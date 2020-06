Die Dekontaminationszelte fürs Mitarbeiter und medizinisches Personal wurden am Sonntag errichtet und sollen einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus in dem Oytener Pflegeheim entgegenwirken. (Jonas Kako)

Eine stundenlange Sperrung und eine Sichtschutzwand verbargen das, was sich am Sonntagabend an der Straße Am Triften in Oyten zutrug: Nach dem Corona-Ausbruch in einer privaten Oytener Pflegeeinrichtung (wir berichteten) haben das Technische Hilfswerk (THW) und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Dekontaminationszelte aufgebaut. In den Zelten sollen sich Mitarbeiter des Heims sowie medizinisches Personal umkleiden und desinfizieren. Dazu wurden die Zelte auch mit Spinden ausgestattet. Der Strom kommt von Aggregaten, die das THW aufgestellt hat. Auch die Gemeinde Oyten hat auf den Corona-Ausbruch reagiert und mit sofortiger Wirkung eine Sperrung aller Sporthallen verfügt.

Die Bewohner der Oytener Einrichtung wurden bislang nicht evakuiert. „Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt kamen wir zu dem Entschluss, dass wir die Versorgung der Bewohner weiterhin vor Ort sicherstellen werden“, erzählt der Leiter des betroffenen Heims. Acht Pflegekräfte sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Dieser Personalausfall ist laut Ulf Neumann vom Landkreis Verden ein großes Problem und es werde zurzeit aus verschiedenen externen Quellen für Ersatz gesorgt. Die Patientenversorgung sei so in jedem Fall gewährleistet und das Pflegeheim werde tatkräftig unterstützt.

Personalausfall kompensieren

„Wir wünschen uns allerdings, dass sich Kräfte finden, die die Ausfälle über einen längeren Zeitraum überbrücken können“, teilt Neumann mit. Es befinde sich derzeit keine erkrankte Person in einem kritischen Zustand. Vier Bewohner sowie eine Pflegekraft würden aktuell stärkere Krankheitssymptome aufweisen. „Die Situation kann sich aber vor allem bei älteren Menschen ganz schnell ändern“, ruft Neumann in Erinnerung.

Die Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei den Pflegekräften sei soweit abgeschlossen. Bislang wurde eine Kindergartengruppe in der Kita Bassen und eine Lerngruppe der siebten Klassen an der IGS Oyten bis zum Vorliegen weiterer Testergebnisse geschlossen. Derzeit würden noch Abstriche von den nächsten Angehörigen der Pflegekräfte gemacht, um eine Verbreitung des Coronavirus auszuschließen. Allerdings sei noch mit weiteren Infizierten zu rechnen: Einige Menschen im Pflegeheim, die zuvor noch negativ getestet sein worden, würden nun Krankheitssymptome aufweisen.

Heim ist froh über Hilfe

„Es klappt bisher ganz gut und das Team zieht an einem Strang“, erzählt der Oytener Heimleiter von der aktuellen Situation. Die Bewohner seien verständnisvoll und die Mitarbeiter würden sich die Zeit nehmen, ihnen die Situation zu erklären. Das Gesundheitsamt stehe derzeit in engem Kontakt mit der Einrichtung und überprüfe die dortige Lage auch persönlich. Das Team des Pflegeheims messe die Vitalwerte der Bewohner regelmäßig, bei Auffälligkeiten werde das Gesundheitsamt kontaktiert und ein stationärer Aufenthalt erwägt. „Wir haben neben personeller Hilfe auch technische Ausrüstung, darunter zum Beispiel Sauerstoffgeräte, erhalten und sind froh über diese Unterstützung“, teilt der Betreiber mit.

Um den Betrieb der Pflegeeinrichtung aufgrund des Personalmangels mit externer Hilfe sicherstellen zu können, war der Krisenstab des Landkreises Verden laut Landrat Peter Bohlmann am Sonntag außerplanmäßig zusammengetreten. Mit Blick auf die Infiziertenzahlen im Pflegeheim könne zwar keine Entwarnung gegeben werden, allerdings sei es dem schnell und umsichtig agierenden Gesundheitsamt zu verdanken, dass die Lage auf die betroffene Pflegeeinrichtung eingegrenzt werden konnte. Jetzt gehe es mit Hochdruck um die medizinische und pflegerische Unterstützung der Betroffenen und deren Angehörigen.

Räumliche Trennung

Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen zur Anpassung an die Situation seien am Freitag seitens des Gesundheitsamtes mit dem Betreiber der Einrichtung kommuniziert worden, sagte Jutta Dreyer, Amtsärztin des Landkreises Verden. Besonders wichtig sei die räumliche Trennung der Infizierten und Nicht-Infizierten innerhalb des Heims. Auch ein Besuchsverbot sowie ein Aufnahmestopp für die Einrichtung waren verfügt worden. Der erste Coronavirus-Fall in dem Pflegeheim wurde am Donnerstag bestätigt. Von dem Ausbruch betroffen sind derzeit acht Pflegekräfte sowie 20 Bewohnerinnen und Bewohner des Heims. Das entspricht in etwa 40 Prozent der Heimbelegung.

Offizielle Corona-Zahlen

Im Landkreis Verden sind mit Stand Montagnachmittag, 14 Uhr, 214 Personen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet. Das bedeutet im Vergleich zum vorherigen Freitag eine Zunahme um 31 Fälle. 28 Personen sind laut Kreisverwaltung dem Corona-Ausbruch im Pflegeheim zuzuordnen. Bei den Neuerkrankten handelt es sich um 26 Frauen und 5 Männer. Von den 214 infizierten Personen sind inzwischen 159 Personen (+ 2 zum vorherigen Freitag) aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen. Es befinden sich derzeit 7 Personen in stationärer Behandlung. Zwei Menschen sind seit dem 9. März dieses Jahres am Coronavirus gestorben. Aktuell sind somit offiziell 53 Menschen infiziert.

Damit wieder striktere Beschränkungen in Kraft treten, erlaubt der Bund binnen einer Woche für den Kreis Verden 69 neue Corona-Fälle – es waren seit Montagmittag, 9. Juni, offiziell 38 neue Fälle. Laut dem Statistischen Landesamt leben rund 137 000 Menschen im Kreis Verden, im Schnitt sterben 4,3 Menschen pro Tag (Angaben für 2018).