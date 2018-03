Die Schüler der IGS Oyten können sich über eine nun erneut ausgezeichnete Verpflegung in der Mensa freuen. (Focke Strangmann)

Jede Schule verfolgte dieses Ziel dabei auf unterschiedliche und individuelle Art und Weise.

In diesem Jahr war ein Ziel der IGS Oyten, Fisch in zertifizierter Qualität regelmäßig und abwechslungsreich auf den Tisch zu bringen. Dazu informierten „Angelschüler“ mit einer Stellwand in der Mensa zum Thema Überfischung und über die Kriterien zur Vergabe des MSC-Siegels. Fisch können die Schüler auch am Buffet des „Kleinen Restaurants“ wählen, das nun älteren Schülern die Möglichkeit bietet, Komponenten am Buffet selbst zusammenzustellen.

Die Kooperation mit der Uni Vechta konnte ebenfalls eingebunden werden, in dem Studierende gemeinsam mit Schülern leckere und gleichzeitig gesunde Pausensnacks zubereitet haben. Kostproben gab es dann hinterher für alle Schüler. Annette Schrader, Ernährungsberaterin der Verbraucherzentrale, die die IGS Oyten auf ihrem Weg fachlich begleitet hat, gratulierte bei der Übergabe des neuen Sterns zu dem Ergebnis und dem dafür notwendigen Engagement aller Beteiligten.

Insgesamt konnten sich dieses Jahr 23 Schulen aus Niedersachsen über die Auszeichnung der Verbraucherzentrale freuen – doch hat neben der IGS Oyten nur eine weitere Schule den begehrten Stern für die Schulverpflegung bereits zum vierten Mal ergattern können.