommer wieder zwei Kurse in Langwedel anbieten. „Man müsste das aber eigentlich breiter anbieten“, könnte sie es sich durchaus vorstellen, einmal selbst Fortbildungen oder Seminare anzubieten. Denn schließlich lässt sich die seelische grüne Wiese für traumatisierte Kinder nicht nur auf dem Reiterhof in Langwedel finden.