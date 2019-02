Etwa die Hälfte der geplanten 15 Einzel- oder Doppelhäuser soll auf dem jetzigen Reitplatz gegenüber der Achimer Mühle entstehen. Um den dörflichen Charakter des Mühlenviertels nicht zu gefährden, dürfen die Neubauten höchstens ein Vollgeschoss haben. (Viola Heinzen)

Der Wohnungsnotstand, es fehlen kleine und bezahlbare Wohnungen, ist in Achim nicht kleiner geworden. Daher legt die Verwaltung Wert darauf, dass dieser Bedarf etwa im Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ demnächst bedient wird. Und während momentan auf dem ans Achimer Mühlenviertel grenzenden Ex-Scherfgelände auch Wohnungen mit 70 Quadratmetern Größe entstehen, soll die Ratspolitik für das Mühlenviertel selbst eine Ausnahme machen. Dort sind 15 Einzel- oder Doppelhäuser geplant, die auf dem ehemaligen Reiterhof, den Reitplatzflächen und zum Teil auf dem öffentlichen Parkplatz entstehen sollen. Für den Beschluss zur öffentlichen Auslegung der ersten Änderung des Bebauungsplans Nr. 32 „Grundstücke an der Achimer Windmühle“ könnten der Ausschuss für für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 19. Februar und zwei Tage später der Verwaltungsausschuss grünes Licht geben.

Warum trotz der Vakanz an Wohnungen nun im Mühlenviertel weitere Einzel- und Doppelhäuser gebaut werden sollen, hat mehrere Gründe, wie die Stadtverwaltung bereits bei einer früheren Vorstellung des Projekts erklärt hatte. Da ist zum einen die Umgebung und in die soll sich laut Verwaltung die „maßvolle, den umgebenden Strukturen entsprechende wohnbauliche Nachverdichtung“ einfügen, außerdem sollen sogenannte ortsbildprägende Gehölzstrukturen erhalten werden. „Analog zur umgebenden Bebauung sollen die Flächen nun weiter erschlossen und für eine Einfamilienhausbebauung in ruhiger verkehrsberuhigter Lage entwickelt werden“, heißt es in der Begründung des Vorhabens.

Vermeidung von Bausünden

Der „durchaus noch dörflich geprägte Charakter im Umfeld der Baudenkmale“ wie der Achimer Windmühle soll ebenfalls erhalten bleiben. Auch deshalb dürfen die neuen Einzel- oder Doppelhäuser nur höchstens ein Vollgeschoss besitzen. Ein Punkt, der auch den Ratsfraktionen wichtig war, als sie im November vergangenen Jahres mit dem Bauvorhaben konfrontiert wurden. Bausünden, gerade in Nähe zur prägenden Achimer Windmühle, sollen unbedingt vermieden werden.

Ein weiterer Grund liegt in der Bearbeitungsdauer: Der Verwaltungsausschuss hatte nämlich bereits im November 2014 den Aufstellungsbeschluss gefasst, für die nun – viereinhalb Jahre später – die Weichen gestellt werden. „Das hat leider so lange gedauert, aber wir haben seinerzeit unsere Zusage gegeben“, hatte Steffen Zorn, Bauen und Stadtentwicklung, im Herbst 2018 den Ratsleuten erklärt, warum es an dieser Stelle Achims nicht zu neuen Mehrfamilienhäusern kommen wird. Die Grundstückseigentümer selbst waren im Jahr 2012 mit der Bauanfrage an die Stadt herangetreten. Dass später mal Geschosswohnungsbau in Achim, wo rund 80 Prozent des Wohnraums aus Einfamilienhäusern bestehen, so sehr gefragt sein könnte wie heute, hatte selbst die Verwaltung nicht ahnen können.

Die neuen Häuser sollen zu etwa gleichen Teilen auf beiden Seiten der Mühlenstraße entstehen. Nördlich der Mühle werden sie durch Planstraßen an die Mühlenstraße sowie wegen des Höhenunterschieds in zwei Fällen an die Langenstraße angebunden, gegenüber der Mühle durch eine Stichstraße vom Uesener Mühlenweg aus. Alle drei Planstraßen enden jeweils in einem Wendehammer.



Die öffentliche Sitzung am Dienstag, 19. Februar, beginnt um 17 Uhr im Ratssaal.