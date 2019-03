Gertrude Kuhn (links) und Helga Mindermann stellten ihr Verkaufstalent unter Beweis, um beim Flohmarkt möglichst viel Geld für die Partnergemeinde in Cesis einzunehmen. (Hake)

Suppenterrinen, Stehlampen und Heiligenbilder, aber auch Gebrauchsgeschirr, Kuscheltiere und ein Diaprojektor gehörten zu den zahlreichen Dingen, die sich im Laufe der Jahre in den evangelischen Gemeindehäusern in Bierden, Achim-Nord und Uesen angesammelt hatten. Nach der Zusammenlegung dieser Häuser zum zentralen Laurentiushaus galt es nun, endlich einmal Ordnung zu schaffen und nicht mehr Gebrauchtes im Rahmen eines Flohmarktes zu veräußern. Nutznießer der Aktion, die am Sonntag nach dem Gottesdienst das Gemeindehaus der St.-Laurentius-Kirche füllte, wird die Kirche des Heiligen Johannes zu Cesis sein, die einer dringenden und umfassenden Renovierung bedarf.

Die Instandsetzung der Fassade sei bei der Partnerkirche in Cesis zwar nicht das Problem, erklärte Kirchenvorstandsmitglied Anke Blank zu Beginn der Verkaufsveranstaltung. „Die Ausgaben dafür sind durch Spenden und Subventionen gedeckt." Es hapere jedoch an Mitteln für die Innenausstattung, und „wir wollen helfen, dem Gotteshaus ein wenig Glanz zu verleihen“. Vom Gesamtzustand des lettischen Architekturdenkmals, das zu Beginn des 13. Jahrhunderts errichtet worden war, hatten sich im Herbst des vergangenen Jahres fünf Achimer überzeugt. Im Rahmen des Besuches sei ein Auftritt von Musikern aus Cesis in Achim vereinbart worden – ein Benefiz-Konzert, das für August dieses Jahres geplant ist.

Doch zunächst sollte erst einmal der Flohmarkt für zahlreiche Spenden sorgen. „Das alte Leinen lag hier, das scheint schon weg zu sein“, sagte Helga Mindermann mit einem Blick auf die Auslage im Laurentiushaus. Mindermann war bereits 2016 für ihr unermüdliches Engagement im kirchlichen Bereich mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Ein Schmunzeln huschte über das Gesicht der fleißigen Frau, die ganz genau zu wissen schien, was gesucht wird und ohne Schwierigkeiten zu veräußern ist. „Auch handgestrickte Wollsocken gehen gut, so lange es draußen noch so frisch ist", erklärte sie. Kleidung und Schuhe, von Gemeindemitgliedern gespendet, ergänzten das Angebot in diesem Bereich.

Doch es gab noch mehr. Deko-Hasen, die jahreszeitlich fast ins Bild passten, Spielzeug, Kurioses, Nützliches und auch Schreckliches: Der Besucher sah sich im Laurentiushaus mit einem Querschnitt des üblichen Flohmarkt-Angebotes konfrontiert. Aus Verbundenheit mit dem Benefiz-Projekt drückte jedoch so mancher Käufer ein Auge zu und zahlte deutlich mehr als den üblichen Preis für Dinge, deren Gebrauchsnutzen nicht immer ganz eindeutig schien. So auch Anne Barfuß, die ein simples Kartenspiel erwarb und sich beim Bummel noch weiter inspirieren lassen wollte.

Likörgläser, gebrauchte Tupper-Dosen, alte Wecker, ein Ghettoblaster: All diese Dinge versuchte auch Kirsten Allenbach über den Tisch beziehungsweise an den Mann zu bringen. Ganz nebenbei berichtete sie über ihre Arbeit mit Kindern, die jeweils am Freitagnachmittag fünf- bis zehnjährige Mädchen und Jungen im „Spatzennest“ vereint. Schnitzeljagden, Pantomime, biblische Geschichten und Lieder stünden dann auf dem Programm.

Sieglinde Röhl aus der Vogelsiedlung hätte nach eigenen Worten noch ein altes Service beisteuern können und Eduard Toel, Rentner aus Oyten, war auf der Suche nach „einer Kleinigkeit“. Nebenbei hielt er Ausschau nach Informationen zur nächsten Lettland-Fahrt. Früher, blickte der 75-Jährige zurück, sei er selbst in der Partnergemeinde gewesen, „als man noch mit dem Bus durch Polen musste“. Heute sei die Reise mit Billigflügen deutlich stressfreier zu bewerkstelligen, aber mittlerweile habe er keine rechte Lust mehr zum Reisen. Gefunden hatte der alte Herr dann letztendlich doch etwas, das ihm Spaß macht: einen Bierkrug aus grauer und blauer Keramik. „Landkreis Verden“ stand auf dem Gefäß. „Und schon am Abend werde ich ihn genüsslich seiner Bestimmung zuführen“, kündigte Eduard Toel freudig an.