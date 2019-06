Die Idee der neuen Ortsmitte kommt bei den Bürgern und Fraktionen noch nicht so richtig gut an. (art-bau novus GmbH)

Eigentlich sollte es mit der weiteren Planung der neuen Oytener Ortsmitte im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Stadtumbau West“ zügig vorangehen, nachdem die Gemeindeverwaltung und der Investor ihre Pläne in der vergangenen Woche bei einer Bürgerinformationsveranstaltung erstmals öffentlich präsentiert hatten.

Doch daraus wird vorerst nichts, denn nach heftigem Gegenwind aus der Bevölkerung haben sich die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung am Mittwochabend im Oytener Rathaus sowohl gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 99 "Neue Ortsmitte" als auch gegen die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes ausgesprochen. Einstimmig beschloss das von Bodo Becker (CDU) geführte Gremium, besonders knifflige Fragen mit Unterstützung der Verwaltung noch einmal in den Fraktionen zu klären.

Schon vor Sitzungsbeginn war klar geworden, dass Verwaltung und Investor mit ihrem Entwurf längst nicht bei allen Bürgern punkten können. So hatten sich zahlreiche Oytener auf den Weg gemacht, um im Rahmen der Einwohnerfragestunde ihren Unmut kundzutun. Geplant ist etwa, dass auf den aktuell noch brachliegenden Flächen zwischen der Hauptstraße und der Jahnstraße eine Mischung aus urban gestalteter Wohnbebauung, Einzelhandel und öffentlichen Aufenthaltsflächen entstehen soll. Zudem ist ein Neubau mit rund 64 Wohnungen in sechs dreigeschossigen Häusern geplant. Einen Teil davon will der Investor zum Kauf, einen anderen zur Miete anbieten (wir berichteten).

Drängende Fragen, keine Antworten

Ulrich Krehahn, Anwohner der Straße Pferdewiese, hatte sich eine Liste mit konkreten Fragen zusammengestellt, die er an diesem Abend beantwortet haben wollte. „Ursprünglich sollte eine neue Oytener Mitte geschaffen werden, wo sich die Oytener gerne aufhalten und hingehen. Ein kleiner See war vorgesehen, Grünflächen und Begegnungsmöglichkeiten. Das scheint uns in dem vorgestellten Konzept nicht berücksichtigt worden zu sein. Zudem scheinen wesentliche Punkte des städtebaulichen Rahmenplanes nicht eingehalten zu werden“, kritisierte Krehahn und verwies darauf, dass die Fortschreibung des Rahmenplanes „Ortszentrum“ unter dem Punkt „Grün und Freiraum“ auch den Erhalt des Altbaumbestands beinhalte. Der geplante Beschluss durch den Ausschuss sei gleichbedeutend mit der Aufgabe wesentlicher Teile dieses Rahmenplanes.

Greifbare Antworten bekam Krehahn an diesem Abend jedoch weder von der Verwaltung noch von der Politik. Axel Junge aus dem Fachbereich Bürgerservice und Wirtschaftsförderung räumte ein, nach zweiwöchigem Urlaub noch nicht ganz wieder auf dem Laufenden zu sein. Christdemokrat Norbert Neisen regte derweil an, die Beschlussfassungen zu vertagen und zunächst intern nach Antworten auf die drängenden Fragen zu suchen. „Wir müssen Schnellschüsse vermeiden. Die Qualität der Ortsmitte für unsere Bürger geht vor“, erklärte der CDU-Politiker und fügte hinzu: „Wir finden von der ursprünglichen Planung nichts wieder. Uns fehlt ein Schall- und Verkehrsgutachten und wir fragen uns außerdem, wo eigentlich der Schulbus halten soll. Wir fahren da voll auf der Schiene der Bürger.“

Unterstützung erhielt Norbert Neisen derweil von SPD-Mann Heinz-Otto Großjohann, Andreas Dotzauer (FDP) und Reena Saschowa (Bündnis 90/Die Grünen). „Wir sehen das genauso. Wir brauchen mehr Zeit, denn wir müssen diese Fragen sauber beantworten“, brachte es Großjohann auf den Punkt.