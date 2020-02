Die Kita Am Berg ist eine von sieben Kindertagesstätten in der Gemeinde Oyten, in der sich die Kinder austoben können. (Sebi Berens)

Die gute Nachricht vorweg: Die Gemeinde Oyten kann allen Eltern, die ihren Nachwuchs für das Kindergartenjahr 2020/2021 für die Krippe oder den Kindergarten angemeldet haben, auch einen Platz anbieten. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Verwaltung nun veröffentlicht hat. Diese fallen aus Sicht der Gemeinde damit leicht besser aus, als es im November vor der Anmeldezeit noch vermutet worden war.

Denn die damaligen Prognosen ließen noch den Schluss zu, dass für das kommende Kitajahr nicht ausreichend Plätze zur Verfügung stehen werden. Im Kindergartenbereich war von zwei, in dem der Krippe von fünf fehlenden Plätzen ausgegangen. Nach der Auswertung der Anmeldezahlen ergibt sich nun folgenden Ergebnis: Von den 498 Kindergartenplätzen werden 490 benötigt. „Es stehen somit aktuell acht Plätze zur Verfügung. Allerdings sind hierin auch vier Integrationsplätze enthalten, die gesondert ausgewiesen werden“, klärt die Gemeinde auf. Für die weitere Vergabe könne daher auf nur noch vier Plätze zurückgegriffen werden.

In den Oytener Krippengruppen gibt es insgesamt 209 Plätze, von denen ab Sommer 200 belegt sein werden. „Es liegen allerdings noch Anmeldungen für Kinder vor, die erst in der Zukunft nach Oyten ziehen werden. Diese werden erst mit einem Platz versorgt, wenn die Familie zugezogen ist“, heißt es von der Verwaltung. Dennoch gestaltet sich die Lage damit aller Voraussicht nach deutlich entspannter als im derzeit laufenden Kitajahr. Wie berichtet, war, um die Bedarfe für das laufende Kitajahr zu decken, mit der Caritas ein Kompromiss für eine zeitlich begrenzte Lösung gefunden worden. In den dortigen Räumen können derzeit acht bis zehn Krippenkinder betreut werden. „Die Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen sehe ich dieses Mal verwaltungsseitig nicht“, lässt Fachbereichsleiter Daniel Moos verlauten. Die vorhandenen Plätze reichen aus, auch um weitere Anmeldungen in den nächsten Monaten bedienen zu können.

Auf lange Sicht drei zusätzliche Krippengruppen

Doch ans Zurücklehnen ist im Rathaus bei dieser Thematik trotzdem nicht zu denken. Das hat zwei Gründe: Die Prognosen für die kommenden Jahre gehen von deutlich höheren Anmeldezahlen im Krippenbereich aus. Demnach würden im Kitajahr 2022/2023 den Hochrechnungen zufolge 26, zwei Jahre später gar schon 38 Plätze fehlen. Auf lange Sicht gilt es also in Oyten, drei zusätzliche Krippengruppen zu schaffen.

Im Kindergartenbereich wird eine konträre Entwicklung erwartet, so gehen die Prognosen für die Bedarfsplanung im Kitajahr 2024/2025 von 38 freien Plätzen aus. Ausgehend von einer Vollbelegung mit 25 Plätzen pro Gruppe. Aber die Gemeinde Oyten hat es sich ja eigentlich auch zur Aufgabe gemacht, alle Kindergartengruppen auf 20 Plätze zu reduzieren. Bisher ist dies nur zeitweise in der Kita Am Berg gelungen. Um dieses Ziel in allen Kitas zu erreichen, müssten in den nächsten Jahren ebenfalls zwei bis drei weitere Kindergartengruppe eingerichtet werden.

Moos schlägt der Politik daher vor, weitere Kindergartenplätze zu schaffen. „Hierzu gibt es verschiedene Optionen, die ich derzeit prüfe“, lässt der Mitarbeiter der Verwaltung wissen. Sobald die Rahmenbedingungen geklärt sind, wolle er diese kurzfristig nachreichen – vielleicht schon kommenden Montag, 17. Februar, beim Kitaausschuss. Die öffentliche Sitzung im Rathaussaal beginnt um 19.30 Uhr. Denn stellt die Verwaltung auch noch einmal die Anmeldezahlen zum kommenden Kitajahr detailliert vor. Außerdem soll Auswirkung des Wegfalls der Betreuungsgebühren zum August 2018 thematisiert werden.