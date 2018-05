Der Straßenausbau, durch den eine Amazon-Ansiedlung in Achim-Ost überhaupt erst möglich wird, ist an diesem Dienstag Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr. (Björn Hake)

Achim. Nur ein Thema umfasst die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, die an diesem Dienstag um 17 Uhr im Rathaus Achim beginnt: die Verkehrsentwicklung Achim-Ost. Mit ihr und dem dazugehörigen Bebauungsplan schafft die Stadt Achim die Grundlage, dass sich Amazon im Gewerbegebiet Uesener Feld ansiedeln kann. Diese Zusage seitens des Unternehmens steht noch aus.

Direkt nach dem Fachausschuss bespricht der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss den Straßenausbau, den der Rat dann am 17. Mai als Satzungsbeschluss noch bestätigen muss. Wie berichtet, umfasst der B-Plan Nr. 65 unter anderem den Ausbau der Landesstraße 156 (Uesener Feldstraße), der Max-Naumann-Straße und der Autobahnanschlussstellen. Die Beschwerden, die es etwa von Achimer Bürgern oder aus Nachbargemeinden zu dem Vorhaben gibt, sind von der Stadtverwaltung abgewogen worden und diese Abwägung ist Bestandteil der Unterlagen, die die Ratspolitiker bekommen haben.

In Kürze könnte sich also entscheiden, ob Achim seine letzte größere zusammenhängende Gewerbefläche auf einen Schlag belegen wird oder nicht. Bis eines Tages das Gewerbegebiet Achim-West realisiert ist, gibt es für ansiedlungswillige Betriebe in Achim dann fast nur noch Bestandsflächen in privater Hand. Zwei davon, die aktuell zu haben sind, befinden sich ebenfalls in Achim-Ost unweit der L 156 und der A 27.

Bisher keine (Nach-)Nutzungen gibt es für die etwa 10 000 Quadratmeter große Logistikhalle des Unternehmens Bauwo, die sich seit Anfang dieses Jahres bezugsfertig neben Coca-Cola und dem Mercedes-Lager befindet. Dabei schien beim Richtfest im Oktober 2017 schon längst alles geregelt, wie die Bauwo-Geschäftsführung erklärt hatte. "Wir hatten auch gedacht, dass es schneller geht, da es damals bereits ein sehr konkretes Interesse gab", sagt Achims Wirtschaftsförderer Martin Balkausky.

Wie er auf Nachfrage ausführt, habe es auch Interesse am ehemaligen Dräxlmaier-Standort gegeben, der immerhin 8,5 Hektar misst. Aber die Produktionshalle sei so speziell ausgestattet, dass sie nicht etwa von einem Logistiker genutzt werden könne. Und sie sei so hochwertig, dass es sowohl für den Eigentümer als auch für einen Käufer zu teuer wäre, sie dem Erdboden gleichzumachen. Die Wirtschaftsförderung kann bei beiden Standorten allerdings nur vermitteln, da sich die Grundstücke in privater Hand befinden.